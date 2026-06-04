株式会社ヨシケン（本社：奈良県大和郡山市高田町104-6、代表：吉川顕）は、「耐震×断熱×制震ダンパー」を標準仕様としたリノベーション商品の展開により、業界の常識を覆す成果を実現。高単価化を推進しながらもSNSやホームページからの問い合わせが大幅に増加し、デザイン戦略と体験型ショールームの組み合わせにより、契約率の向上と単価アップを達成しています。

リフォーム業界では一般的に、「価格を下げれば集客数は増え、高価格帯になるほど集客数は減少する」と言われています。しかし、奈良を拠点にリノベーション事業を展開する株式会社ヨシケン（ヨシケンホーム）では、この業界の常識を覆す現象が起きています。同社は、「耐震×断熱×制震ダンパー」を標準仕様としたリノベーション商品を展開。さらに、「ジャパンディ」と「ホテルライク」を軸にしたデザイン提案を強化した結果、案件単価を高めながらも問い合わせ数が大幅に増加しています。

「安さ」ではなく「価値」で選ばれる時代へ

これまでのリフォーム業界では、価格訴求、水回りパック、補助金訴求など、低価格競争が主流となっていました。一方、株式会社ヨシケンでは価格競争ではなく、「性能」と「デザイン」を両立した商品化に着目し、以下をパッケージ化することで「中古住宅を新築以上の価値へ再生する」というコンセプトを明確化しました。 耐震性能の向上、高断熱化による快適性、制震ダンパーによる安心性、デザイン性の高い空間提案。

ホームページ改修で、なぜ問い合わせが増えたのか

通常、リノベーション単価が上がると、検討できる顧客層が限定されるため、集客数は減少すると言われています。しかし同社では、高単価路線へシフトしホームページのトップページから価格訴求の商品ラインナップを消したことで、SNSやホームページからの問い合わせ数が大幅に増加しています。 価格を載せると少ない情報で、「安い」「高い」をお客様が勝手に判断してしまうため、価格は施工事例ページのみとし興味のある人だけが良く見ると価格がわかるようなホームページに作り変えた。 同社では、「高単価のリノベーションを提案できる会社が、地域にほとんど存在していないことが大きい」と分析しています。特に、デザイン性、性能向上、ライフスタイル提案まで含めて総合的に提案できる企業は少なく、「価格ではなく理想の暮らしで選ぶユーザー」が増えていることが追い風になっているといいます。 勝負のポイントは、デザイン戦略です。同社では現在、落ち着いた暮らしを演出する「ジャパンディモダン」と高級感・非日常感を演出する「ホテルライク」の2つのデザイン軸を中心にブランド展開を行っています。

集客後の「契約率」を高めるモデルハウス型ショールーム戦略

株式会社ヨシケンでは、問い合わせ増加だけでなく、その後の商談契約率にも大きな変化が生まれています。その要因の一つが、同社独自の「モデルハウス型ショールーム」です。 一般的なリフォームショールームは設備展示が中心となるケースが多い一方で、同社では「実際の暮らしを体感できる空間」を重視しています。LDK空間と間接照明やライン照明、素材感のある内装、ジャパンディスタイルの空間演出、回遊動線、構造模型などをリアルに体感できる空間づくりを行っています。さらに構造模型ブースを設置することで耐震や断熱性能向上を訴求し契約率アップにつなげています。 この体験型ショールームにより、SNSで興味を持ったユーザーが実際の空間価値を体感しやすくなり、商談時のイメージ共有がスムーズになります。結果として、契約率の向上、高価格帯プランへの移行、単価アップにつながっているといいます。 同社では、「空間を実際に体感していただくことで、『価格』ではなく『価値』で判断してもらえる」としており、今後さらにショールーム戦略を強化していく方針です。

株式会社ヨシケン（ヨシケンホーム）について

会社名：株式会社ヨシケン（ヨシケンホーム） 代表者：吉川顕 所在地：奈良県大和郡山市高田町102-7 事業内容：リフォーム・リノベーション 電話番号：0743-84-5647 URL：https://nara-yoshiken-home.com/ Instagram：https://www.instagram.com/nara_reform/

https://www.google.co.jp/maps/place/%E5%A4%A7%E5%92%8C%E9%83%A1%E5%B1%B1%E5%B8%82%E9%AB%98%E7%94%B0%E7%94%BA104-6