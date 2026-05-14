こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
大好評いただいている“ご当地”シリーズの新作が登場！日本各地のご当地名物の魅力が詰まった“ご当地マック”は5月20日（水）から期間限定販売
「北海道じゃがチーズてりやき」 & 朝限定「北海道じゃがチーズてりやきマフィン」
「名古屋名物 手羽先風黒胡椒ジューシーチキン」、「博多明太バターてりやき」
「シャカシャカポテトⓇ 金沢名物黒カレー味」も！
Lサイズを超える 「グランドコーク」 ＆ 「グランドフライ」、「グランドセット」も再登場！
日本マクドナルド株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長兼CEO：トーマス・コウ）は、日本各地の名物のおいしさを詰め込んだ「北海道じゃがチーズてりやき」と「名古屋名物 手羽先風黒胡椒ジューシーチキン」、そして「博多明太バターてりやき」のバーガー3種に、朝マック®では「北海道じゃがチーズてりやきマフィン」を、サイドメニューでは「シャカシャカポテト 金沢名物黒カレー味」を加えた計5つの新商品を、全国のマクドナルド店舗（一部店舗は除く）にて5月20日（水）から期間限定で販売いたします。
「北海道じゃがチーズてりやき*1」は、「てりやきマックバーガー」に北海道じゃがチーズと、ホワイトチェダーチーズを合わせた、まろやかで食べ応えのある一品です。「名古屋名物 手羽先風黒胡椒ジューシーチキン」は、黒胡椒を効かせたジューシーなモモの一枚肉と甘辛いソースを合わせ、名古屋名物「手羽先」を再現したやみつきになる一品です。そして「博多明太バターてりやき」は、「てりやきマックバーガー」にクセになる博多明太バターマヨソースとコクのあるチェダーチーズを合わせた、相性抜群な一品です。その他、朝から“ご当地マック”を味わっていただけるよう、朝マック限定の新商品「北海道じゃがチーズてりやきマフィン*1」もご用意いたしました。さらにサイドメニューでも“ご当地マック”を楽しんでいただけるよう、食欲をそそるスパイスの香りが広がり、コクのある味わいに仕上げた、金沢名物の「黒カレー」を再現したクセになる一品の「シャカシャカポテト 金沢名物黒カレー味」も、新登場いたします。今だけしか味わえない全5種の“ご当地のおいしさ”をぜひお楽しみください。また、「聖闘士星矢」とコラボレーションし、「聖闘士星矢」の人気キャラクターが描かれた数量限定オリジナルパッケージにて4種類のバーガー新商品をご提供し、ここだけの「聖闘士星矢」の世界観を感じられるコラボレーションとなっております。
さらに、昨年に引き続き、コカ・コーラがMサイズの約2倍の量になった「グランドコーク*2」と、マックフライポテト®がMサイズの約1.7倍のグランドサイズになった「グランドフライ」が再登場いたします。バリューセット（Mセット）の「コカ・コーラ」と「マックフライポテト」が+200円でグランドサイズに変更可能な「グランドセット」もご用意しております。
※1フィリングに北海道のじゃがいもとチーズを使用しています。
※2グランドサイズ対象ドリンクは、「コカ・コーラ」「コカ・コーラ ゼロ」「スプライト」「ファンタグレープ」「ファンタメロン」「Qoo白ぶどう」「爽健美茶」の7種。
新TVCMは、霜降り明星のせいやさんにご出演いただき、聖(クロ)衣(ス)を着用したせいやさんが「ご当地マックにせいや！」と商品のおいしさをおすすめするセリフが特長で、「聖闘士星矢」の初代オープニング主題歌「ペガサス幻想」を替え歌にしたオリジナルソングを熱唱いただいております。ユーモア溢れる新TVCMとなっておりますので聖衣を着用したせいやさんの姿と、歌声にご注目ください。
「名古屋名物 手羽先風黒胡椒ジューシーチキン」、「博多明太バターてりやき」
「シャカシャカポテトⓇ 金沢名物黒カレー味」も！
Lサイズを超える 「グランドコーク」 ＆ 「グランドフライ」、「グランドセット」も再登場！
日本マクドナルド株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長兼CEO：トーマス・コウ）は、日本各地の名物のおいしさを詰め込んだ「北海道じゃがチーズてりやき」と「名古屋名物 手羽先風黒胡椒ジューシーチキン」、そして「博多明太バターてりやき」のバーガー3種に、朝マック®では「北海道じゃがチーズてりやきマフィン」を、サイドメニューでは「シャカシャカポテト 金沢名物黒カレー味」を加えた計5つの新商品を、全国のマクドナルド店舗（一部店舗は除く）にて5月20日（水）から期間限定で販売いたします。
さらに、昨年に引き続き、コカ・コーラがMサイズの約2倍の量になった「グランドコーク*2」と、マックフライポテト®がMサイズの約1.7倍のグランドサイズになった「グランドフライ」が再登場いたします。バリューセット（Mセット）の「コカ・コーラ」と「マックフライポテト」が+200円でグランドサイズに変更可能な「グランドセット」もご用意しております。
※1フィリングに北海道のじゃがいもとチーズを使用しています。
※2グランドサイズ対象ドリンクは、「コカ・コーラ」「コカ・コーラ ゼロ」「スプライト」「ファンタグレープ」「ファンタメロン」「Qoo白ぶどう」「爽健美茶」の7種。
新TVCMは、霜降り明星のせいやさんにご出演いただき、聖(クロ)衣(ス)を着用したせいやさんが「ご当地マックにせいや！」と商品のおいしさをおすすめするセリフが特長で、「聖闘士星矢」の初代オープニング主題歌「ペガサス幻想」を替え歌にしたオリジナルソングを熱唱いただいております。ユーモア溢れる新TVCMとなっておりますので聖衣を着用したせいやさんの姿と、歌声にご注目ください。