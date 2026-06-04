DAMAC Digital、北米、欧州、アジア、中東における計画中のIT容量6,000MWのランドバンクを確保





AI、クラウド、データインフラに対する世界的な需要が加速する中、DAMAC Digitalがフランス・カンヌで開催されるデータクラウド・グローバル・コングレス2026（Datacloud Global Congress 2026）に参加

カンヌ（フランス）およびドバイ（アラブ首長国連邦）, 2026年6月2日 /PRNewswire/ -- DAMAC Group傘下のグローバル・デジタル・インフラ・プロバイダーであるDAMAC Digitalは、計画中のIT容量ランドバンクが13カ国にわたり6,000MWに達し、35カ所超のサイトからなる計画ポートフォリオを有していると発表しました。AI、クラウドコンピューティング、デジタルインフラへの需要が加速する中、同社は世界規模での事業拡大を進めています。



Hussain Sajwani, Founder, DAMAC Group



カンヌで開催されたデータクラウド・グローバル・コングレス（Datacloud Global Congress）の会場で、DAMAC Group創設者のHussain Sajwaniは次のように述べました。「デジタル・インフラは、経済、企業、政府が活動するための基盤です。DAMAC Digitalは、AIとクラウド時代の基盤を構築するために設立されました。」

DAMAC Digitalは、2028年第1四半期末までに2GWの稼働容量の達成を目標としています。世界で最も急成長しているデジタル・インフラ企業の一つである同社は、過去5カ月間で10カ所の新規サイトで建設に着手しており、このうち8カ所は2026年末までに稼働開始を予定しています。2027年第1四半期までに、DAMAC Digitalは14カ所超のサイトにわたり700MW超の稼働容量の実現を目指しています。

世界的なハイパースケーラー5社とパートナーシップを結んだDAMAC Digitalは、世界をリードするテクノロジー企業の信頼できるパートナーです。DAMAC Digitalは、3大陸にわたり、設計、調達、建設、運営およびその他の支援業務に従事する600人超の従業員からなる拡大中のチームに支えられています。ヨーロッパ市場にはスペイン、イタリア、ギリシャ、トルコ、北欧地域が含まれ、アジアではタイ、インドネシア、マレーシア、フィリピンに進出しています。DAMAC Digitalは、サウジアラビアおよびタイにおいてすでに稼働容量を確保しています。

DAMAC Digitalは、データセンターが今後10年間で最も重要なインフラ資産の一つになるとの確信のもと、Hussain Sajwaniによって2021年に設立されました。同社は12MW規模のキャンパスから事業を開始し、グローバル展開の基盤となる運営規律と実行力を確立しました。

今日、DAMAC Digitalは、ハイパースケーラー、クラウドサービスプロバイダー、企業、およびAI関連ワークロードの拡大する需要に対応しています。DAMAC Digitalのデータセンターの90％以上は液体冷却インフラを備えており、NVIDIAのVera Rubinプラットフォームを含む最新世代のAIアクセラレータに対応できるよう設計されています。

同社のグローバル・パイプラインは、高密度コンピューティング、クラウド市場の成長、各国のデジタルトランスフォーメーション、そしてデジタル主権を確保するためのインフラに対する需要の高まりを支えています。DAMAC Groupの土地取得、開発、建設および大規模プロジェクト遂行における長年の経験により、DAMAC Digitalは戦略的な用地を確保し、複雑な許認可およびゾーニング要件を管理するとともに、データセンター容量を迅速に市場へ投入することが可能となっています。

DAMAC Digitalについて

DAMAC Digitalは、アラブ首長国連邦のドバイに本社を置くグローバル・デジタル・インフラ企業で、DAMAC Groupの完全子会社です。現在、DAMAC Digitalは13カ国以上にわたり35カ所超のデータセンターからなる計画ポートフォリオを有しており、設計、調達、建設、運用およびサポート機能に従事する600人超の従業員を擁し、顧客のAI活用戦略の拡大に合わせて成長できるよう設計されたスケーラブルなIT容量とインフラを提供しています。

詳細はhttps://www.damacdigital.com/en/をご覧ください。

写真：https://mma.prnasia.com/media2/2993139/DAMAC_Group_Founder_Hussain_Sajwani.jpg?p=medium600

ロゴ：https://mma.prnasia.com/media2/2993225/Damac_Digital_Logo.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

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