一年中大活躍！お手入れも簡単なサーキュレーターがe angleより登場

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3色のカラーラインナップと充実の機能で、快適なおうち空間をサポート

株式会社エディオンは、2026年5月22日（金）より、プライベートブランド「e angle」において、サーキュレーター「ANGL-AFA15-A-W/GY/PB」の販売を開始いたします。エディオン全店と、インターネット通販サイト（ エディオンネットショップ ）で取り扱います。















サーキュレーター「ANGL-AFA15-A-W/PB/GY」は、上下・左右の独立した首振りに加え、これらを同時に作動させる「立体首振り」が可能です。エアコンと併用することで、夏場は足元の冷気を、冬場は天井の暖気を効率よく循環させ、快適なお部屋の空間づくりをサポートします。

また、前ガード、羽根、後ろガードを簡単に外すことができるので、お手入れがしやすい設計です。視認性に優れた液晶パネルを採用するほか、離れた場所からでも操作が可能なリモコンを付属することにより、操作しやすいモデルとなっています。

さらに、お客様よりいただきましたご意見を参考に、ホワイト、グレー、ピンクベージュの3色をラインナップしました。充実したカラー展開により、お部屋の雰囲気に合わせて最適な一台をお選びいただけます 。

【 概要 】

1.商　　品：e angleシリーズ　サーキュレーター「ANGL-AFA15-A-W/GY/PB」

2.発 売 日：2026年5月22日（金）

3.取り扱い：エディオン全店、およびエディオンネットショップ

4.価　　格：6,980円（税込）

詳細はe angle特設サイト（ https://www.edion.com/eangle ）よりご確認ください。

【 特長 】

◇ 上下左右の「立体首振り」で、空気を強力循環

上下首振りと左右首振りが独立したボタンで操作できるほか、これらを同時に動かす「立体首振り」機能を搭載しています。冷暖房時の循環や、部屋干し、換気など、用途に合わせた風向き調整が可能です。また、手動で上下方向の角度を3段階に調節することもできます。

　







◇ 羽根・前後ガードを外せる全分解構造で、お手入れ簡単

前ガード、羽根、後ろガードを簡単に取り外せるので、隅々までお手入れが可能です。さらに、羽根には静電気防止加工が施されており、ホコリの付着そのものを抑制し、清潔な風を送ることができます。







◇ 利便性を充実させたこだわり仕様

設定状況が一目で確認できる液晶パネルに加え、離れた場所からでも操作できる付属リモコンを採用。

最後に操作してから8時間で自動的に停止する「切り忘れ防止自動OFF」機能や、前回の設定を記憶するメモリー機能など、日々の使いやすさを追求した設計です。

　



◇ お部屋の雰囲気にあわせて選べる、充実のカラーラインナップ







ANGL-AFA15-A-W

（ホワイト）







ANGL-AFA15-A-GY

（グレー）







ANGL-AFA15-A-PB

（ピンクベージュ）

【 仕様 】

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関連リンク

e angle特設サイト

https://www.edion.com/eangle

エディオン店舗

https://www.edion.co.jp/store

エディオンネットショップ

https://www.edion.com/