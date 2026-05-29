「マンモスの会」発足 ～氷河期世代の“再チャレンジ”とつながりコミュニティ～
「マンモスの会」発足 ～氷河期世代の“再チャレンジ”とつながりコミュニティ～
ザッツ株式会社 代表取締役 阿部勝哉氏を代表とし、合同会社ファービヨンド 代表社員 上野 淳、株式会社ポジティブ・キャリア 代表取締役：多胡敦史 、いろいろ株式会社 代表取締役 青木 大一郎、池浦 澄香、許田千晶、中野 ともこ、狩集 裕介がサポートを行う、氷河期世代コミュニティ「マンモスの会」が発足したことをお知らせいたします。
【マンモスの会 公式サイト】
https://mammoth-c.com/
日本では、就職氷河期世代と呼ばれる世代が、長年にわたり雇用・収入・キャリア形成など、多くの課題を抱えてきました。
一方で現在は、
・人生100年時代
・AI時代による働き方変化
・副業・フリーランス拡大
・SNS・コミュニティ時代
など、社会環境そのものが大きく変化しています。
「マンモスの会」は、“過去ではなく、これからを面白くする”をテーマに、氷河期世代を中心とした人たちが、
・気軽につながれる
・情報交換できる
・新しい挑戦を応援し合える
・孤立しない
環境づくりを目的として発足されました。
本コミュニティでは、
・交流会
・オンラインコミュニティ
・AI・IT活用勉強会
・副業・起業情報共有
・地域交流
・人生経験の共有
などを予定しています。
また、「マンモスの会」では、単なる“昔話コミュニティ”ではなく、
・今から新しいことを始めたい
・AI時代に挑戦したい
・人とつながりたい
・もう一度社会と関わりたい
と考える人たちを応援していきます。
マンモスの会 第一回イベントを開催しました。
2026/5/21（木）に、就職氷河期世代コミュニティ「マンモスの会」第一回イベントを東京体育館にて開催し、約30名の方にご参加いただきました。
今回のイベントには、TBS「Nスタ」や日刊工業新聞の記事やYahooニュースを見て来てくださった方もおり、改めてこの世代の“つながりの場”への関心の高さを感じました。
日刊工業新聞
https://www.nikkan.co.jp/articles/view/00774423
Yahooニュース
https://news.yahoo.co.jp/articles/4952e17ef04dd0f3e8159292e404adfe5e74113a
TBS Nスタ
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2609683?display=1&mwplay=1
https://www.youtube.com/watch?v=nGlNBU3Haj8
会場では、株式会社ポジティブ・キャリアの多胡敦史さんが司会を担当。
参加者の自己紹介や対話を自然に引き出してくださり、非常に温かい空気感の中でイベントが進行しました。
ゲストスピーカーには、
「働かないおじさん問題のトリセツ」などの著者としても知られる難波猛さんをお迎えしました。
難波さんの経験や知見をもとに、
・働き方、ストレス対応、ボスマネージメント
・これまでのキャリアをどう振り返るか
・登る山を決める、やらない事を決める、人脈資本
・これから自分たちは何ができるのか
などを、参加者それぞれが考える時間になりました。
イベント後の懇親会でも、仕事、キャリア、老後、お金、家庭、そして昔のゲームやアニメの話まで（笑）、世代ならではの話題で大いに盛り上がりました。
就職氷河期世代は、厳しい時代を経験してきた世代でもありますが、その分、人の痛みを理解できる優しさや、粘り強さを持っている世代でもあると感じています。
「同世代と話せて安心した」
「また参加したい」
ザッツ株式会社 代表取締役 阿部勝哉氏を代表とし、合同会社ファービヨンド 代表社員 上野 淳、株式会社ポジティブ・キャリア 代表取締役：多胡敦史 、いろいろ株式会社 代表取締役 青木 大一郎、池浦 澄香、許田千晶、中野 ともこ、狩集 裕介がサポートを行う、氷河期世代コミュニティ「マンモスの会」が発足したことをお知らせいたします。
【マンモスの会 公式サイト】
https://mammoth-c.com/
日本では、就職氷河期世代と呼ばれる世代が、長年にわたり雇用・収入・キャリア形成など、多くの課題を抱えてきました。
一方で現在は、
・人生100年時代
・AI時代による働き方変化
・副業・フリーランス拡大
・SNS・コミュニティ時代
など、社会環境そのものが大きく変化しています。
「マンモスの会」は、“過去ではなく、これからを面白くする”をテーマに、氷河期世代を中心とした人たちが、
・気軽につながれる
・情報交換できる
・新しい挑戦を応援し合える
・孤立しない
環境づくりを目的として発足されました。
本コミュニティでは、
・交流会
・オンラインコミュニティ
・AI・IT活用勉強会
・副業・起業情報共有
・地域交流
・人生経験の共有
などを予定しています。
また、「マンモスの会」では、単なる“昔話コミュニティ”ではなく、
・今から新しいことを始めたい
・AI時代に挑戦したい
・人とつながりたい
・もう一度社会と関わりたい
と考える人たちを応援していきます。
マンモスの会 第一回イベントを開催しました。
2026/5/21（木）に、就職氷河期世代コミュニティ「マンモスの会」第一回イベントを東京体育館にて開催し、約30名の方にご参加いただきました。
今回のイベントには、TBS「Nスタ」や日刊工業新聞の記事やYahooニュースを見て来てくださった方もおり、改めてこの世代の“つながりの場”への関心の高さを感じました。
日刊工業新聞
https://www.nikkan.co.jp/articles/view/00774423
Yahooニュース
https://news.yahoo.co.jp/articles/4952e17ef04dd0f3e8159292e404adfe5e74113a
TBS Nスタ
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2609683?display=1&mwplay=1
https://www.youtube.com/watch?v=nGlNBU3Haj8
会場では、株式会社ポジティブ・キャリアの多胡敦史さんが司会を担当。
参加者の自己紹介や対話を自然に引き出してくださり、非常に温かい空気感の中でイベントが進行しました。
ゲストスピーカーには、
「働かないおじさん問題のトリセツ」などの著者としても知られる難波猛さんをお迎えしました。
難波さんの経験や知見をもとに、
・働き方、ストレス対応、ボスマネージメント
・これまでのキャリアをどう振り返るか
・登る山を決める、やらない事を決める、人脈資本
・これから自分たちは何ができるのか
などを、参加者それぞれが考える時間になりました。
イベント後の懇親会でも、仕事、キャリア、老後、お金、家庭、そして昔のゲームやアニメの話まで（笑）、世代ならではの話題で大いに盛り上がりました。
就職氷河期世代は、厳しい時代を経験してきた世代でもありますが、その分、人の痛みを理解できる優しさや、粘り強さを持っている世代でもあると感じています。
「同世代と話せて安心した」
「また参加したい」