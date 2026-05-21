雑穀製粉機の世界市場2026年、グローバル市場規模（単段式雑穀製粉機、二段式雑穀製粉機）・分析レポートを発表
2026年5月21日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「雑穀製粉機の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、雑穀製粉機のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
世界の雑穀製粉機市場は、2024年時点で6億3200万米ドルの市場規模となっており、2031年には8億1300万米ドルへ拡大すると予測されています。
予測期間中の年間平均成長率は3.7％と見込まれており、健康食品需要の高まりや食品加工産業の拡大が市場成長を支えています。特に雑穀を利用した健康志向食品への関心上昇が、製粉設備需要を押し上げています。
________________________________________
雑穀製粉機は、小粒で硬い外皮を持つ雑穀を加工するために設計された専用機械です。主に食品加工や飼料製造分野で利用されており、雑穀の外皮除去や粉砕処理を効率的に行うことができます。
また、一部の製粉機は雑穀だけでなく、トウモロコシや米など他の穀物加工にも対応しており、多用途性を備えています。加工効率向上や品質安定化への要求が高まる中、近代的な製粉設備への需要が増加しています。
________________________________________
本レポートでは、世界市場における需給動向、競争環境、価格推移、地域別市場構造などを定量・定性の両面から詳細に分析しています。
また、米国の関税政策や各国の農業・食品政策の変化が市場や供給網に与える影響についても検討されています。食品加工産業の近代化や農業機械化が進む中、生産効率向上と食品品質改善への投資が市場拡大を後押ししています。
________________________________________
市場は製品タイプ別に単段式雑穀製粉機と二段式雑穀製粉機に分類されています。単段式は構造が比較的簡易で中小規模事業者向けに利用されることが多く、コスト面で優位性があります。
一方、二段式は加工精度や処理能力が高く、大規模食品加工工場などで需要が拡大しています。用途別では、食品加工分野、飼料製造分野、その他分野に分類されています。特に食品加工分野が主要市場を形成しており、健康食品や栄養食品向け雑穀加工需要が増加しています。また、畜産業の成長に伴い、飼料製造向け需要も安定的に推移しています。
________________________________________
地域別では、アジア太平洋地域が最大市場を形成しています。中国やインドを中心に雑穀消費量が多く、食品加工産業の発展によって製粉機需要が拡大しています。日本や韓国でも健康志向食品市場の成長が需要増加につながっています。
北米および欧州市場では、健康食品ブームや有機食品需要の高まりを背景に、雑穀加工設備への投資が進んでいます。また、中東・アフリカや南米地域でも農業機械化や食品加工産業育成を背景に市場拡大が期待されています。
________________________________________
競争環境では、農業機械メーカーや食品加工機械メーカーを中心に競争が展開されています。主要企業としては、Samay Agrotech、Zhengzhou Ugood Machinery Equipment Co., Ltd、Shandong Sishui Haiyun Food Processing Machine Co., Ltd.、Henan Tytion Machinery Co., Ltd、Yubei Grain and Oil Machinery、Qing Dao jing Cheng machinery Co.,Ltd、Kaifeng Aohua Machinery Co., Ltd.、Hunan Chenzhou Grain and Oil Machinery Co., Ltd、Lushan Win Tone Engineering Technology.,Ltd、Henan Taixing Grain and Oil Equipment Co.,Ltd、Hippo Mills、Udawat Engineering Worksなどが挙げられます。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「雑穀製粉機の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、雑穀製粉機のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
世界の雑穀製粉機市場は、2024年時点で6億3200万米ドルの市場規模となっており、2031年には8億1300万米ドルへ拡大すると予測されています。
予測期間中の年間平均成長率は3.7％と見込まれており、健康食品需要の高まりや食品加工産業の拡大が市場成長を支えています。特に雑穀を利用した健康志向食品への関心上昇が、製粉設備需要を押し上げています。
________________________________________
雑穀製粉機は、小粒で硬い外皮を持つ雑穀を加工するために設計された専用機械です。主に食品加工や飼料製造分野で利用されており、雑穀の外皮除去や粉砕処理を効率的に行うことができます。
また、一部の製粉機は雑穀だけでなく、トウモロコシや米など他の穀物加工にも対応しており、多用途性を備えています。加工効率向上や品質安定化への要求が高まる中、近代的な製粉設備への需要が増加しています。
________________________________________
本レポートでは、世界市場における需給動向、競争環境、価格推移、地域別市場構造などを定量・定性の両面から詳細に分析しています。
また、米国の関税政策や各国の農業・食品政策の変化が市場や供給網に与える影響についても検討されています。食品加工産業の近代化や農業機械化が進む中、生産効率向上と食品品質改善への投資が市場拡大を後押ししています。
________________________________________
市場は製品タイプ別に単段式雑穀製粉機と二段式雑穀製粉機に分類されています。単段式は構造が比較的簡易で中小規模事業者向けに利用されることが多く、コスト面で優位性があります。
一方、二段式は加工精度や処理能力が高く、大規模食品加工工場などで需要が拡大しています。用途別では、食品加工分野、飼料製造分野、その他分野に分類されています。特に食品加工分野が主要市場を形成しており、健康食品や栄養食品向け雑穀加工需要が増加しています。また、畜産業の成長に伴い、飼料製造向け需要も安定的に推移しています。
________________________________________
地域別では、アジア太平洋地域が最大市場を形成しています。中国やインドを中心に雑穀消費量が多く、食品加工産業の発展によって製粉機需要が拡大しています。日本や韓国でも健康志向食品市場の成長が需要増加につながっています。
北米および欧州市場では、健康食品ブームや有機食品需要の高まりを背景に、雑穀加工設備への投資が進んでいます。また、中東・アフリカや南米地域でも農業機械化や食品加工産業育成を背景に市場拡大が期待されています。
________________________________________
競争環境では、農業機械メーカーや食品加工機械メーカーを中心に競争が展開されています。主要企業としては、Samay Agrotech、Zhengzhou Ugood Machinery Equipment Co., Ltd、Shandong Sishui Haiyun Food Processing Machine Co., Ltd.、Henan Tytion Machinery Co., Ltd、Yubei Grain and Oil Machinery、Qing Dao jing Cheng machinery Co.,Ltd、Kaifeng Aohua Machinery Co., Ltd.、Hunan Chenzhou Grain and Oil Machinery Co., Ltd、Lushan Win Tone Engineering Technology.,Ltd、Henan Taixing Grain and Oil Equipment Co.,Ltd、Hippo Mills、Udawat Engineering Worksなどが挙げられます。