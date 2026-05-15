株式会社GENDA GiGO Entertainment(本社：東京都港区 代表取締役社長：二宮 一浩、以下「当社」)は、2026年6月20日(土)・21日(日)の2日間、ベルサール秋葉原1F・B1Fにて「GiGO EXPO 2026」を開催いたします。

「GiGO(ギーゴ) EXPO 2026」熱狂の万博、開幕！

国内で約420店舗のアミューズメント施設「GiGOグループのお店」を運営する当社は、常に顧客ニーズを捉え、エンタメ関連の情報やIPトレンドを反映したキャンペーンや企画を展開しています。 昨年、初の試みとして“ZERO(0)”を冠した「GiGO EXPO ZERO」を開催したところ、多くのお客様やメディア、「GiGO」に関わる各社から大きな支持をいただき、確かな自信と成果を得ました。その勢いを受け、今年はいよいよ本格的なEXPOとして始動します。 2026年6月20日(土)・21日(日)の2日間ベルサール秋葉原にて、1F約275坪は無料で誰でも楽しめるイベントホールとして開放し、今年拡張したB1F約179坪では事前抽選予約(一部有料)のステージを展開いたします。 ゲーム、音楽、ダンス、トーク、展示、限定グッズなど、ジャンルを超えたコンテンツが集まり、会場は熱気とワクワクに包まれます。ライブショーやVR体験、ポーカーなど、参加して楽しめる企画も多数用意。さらに、ここでしか聞けない情報や初公開となる重大発表も予定され、来場者だからこそ味わえる特別な瞬間が待っています。一部ではオールナイトの特別企画もあり、時間帯ごとに違った表情を楽しめるのも魅力です。 新しい刺激と出会う2日間。今年も「GiGO EXPO 2026」が、アキバから熱狂を届けます。 今回は８つのステージプログラムの内、事前抽選予約を行う5ステージを先行公開いたします。 イベント公式サイトURL: https://campaign.gendagigo.jp/gigoexpo なお、続報となる「第二弾情報」は5月28日(木)にお知らせいたしますので、ご期待ください！

ステージイベントのプログラム

■TVアニメ『ラーメン赤猫』・夢限大みゅーたいぷ・かいじゅうせかいせいふく×ロージークロニクル・ O-MENZ・REAL AKIBA BOYZなど、ステージイベントが目白押し

B1Fの「メインステージ」では、2日間で全8ステージを予定しております。 今回、第一弾情報では、事前抽選予約を行う5ステージを公開いたします。 次回5月28日(木)の第二弾情報では、「注目の残り3ステージ」の情報や、様々な協賛企業・団体の出展ブースの情報などを発表いたします。

■一部ステージの観覧申込(事前抽選予約)方法のご案内

「B1Fメインステージ」での8ステージは、全て事前抽選による予約制(一部有料)です。 【申込受付期間】：2026年5月15日(金)12:00～5月28日(木)23:59 【対象ステージ一覧】 ●6月20日(土)11:00～11:30 TVアニメ『ラーメン赤猫』 スペシャルトークステージ ●6月20日(土)12:30～13:30 夢限大みゅーたいぷ トークショー ●6月20日(土)16:00～17:00 GiGOプレゼンツ O-MENZ百戦練磨‐琉‐ ●6月21日(日)13:30～14:15 かいじゅうせかいせいふく×ロージークロニクル トーク＆ミニライブステージ ●6月21日(日)17:30～18:30 REAL AKIBA BOYZ スペシャルライブ ※「残りの3ステージ」は、5月28日(木)の第二弾情報で発表いたします。 ステージごとの申込詳細は、イベント公式サイトをご確認ください。 イベント公式サイトURL: https://campaign.gendagigo.jp/gigoexpo

観覧申込(事前抽選)対象ステージイベント

■6/20(土) 11:00～11:30 ◆TVアニメ『ラーメン赤猫』 スペシャルトークステージ

集英社「ジャンプ＋」にて絶賛連載中、アンギャマン先生による人気コミックを原作とし、第2期の放送も決定しているTVアニメ『ラーメン赤猫』のスペシャルトークステージの開催が決定！ 声優キャストの津田健次郎さん、折原くるみさんにご登壇いただき、作品にまつわるトークをお届けします。 新情報やお土産のご用意も…？！ぜひお楽しみに。 【出演者】：津田健次郎(文蔵役)・折原くるみ(社 珠子役) 【MC】：吉田尚記

■6/20(土) 12:30～13:00 ◆夢限大みゅーたいぷ トークショー

バンドリ！プロジェクトから生まれた、夢(バーチャル)と現実(リアル)を飛び越える運命共同体(バンド)、「夢限大みゅーたいぷ」のスペシャルトークショーの開催が決定！お楽しみに！ 【出演者】：夢限大みゅーたいぷ(仲町あられ、宮永ののか、峰月律、藤都子、千石ユノ)

■6/20(土) 16:00～17:00 ◆GiGOプレゼンツ O-MENZ百戦錬磨-琉-

謎のお面ダンス集団「O-MENZ」による、GiGO EXPOだけのスペシャルライブ！ 今後登場するGiGO限定景品の発表も予定しています！ 【出演者】：O-MENZ(般若、隈取、狐、阿形)

■6/21(日) 13:30～14:15 ◆かいじゅうせかいせいふく×ロージークロニクル トーク＆ミニライブステージ

アニメ「かいじゅうせかいせいふく」とロージークロニクルがトークとライブでGiGO EXPOをせいふく！？スペシャルアイテムの紹介も！ 【出演者】：ロージークロニクル(橋田歩果、吉田姫杷、小野田華凜、村越彩菜、植村葉純、松原ユリヤ、島川波菜、上村麗菜、相馬優芽)、めら、ぐーすか 【MC】：吉田尚記

■6/21(日) 17:30～18:30 ◆REAL AKIBA BOYZ スペシャルライブ

レペゼン秋葉原のヲタクダンサーチーム「REAL AKIBA BOYZ」による、GiGO EXPOだけのスペシャルライブ！新情報の発表も予定しています！ 【出演者】：REAL AKIBA BOYZ(涼宮あつき、DRAGON、けいたん、マロン、ムラトミ、ネス、とぅーし、ゾマやかじゃない!、龍)

「GiGO EXPO 2026」概要

●イベント名：GiGO EXPO 2026 ●主催：株式会社GENDA GiGO Entertainment ●後援：株式会社フクヤ ●会場：ベルサール秋葉原 1F/約275坪・B1F/約179坪・合計/約454坪 東京都千代田区外神田3-12-8 住友不動産秋葉原ビル ●アクセス： 「秋葉原駅」電気街北口徒歩3分(JR線) 「末広町駅」1または3番出口徒歩4分(銀座線) ●開催日時： 6月20日(土)10:00～18:00 6月21日(日)10:00～18:30 ●実施内容：ステージイベント、企画展示、グループ・取引先企業出展ブース、物販 ●イベント公式サイトURL：https://campaign.gendagigo.jp/gigoexpo

GiGOの意味

Get into the Gaming Oasis＝ゲームのオアシスに飛び込め！

どんな時代であっても、人々の欲求を「リアルな場」で満たし進化し続けること、これが新しいゲームセンターの価値だと考えています。人々の欲求を満たすオアシスであり続ける。それを表すキーワードが「Get into the Gaming Oasis＝ゲームのオアシスに飛び込め！」であり、その頭文字をとって「GiGO(ギーゴ)」といたしました。