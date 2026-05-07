白百合女子大学で5月30日（土）に「コバルト文庫創刊50周年記念シンポジウム」を開催 ― 人気作家と児童文化学科教員が “コバルト文庫50年と少女カルチャー” を熱く語る！

白百合女子大学で5月30日（土）に「コバルト文庫創刊50周年記念シンポジウム」を開催 ― 人気作家と児童文化学科教員が “コバルト文庫50年と少女カルチャー” を熱く語る！