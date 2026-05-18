卵子を育てる「細胞間のかけ橋」の機能に迫る、内部構造の解明 〜卵子とその周辺細胞とのコミュニケーションを促す橋渡し構造の中に「微小管」を発見〜

卵子を育てる「細胞間のかけ橋」の機能に迫る、内部構造の解明 〜卵子とその周辺細胞とのコミュニケーションを促す橋渡し構造の中に「微小管」を発見〜