モバイルバッテリーメーカーと通信事業者、大規模災害発生時における被災地への電源確保に関する連携協定を締結 〜避難所などへの電源関連機材の提供に向けて協力〜

モバイルバッテリーメーカー各社（アンカー・ジャパン株式会社、株式会社INFORICH、EcoFlow Technology Japan株式会社、エレコム株式会社、株式会社オウルテック、株式会社CIO、株式会社ユーグリーン・ジャパン）、および、つなぐ×かえるプロジェクト※1に参画する通信事業者各社（NTTグループ※2、KDDI株式会社、ソフトバンク株式会社、楽天モバイル株式会社 以下、「通信事業者」）は、大規模災害発生時における被災地への電源確保に関する連携協定（以下、「本協定」）を締結しました。











[共通様式のイメージ]











※ 支援状況に応じて一部の項目を変更する場合があります。





3. 今後に向けて



本協定に基づく取り組みについて合同訓練などを実施するとともに、連携する事業者の拡大を図ることで、被災地における支援を確実かつ迅速に行い、持続可能な社会の実現にさらに寄与することを目指します。