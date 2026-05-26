マクニカ、埼玉県鳩山町と町民の安全・安心な暮らしの向上と持続可能な地域社会の形成に関する包括連携協定を締結

マクニカ、埼玉県鳩山町と町民の安全・安心な暮らしの向上と持続可能な地域社会の形成に関する包括連携協定を締結