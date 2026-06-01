PEACH-PIT25周年特別展製作委員会は、2026年5月30日よりなんばパークスミュージアムにて開催する「PEACH-PIT25周年特別展 大阪会場」において、展示鑑賞をさらに楽しめる参加型企画として、会場内謎解きイベントおよび曜日替わりイベントを実施いたします。





本展は『しゅごキャラ！』『ローゼンメイデン』をはじめとするPEACH-PIT作品の世界を、原画や資料展示、フォトスポット、再現展示などを通じて体感できる25周年記念展です。

大阪会場では、展示を「観る」だけではなく、「遊ぶ」「参加する」楽しさを加えた体験型コンテンツをご用意しました。





PEACH-PIT25周年特別展 謎解き

新設「しゅごキャラ！ジュエルジョーカー」コーナー









■展示を巡りながら挑戦！「PEACH-PIT25周年特別展 謎解き」

大阪会場では入場特典として、会場内を舞台にしたオリジナル謎解きシートを配布いたします。

来場者は展示を巡りながら各エリアに隠されたヒントを集め、PEACH-PIT作品の世界観を楽しみながら謎を解いていきます。

すべての謎を解き明かした方には、スペシャルサンクスカード(大阪会場開催記念壁紙ダウンロード二次元コード付き)をプレゼントいたします。





【ストーリー】

ここは、物語が交差する盤上。それぞれの願い、選択、そして彼らの物語の断片が各所に散りばめられています。

この盤上を巡りながら謎を解き、それらをつなぎ合わせたとき、最後の一手があなたの前に現れるでしょう。

さあ、物語の続きを解き明かしてください。

※スペシャルサンクスカードは全14種ランダム配布となります。

※絵柄はお選びいただけません。





謎解きシート冒頭部分

謎1









■来場するたびに楽しい！曜日替わりイベント開催

会場内グッズコーナーでは、曜日ごとに異なるイベントを実施いたします。毎日がスペシャルプレゼント獲得のチャンスです。





【月曜日】「ピーチマンハント マンデー」

会場内に隠された“いたずら書きピーチマン”を探そう！グッズ3,000円(税込)以上ご購入のお客様が対象。

見事発見した方には、・『ローゼンメイデン』初期ラフ＆ネーム小冊子(16P)または・『しゅごキャラ！ジュエルジョーカー』第1話ネーム小冊子(16P)をプレゼント。





【火曜日】「ラッキーチャンス チューズデー」

グッズ3,000円(税込)以上ご購入ごとに1回抽選。

当選者全員にPEACH-PIT先生デザインの水銀燈ポストカードをプレゼント。





【水曜日】「サイコロチャレンジ ウェンズデー」

グッズ3,000円(税込)ご購入ごとに1回挑戦。

当日のラッキーナンバーを出した方に、オリジナルステッカー(全3種)をランダムでプレゼント。





【木曜日】「ジャンケンポン サーズデー」

グッズ3,000円(税込)ご購入ごとにスタッフとジャンケン対決。

勝利した方全員に、PEACH-PIT先生描きおろしイクトor水銀燈ステッカーをプレゼント。





【金曜日】「ラッキービンゴ フライデー」

グッズ3,000円(税込)以上ご購入1会計につきビンゴカード1枚を配布。

PEACH-PIT先生のサイン入りポスターをはじめ豪華景品が当たるビンゴ大会を開催いたします。

開催時間：・12:00～・15:30～・19:00～





※ビンゴにならなかったカードはイクトポストカードと交換いたします。





【土・日曜日】「つかみどりチャレンジ サタデー＆サンデー」

小学生以下限定企画。

1,000円でトレーディング缶バッジのつかみどりに挑戦できます。









■PEACH-PITサイン会も開催

会期中の対象日に、PEACH-PIT先生によるサイン会を開催いたします。

【開催日】5月30日(土)、5月31日(日)、6月13日(土)、6月14日(日)、6月27日(土)、6月28日(日)

参加条件：展示会場内グッズコーナーにて7,000円(税抜)以上ご購入のお客様全員にサイン会参加権を配布いたします。





※購入日により参加日が異なります。

※詳細は公式サイトおよび公式Xをご確認ください。

※サイン会は土曜日(5月30日、6月13日、27日)えばら渋子先生、日曜日(5月31日、6月14日、28日)千道万里先生が担当されます。





しゅごキャラ！デコレーションタワー









■開催概要

展覧会名 ： PEACH-PIT25周年特別展 大阪会場

会場 ： なんばパークスミュージアム

会場所在地 ： 〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70

なんばパークス7F

アクセス ： 最寄り駅

・南海電鉄「なんば駅」

・地下鉄御堂筋線「なんば駅」

・地下鉄千日前線「なんば駅」

会期 ： 2026年5月30日(土)～6月28日(日)※会期中無休

開場時間 ： 10:00～19:00(最終入場は18:30まで)

ホームページ： https://peachpit2525.jp/

X ： https://x.com/peachpit2525

主催 ： PEACH-PIT25周年特別展製作委員会

協賛 ： 壽屋、グッドスマイルカンパニー





※本展覧会に関する情報は予告なく変更になる場合がございます。最新情報、詳細、注意事項を公式サイトにて必ずご確認ください。





【チケット】

通常前売り 大人(中学生以上)(税込2,200円)

通常前売り 子供(小学生)(税込1,100円)

通常当日券 大人(中学生以上)(税込2,310円)

通常当日券 子供(小学生)(税込1,210円)





チケットご購入はこちらから

e+(イープラス)

https://eplus.jp/peachpit2525/





LivePocket(ライブポケット)

https://livepocket.jp/t/kimkf









■PEACH-PIT プロフィール

漫画家ユニット・PEACH-PITは、千道万里とえばら渋子による2人組のクリエイター。繊細で華やかなビジュアル表現と、キャラクターの内面に深く切り込むストーリーテリングで高い評価を受けている。

2001年にデビュー、『DearS』『ZOMBIE-LOAN』など話題作を次々と発表。その中でも、ゴシックファンタジー作品『ローゼンメイデン』と、少女漫画誌『なかよし』にて連載された『しゅごキャラ！』は、代表作として広く知られている。『ローゼンメイデン』は、アンティークドールたちによる“アリスゲーム”を軸に、存在意義や孤独といったテーマを描いた作品で、緻密な世界観と心理描写が国内外で圧倒的な支持を集めた。一方、『しゅごキャラ！』は「なりたい自分」をテーマに、心の中に宿る“しゅごキャラ”とともに成長していく少女の姿を描き、幅広い世代から共感を得た。2008年には講談社漫画賞(児童部門)を受賞し、アニメ化をはじめとしたメディア展開でも大きな成功を収めている。

PEACH-PITの作品は、可愛らしさとダークさ、ポップさと深い人間ドラマを併せ持つ独自の作風が特徴であり、「自分とは何か」という普遍的なテーマを一貫して描き続け、多くの読者を魅了し続けている。