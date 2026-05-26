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バリュエンス、フランスにてブランド買取「ALLU Boulogne-Billancourt」をオープン！
ALLU Europe S.A.S.（本社：フランス、代表：丹尾 幸一）は、フランス・ブローニュ＝ビヤンクールにて、ブランド買取「ALLU Boulogne-Billancourt」を2026年5月26日（現地時間）にオープンいたします。
フランス・ブローニュ＝ビヤンクールに新規出店！
ブローニュ＝ビヤンクールは、フランス中北部に位置し、パリ近郊の都市の中でも特に人口が多く、商業施設や住宅街が広がる活気あるエリアです。今回オープンする「ALLU Boulogne-Billancourt」は「Les Passages Shopping Center」から徒歩約5分の場所に位置しており、周辺にお住まいの方はもちろん、同施設を訪れるお客さまにも気軽にお立ち寄りいただける利便性の高い立地です。
これまでALLUは、地域最大級の商業施設「Les Passages Shopping Center（パサージュ ショッピング センター）」にてポップアップイベントを実施してまいりました。イベントには多くのお客さまにご来店いただき、好評を博したことから、このたび同施設周辺エリアに常設店舗をオープンすることとなりました。
本出店を通じて、フランスにおけるブランドリユース文化のさらなる認知拡大を図るとともに、より多くのお客さまに安心してご利用いただける、利便性の高いサービスの提供を目指してまいります。
■ALLU Boulogne-Billancourt概要
・店舗名：ALLU Boulogne-Billancourt
・オープン：2026年5月26日（火）
・営業時間：10：00〜18：00（現地時間）
・住所：121 rue d’Aguesseau 92100 Boulogne-Billancourt
・買取ジャンル：時計、バッグ、ジュエリー等
・対応言語：英語、フランス語
・Facebook：https://www.facebook.com/Allu.Fr
・Instagram：https://www.instagram.com/allu_france/
今後もバリュエンスグループでは、世界各国でのブランド買取店舗の展開を加速させ、より多くのお客さまがリユースを体験できる場を提供し、リユース文化の浸透と循環型社会の実現に向けた取り組みを一層強化してまいります。
■ALLU Europe S.A.S. ※ALLU Hong Kong Limited 100%出資
・設立：2020年3月
・代表：丹尾 幸一
・本社所在地：3 Rue du Faubourg Saint-Honore, 75008, Paris, France
・事業内容：ブランド品、貴金属、宝石等の買取・販売・海外事業調査および取引業者開拓
■ALLU Hong Kong Limited
・設立：2008年11月19日（グループ化：2015年9月）
・代表：六車 進
・本社住所：Unit A110, 16/F, Tower 5, The Gateway Harbour City, Kowloon, Hong Kong
・事業内容：ブランド品、貴金属等の買取、販売
※ALLU Hong Kong Limitedおよび ALLU Europe S.A.S.は東証グロース市場上場 バリュエンスホールディングス株式会社（証券コード：9270／https://www.valuence.inc/）のグループ企業です。
本件に関するお問合わせ先
｜本件に関するお問い合わせ先｜
バリュエンスホールディングス株式会社 広報室
TEL：03-4580-9983 Mail：media@valuence.inc
関連リンク
Facebook
https://www.facebook.com/Allu.Fr
Instagram
https://www.instagram.com/allu_france/
フランス・ブローニュ＝ビヤンクールに新規出店！
ブローニュ＝ビヤンクールは、フランス中北部に位置し、パリ近郊の都市の中でも特に人口が多く、商業施設や住宅街が広がる活気あるエリアです。今回オープンする「ALLU Boulogne-Billancourt」は「Les Passages Shopping Center」から徒歩約5分の場所に位置しており、周辺にお住まいの方はもちろん、同施設を訪れるお客さまにも気軽にお立ち寄りいただける利便性の高い立地です。
本出店を通じて、フランスにおけるブランドリユース文化のさらなる認知拡大を図るとともに、より多くのお客さまに安心してご利用いただける、利便性の高いサービスの提供を目指してまいります。
■ALLU Boulogne-Billancourt概要
・店舗名：ALLU Boulogne-Billancourt
・オープン：2026年5月26日（火）
・営業時間：10：00〜18：00（現地時間）
・住所：121 rue d’Aguesseau 92100 Boulogne-Billancourt
・買取ジャンル：時計、バッグ、ジュエリー等
・対応言語：英語、フランス語
・Facebook：https://www.facebook.com/Allu.Fr
・Instagram：https://www.instagram.com/allu_france/
今後もバリュエンスグループでは、世界各国でのブランド買取店舗の展開を加速させ、より多くのお客さまがリユースを体験できる場を提供し、リユース文化の浸透と循環型社会の実現に向けた取り組みを一層強化してまいります。
■ALLU Europe S.A.S. ※ALLU Hong Kong Limited 100%出資
・設立：2020年3月
・代表：丹尾 幸一
・本社所在地：3 Rue du Faubourg Saint-Honore, 75008, Paris, France
・事業内容：ブランド品、貴金属、宝石等の買取・販売・海外事業調査および取引業者開拓
■ALLU Hong Kong Limited
・設立：2008年11月19日（グループ化：2015年9月）
・代表：六車 進
・本社住所：Unit A110, 16/F, Tower 5, The Gateway Harbour City, Kowloon, Hong Kong
・事業内容：ブランド品、貴金属等の買取、販売
※ALLU Hong Kong Limitedおよび ALLU Europe S.A.S.は東証グロース市場上場 バリュエンスホールディングス株式会社（証券コード：9270／https://www.valuence.inc/）のグループ企業です。
本件に関するお問合わせ先
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TEL：03-4580-9983 Mail：media@valuence.inc
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