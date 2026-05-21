ORIHICAが提案する夏の紫外線対策アイテム「形態安定折りたたみ傘」 「キャップ」 「サングラス」が新登場





※吸水速乾部分はポリエステル100％

























■スマートな紫外線対策 「サングラス」高い紫外線カット機能により目のダメージを防止するサングラス。偏光機能付きレンズが眩しい光の乱反射を取り除き、必要な光のみを透過させることで、クリアな視界を保ちます。目の疲労軽減にも繋がり、休日の外出時やアクティブなシーンにぴったりのアイテムです。※店舗により取扱商品が異なる場合があります。