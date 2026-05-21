こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
ORIHICAが提案する夏の紫外線対策アイテム「形態安定折りたたみ傘」 「キャップ」 「サングラス」が新登場
〜男女問わずシームレスに使用可能なアイテムを展開〜
株式会社AOKI（代表取締役社長：青木彰宏）が展開する『ORIHICA』は、夏の紫外線対策として今季新登場の「形態安定折りたたみ傘」「キャップ」「サングラス」を、ORIHICA全店及びORIHICAオンラインショップにて順次販売します。ビジネスシーンはもちろん、休日の外出時やゴルフなどのアクティブなレジャーシーンにもシームレスに対応可能です。また、ORIHICAの人気商品「BIZSPO®」アイテムと組み合わせれば、カジュアルなスタイリングにも最適です。
ORIHICAオンラインショップURL：https://www.orihica.com/
■雨も紫外線もブロック 「形態安定折りたたみ傘」
男女問わず年々需要が高まっている紫外線対策アイテムの雨晴兼用傘。新商品の「形態安定折りたたみ傘」は、紫外線ケアに加え、手が濡れにくい構造を採用したことにより、雨天時の使用後に手が濡れる煩わしさを解消します。男性でも肩までしっかり隠れるサイズでありながら、軽量でかさばらずスマートに持ち運ぶことができ、これからの時期の急な雨対策や日常使いに最適です。
■アクティブなシーンで大活躍 「キャップ」
今季新登場のキャップは、日差しが強い日のゴルフなどスポーツ時やアクティブシーンで活躍します。部分的に吸水速乾性のある生地を採用し、夏場でもドライな着用感をキープ。マシンウォッシャブルのため、手軽に洗えて常に清潔さを保てます。また、サイズ調整可能で頭にしっかりフィットし、長時間でも快適に着用いただけます。
※吸水速乾部分はポリエステル100％
■スマートな紫外線対策 「サングラス」
高い紫外線カット機能により目のダメージを防止するサングラス。偏光機能付きレンズが眩しい光の乱反射を取り除き、必要な光のみを透過させることで、クリアな視界を保ちます。目の疲労軽減にも繋がり、休日の外出時やアクティブなシーンにぴったりのアイテムです。
※店舗により取扱商品が異なる場合があります。
本件に関するお問合わせ先
株式会社AOKI（ORIHICA） 広報担当：石津・瀬谷
〒224-8688 神奈川県横浜市都筑区葛が谷6-56
TEL：045-941-3588 Mail：aokipr@aoki-style.com
関連リンク
ORIHICA公式サイト
https://www.orihica.com/
株式会社AOKI（代表取締役社長：青木彰宏）が展開する『ORIHICA』は、夏の紫外線対策として今季新登場の「形態安定折りたたみ傘」「キャップ」「サングラス」を、ORIHICA全店及びORIHICAオンラインショップにて順次販売します。ビジネスシーンはもちろん、休日の外出時やゴルフなどのアクティブなレジャーシーンにもシームレスに対応可能です。また、ORIHICAの人気商品「BIZSPO®」アイテムと組み合わせれば、カジュアルなスタイリングにも最適です。
■雨も紫外線もブロック 「形態安定折りたたみ傘」
男女問わず年々需要が高まっている紫外線対策アイテムの雨晴兼用傘。新商品の「形態安定折りたたみ傘」は、紫外線ケアに加え、手が濡れにくい構造を採用したことにより、雨天時の使用後に手が濡れる煩わしさを解消します。男性でも肩までしっかり隠れるサイズでありながら、軽量でかさばらずスマートに持ち運ぶことができ、これからの時期の急な雨対策や日常使いに最適です。
■アクティブなシーンで大活躍 「キャップ」
今季新登場のキャップは、日差しが強い日のゴルフなどスポーツ時やアクティブシーンで活躍します。部分的に吸水速乾性のある生地を採用し、夏場でもドライな着用感をキープ。マシンウォッシャブルのため、手軽に洗えて常に清潔さを保てます。また、サイズ調整可能で頭にしっかりフィットし、長時間でも快適に着用いただけます。
※吸水速乾部分はポリエステル100％
■スマートな紫外線対策 「サングラス」
高い紫外線カット機能により目のダメージを防止するサングラス。偏光機能付きレンズが眩しい光の乱反射を取り除き、必要な光のみを透過させることで、クリアな視界を保ちます。目の疲労軽減にも繋がり、休日の外出時やアクティブなシーンにぴったりのアイテムです。
※店舗により取扱商品が異なる場合があります。
本件に関するお問合わせ先
株式会社AOKI（ORIHICA） 広報担当：石津・瀬谷
〒224-8688 神奈川県横浜市都筑区葛が谷6-56
TEL：045-941-3588 Mail：aokipr@aoki-style.com
関連リンク
ORIHICA公式サイト
https://www.orihica.com/