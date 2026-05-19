一年中大活躍！お手入れも簡単なサーキュレーターがe angleより登場

























































◇ 羽根・前後ガードを外せる全分解構造で、お手入れ簡単前ガード、羽根、後ろガードを簡単に取り外せるので、隅々までお手入れが可能です。さらに、羽根には静電気防止加工が施されており、ホコリの付着そのものを抑制し、清潔な風を送ることができます。◇ 利便性を充実させたこだわり仕様設定状況が一目で確認できる液晶パネルに加え、離れた場所からでも操作できる付属リモコンを採用。最後に操作してから8時間で自動的に停止する「切り忘れ防止自動OFF」機能や、前回の設定を記憶するメモリー機能など、日々の使いやすさを追求した設計です。◇ お部屋の雰囲気にあわせて選べる、充実のカラーラインナップANGL-AFA15-A-W（ホワイト）ANGL-AFA15-A-GY（グレー）ANGL-AFA15-A-PB（ピンクベージュ）【 仕様 】https://digitalpr.jp/table_img/2946/134844/134844_web_1.png