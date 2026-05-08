2026/5/25 スタート！ 初夏旅マル得コラボキャンペーン開催決定！

京都府北部・丹後エリアにて、地元グルメやショッピングを通して、旅を楽しむ。 そんな贅沢なひとときを叶える「夕日ヶ浦パークス」と、かけがえのない一日を彩る個性豊かな6つの宿「佳松苑グループ」によるコラボレーションが実現しました。 期間中は、対象の宿泊施設にご宿泊いただくと宿泊代の10%をお買い物クーポンとしてプレゼント！ 夕日ヶ浦を満喫しつくす“マル得”なキャンペーンをご用意しました。 海風に誘われるまま、京丹後へゆらりと足を伸ばしてみませんか？

コラボキャンペーン概要

・クーポン配布期間：2026年5月25日(月)宿泊～7月17日(金)宿泊の日～金曜日限定 ・クーポン発行：ご宿泊予約金額（税抜き）より1万円ごとに1千円クーポンを発行 ※クーポン利用時おつりはでません ・クーポン利用期限：2026年5月25日(月)～7月18日(土)まで ・クーポン発行条件：各施設の公式サイトおよび直接お電話での宿泊予約が対象 ・宿泊対象期間：2026年5月25日(月)～7月17日(金) 平日限定（日～金曜日のご宿泊に限ります） ・対象プラン：全プラン対象 ◆クーポン 対応店舗 夕日ヶ浦パークス：うみのうた(土産店・鮮魚店・海鮮食堂・炭火海鮮バイキング)、健勝丸、ann cafe & shop ※ローソン除外 そのほか：サンカイカン、湯けむり朝市、各宿泊施設内の売店・追加飲食 ◆佳松苑グループ 対象宿 佳松苑、別邸ふうか、一望館、旅亭 櫂、雨情草庵、HOTEL&湖邸 艸花-そうか- 詳しくは特設サイトをご覧くださいませ。

夕日ヶ浦パークスとは

https://yxk-collab.studio.site/

夕日ヶ浦パークスは、2024年11月にグランドオープン。 「美味しい」と「楽しい」をテーマに、新鮮な海の幸やパークスでしか出会えないお菓子や定番のお土産がずらりと並びます。 旅の思い出をご自宅でも味わえる品々を取り揃え、選ぶ時間そのものも楽しめる空間に。 食堂やカフェも併設されており、お買い物の途中でひと息つける、今注目の複合型グルメスポットです。 パークス内には、 ■うみのうた(土産店、海鮮卸スーパー、海鮮食堂、炭火海鮮バイキング)、 ■ann cafe & shop ■健勝丸(土日限定、お寿司のテイクアウトショップ) があり目的に合わせて楽しい美味しい時間を過ごすことができます。

佳松苑グループの個性豊かな6宿

https://www.tiktok.com/@uminouta_market?is_from_webapp=1&sender_device=pc TikTok投稿 : https://www.tiktok.com/@uminouta_market?is_from_webapp=1&sender_device=pchttps://www.tiktok.com/@ann.kyoto?is_from_webapp=1&sender_device=pc TikTok投稿 : https://www.tiktok.com/@ann.kyoto?is_from_webapp=1&sender_device=pchttps://yuhigauraparks.com/

佳松苑グループの6つの宿は、いずれも個性豊か。 ファミリーやグループ旅行はもちろん、ご夫婦・カップル、ひとり旅まで、 旅のスタイルに合わせて宿もプランもお選びいただけます。 みんなで賑やかに過ごせるお宿から、大人だけの隠れ家のような一軒まで――。 あなたにぴったりの旅が、きっと見つかります。

時季を彩る 佳松苑

https://kasyouen.com/

佳松苑 別邸ふうか

https://www.k-fuka.com/

夕日浪漫 一望館

https://www.ichiboukan.co.jp/

旅亭 櫂 -KAI-

https://www.k-kai.jp/

もう一つの京都 雨情草庵

https://www.ama-yadori.com/

HOTEL&湖邸 艸花 -そうか-

会社・施設概要

https://soka-kyoto.jp/ https://kasyouengroup.com/

会社名：株式会社ポラリス 所在地 ：〒629-3241 京都府京丹後市網野町木津4 直通TEL ：0772-74-0812 URL：https://yuhigauraparks.studio.site ≪夕日ヶ浦パークス≫ うみのうた（土産店・鮮魚店・海鮮食堂・炭火海鮮バイキング）、ann cafe & shop、まぐろ寿司 健勝丸[※土日のみ] ≪その他≫ サンカイカン、湯けむり朝市

会社名：株式会社アウルコーポレーション 所在地 ：〒629-3241 京都府京丹後市網野町木津２５３ 直通TEL ：0772-74-9018 URL：https://kasyouengroup.com/ ≪佳松苑グループ≫ 時季を彩る 佳松苑、佳松苑 別邸ふうか、夕日浪漫 一望館、旅亭 櫂 -KAI-、もう一つの京都 雨情草庵、HOTEL&湖邸 艸花 -そうか-

本件に関するお問い合わせ先

https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92629-3341%E3%80%80%E4%BA%AC%E9%83%BD%E5%BA%9C%E4%BA%AC%E4%B8%B9%E5%BE%8C%E5%B8%82%E7%B6%B2%E9%87%8E%E7%94%BA%E6%9C%A8%E6%B4%A54

株式会社アウルコーポレーション 営業本部企画課：福尾 本社TEL：0772-74-9018 mail：rsv.fukuo@gmail.com