エスコット株式会社(本社：東京都豊島区)は、自社が展開する再生パレット什器レンタルサービス「パレットデポ」において、デンマークの循環型デザインスタジオ「mellow designs ApS」(本社：デンマーク・キューゲ)と業務提携を締結いたしました。





本提携では、パレットデポが国内で展開するユーロパレット什器に対し、mellow designsが持つ北欧デザイン思想や専用接合システム(mellow joint)、欧州での空間演出ノウハウを取り入れることで、日本国内におけるパレット空間活用の普及と価値向上を推進してまいります。









■環境配慮とデザイン性を両立する循環型イベント空間の実現へ

イベント・展示会業界では、短期間で大量の資材が消費・廃棄される構造が長年の課題となっています。

一方で近年は、環境配慮だけでなく、来場者が自然と滞在したくなる空間体験や、ブランドの世界観まで含めた空間演出が求められるようになっています。

パレットデポはこれまで、日本国内で役目を終えた木製パレットを再活用し、イベント什器や空間演出資材として循環利用する取り組みを進めてきました。





今回提携するmellow designsは、スカンジナビアデザイン思想をベースに、循環型経済への移行を支援するデザインスタジオです。

同社は「ゼロウェイスト思想と循環型経済を、日常空間の中に普及させること」をミッションに掲げ、アップサイクル素材を活用した空間・プロダクト開発を行っています。





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mellow design製のパレット接合金具「mellow joint」。パレット同士を簡単かつ強固に接続できる。









■欧州の循環型空間デザイン思想を日本のイベント空間へ

mellow designsはこれまで欧州において、フェス・公共空間・イベントエリアなどで、アップサイクル素材を活用した循環型空間デザインを展開してきました。

今回の提携では、パレットデポが保有するユーロパレットと、mellow designsが開発するmellow jointや空間デザインノウハウを組み合わせることで、





● 誰でも組める施工設計

● 滞在性を高める空間設計

● 北欧的統一美を生む構成設計





を実現し、日本国内におけるパレット空間活用の価値向上を推進してまいります。

これにより、専門施工業者がいなくても空間構築がしやすくなるだけでなく、イベント・商業空間・公共空間において、統一感のある循環型空間演出をより手軽に展開できるようになります。





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■mellow joint(パレット接合金具)について

今回導入する「mellow joint」は工具を使わずにパレット同士を接続できるユーロパレット専用接合システムで、パレットとセットでレンタルいたします。

あらかじめ決められた組み合わせ方ごとに専用モジュールが用意されており、初期導入モデルとして4種類の接続パターンを展開予定です。





(1) 背もたれ付きベンチ





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(2) リクライニングベンチ





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(3) ブース





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(4) バーテーブル





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セットアップイメージ





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■使用事例





【北欧型コミュニティスペースとしての活用】

物流用途を終えた木製パレットを再編集し、人が自然と集まり滞在できるコミュニティ空間として活用。 木材の素材感と北欧的なミニマルデザインが調和し、“滞在したくなる空間性”を生み出しています。mellow designsの思想とも親和性が高く、パレットモジュールによる統一感のある空間構成が特徴です。





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【フェス・屋外イベントでの循環型空間演出】

大型フェスやイベントでは、ラウンジ・休憩スペース・交流空間として展開。

モジュール構造による「誰でも組める施工設計」により、専門施工業者がいなくても短期間で空間構築が可能です。

また、パレットならではの統一感ある構成によって、広い会場でも景観全体に一体感を生み出しています。





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【公共空間・商業空間への展開】

公共空間や商業施設では、アップサイクル素材を活用した循環型空間演出として導入。

単なる仮設什器ではなく、人が滞在し交流する“居場所”として機能する空間づくりを実現しています。

北欧デザイン思想を取り入れたシンプルなモジュール設計により、空間全体に自然な統一感と調和を生み出しています。





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■アイテムとサービス開始時期

アイテム名 ： mellow joint(メロージョイント)

レンタル開始日： 2026年6月1日

料金 ： 料金：1アイテム3,000円(税別)～(詳細はお問い合わせください)

対象 ： イベント・展示会・商業施設・公共空間・フェス等 (屋外可)









■期間限定キャンペーンについて

2026年8月末までにお申し込みいただいたお客様を対象に、レンタル料無料キャンペーンを実施いたします。

※当キャンペーンは、当社ホームページ内での事例紹介として写真掲載にご協力いただけるお客様が対象となります。

※事実確認の上ご使用ください。

※写真掲載の範囲・条件・掲載期間については、お申し込み時に別途ご案内いたします。









■mellow designs ApSについて

mellow designsは、デンマーク・キューゲ(Koge)を拠点とする循環型プロダクトデザインスタジオです。アップサイクル素材を活用した空間・プロダクト開発を通じて、ゼロウェイスト思想と循環型経済の普及を推進し、持続可能な社会への転換を目指しています。





会社名： mellow designs ApS

所在地： デンマーク・Koge

代表者： Lukasz Marczuk

設立 ： 2022年

URL ： https://mellowdesigns.dk/









■会社概要

会社名 ： エスコット株式会社

サービス名： パレットデポ

所在地 ： 東京都豊島区(倉庫：埼玉県入間郡三芳町)

URL ： https://palletdepo.net/

事業内容 ： 再生木製パレット什器レンタル、循環型空間演出事業





日本国内で発生する中古木製パレットを再活用し、イベント・展示会・商業施設向け什器としてレンタル・提供しています。不要となったパレットをテーブル、ベンチ、ディスプレイ什器、ステージなど環境負荷低減とデザイン性を両立した循環型イベント什器として再生しています。









■本件に関するお問い合わせ先

エスコット株式会社

担当： 土器薗 歩(どきぞの あゆむ)

TEL ： 03-6555-2246

MAIL： dg@uppc.jp

URL ： https://palletdepo.net/