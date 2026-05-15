社員のリアルな声から見えた“本当に使われている商品”

東洋アルミエコープロダクツ株式会社（本社：大阪市）は、公式ホームページ内コラム～暮らしのアイデア～にて、『社員のガチ愛用♡一番のお気に入り教えます！全3弾』を2026年4月に公開しました。 本コラムでは、東洋アルミエコープロダクツ社員を対象に実施した社内アンケートをもとに、日常生活の中で実際に使用し、「これは本当に便利」「もう手放せない」と感じている自社商品の中から“お気に入りアイテム”を紹介するものです。 商品をどのように使っているのか、どこに魅力を感じているのかといった、使用者目線のリアルな声を交えてお届けしています。 URL:https://www.toyoalumi-ekco.jp/column/10145/

～第１弾～キッチンまわりの汚れ防止 部門

https://www.toyoalumi-ekco.jp/column/10145/

キッチンに溜まりやすい汚れに着目し、事前に取り付けることで汚れの付着や蓄積を防ぐ商品群です。 「掃除の手間が減った」「キレイを保ちやすい」といった声が寄せられました。

～第２弾～調理ホイル・シート／お弁当・行楽 部門

https://www.toyoalumi-ekco.jp/column/10329/#cooking_obento

サンホイルやクッキングシートなど、調理をサポートする商品から、お弁当・行楽シーンで活躍する商品までを展開。 毎日の調理で感じている使いやすさや、リピートしている理由が紹介されています。

～第３弾～フィルたん 取付け場所ランキング

https://www.toyoalumi-ekco.jp/column/10330/#filter

レンジフードやエアコン、トイレの換気扇などに取り付け、汚れの侵入を防ぐフィルターシリーズ。 「汚れをキャッチしてくれる安心感」「掃除の負担が軽減された」といった評価が集まりました。

使い方・推しポイントを社員の言葉で紹介

本コラムでは、商品特長の説明に加え、実際の使用シーン 日常の中で感じている利便性や社員が感じているおすすめポイントをコメント形式で紹介しています。 社員自身の暮らしの中で培われた実感を通して、商品の魅力をわかりやすく伝えています。

「暮らしのアイデア」について

『暮らしのアイデア』は、東洋アルミエコープロダクツ公式ホームページ内で展開するコラムです。 家事や住まいにまつわる悩みや工夫を切り口に、暮らしを快適にするヒントを発信しています。

会社概要

https://www.toyoalumi-ekco.jp/column/

商号 ：東洋アルミエコープロダクツ株式会社 代表者：代表取締役社⻑ 酒井大典 本社所在地：⼤阪市⻄区⻄本町１丁⽬4-1 設⽴：1969年11⽉1⽇ URL：https://www.toyoalumi-ekco.jp/