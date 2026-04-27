【巨匠・水野修孝 電子音楽の個展】幻の電子音楽が50年の時を経て覚醒！ 初公開・未発表音源を含む必聴の電子音楽イベントが6月7日開催決定！ チケットは限定100枚！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348056/images/bodyimage1】
スリーシェルズの代表・西耕一が制作に参加しているイベント、音の始源を求めてPresents「水野修孝 電子音楽の個展」が2026年6月7日に開催されることを、同年4月27日に発表しました。
【巨匠・水野修孝 電子音楽の個展】
幻の電子音楽が50年の時を経て覚醒！
初公開・未発表音源を含む必聴のイベントが6月7日開催決定！
日本の電子音楽を未来へ届けるプロジェクト「音の始源を求めて」シリーズ。その最新シリーズとして、日本を代表する作曲家・水野修孝の電子音楽個展を開催いたします。
グループ音楽、NHK、米国ミルズ・カレッジという3つの極点で作られた電子音楽を特集します。■ 50年の時を超えて届く、未来への叫び
水野修孝は、1960年代に「グループ・音楽」で即興やノイズを駆使し、音楽の定義を根底から揺さぶりました。その探求の果てに辿り着いた電子音楽の数々を特集します。
NHK電子音楽スタジオで制作された《電子音楽’71》に加え、米国のミルズ・カレッジで制作され、これまで陽の目を見ることがなかった《メディテーション》《ストレッタ》が、本邦初公開としてついにそのベールを脱ぎます。
■ 「即興」と「構築」と「カオス」が激突する
藝大時代の意欲作《コンクレートのための交響曲》から、モダンダンス用に作られた《魚紋》、そして異端的傑作《怒りの日》へ。水野修孝が音と格闘し、紡ぎ出した「音響の宇宙」を、
電子音楽に特化された西早稲田の最高の空間で、入念にチューニングされたサウンドを体感してください。
【公演概要】
公演名：音の始源を求めてPresents 電子音楽の個展 水野修孝 ３Polar Region
日時：2026年6月7日（日）
【第1回】13:00開演（12:30開場）
【第2回】16:00開演（15:30開場）
会場：Artware hub KAKEHASHI MEMORIAL（新宿区西早稲田3-14-3）
チケット：一般 4,000円 / 学生 2,000円 / プレミアム 5,000円
購入URL：https://otonohajimariwomotomete2026-3.peatix.com/
主催：大阪芸術大学 音楽工学 OB有志の会
協力：株式会社スリーシェルズ
助成：公益財団法人かけはし芸術文化振興財団
■ プログラム（予定）
《コンクレートのための交響曲》（1960）
《魚紋》（1962/1970）
《電子音楽’71》（初公開）
《メディテーション》（ミルズ・カレッジ制作・本邦初公開）
《ストレッタ》（ミルズ・カレッジ制作・本邦初公開）
《怒りの日》（1972）ほか
■作曲者プロフィール
水野修孝（みずの・しゅうこう）
1934年、徳島県生まれ。千葉大学文理学部を経て、1957年に東京藝術大学楽理科に入学、1963年に専攻科を修了。その後、千葉大学教育学部にて教鞭をとる。1973～74年にはロックフェラー財団の招きによりレジデンシャル・アーティストとして渡米、ニューヨーク・サンフランシスコに滞在し、ジャズとロックを深く追求した。
1975年、NHK委嘱の〈混声合唱のための"幻"〉で芸術祭優秀賞を受賞。同年、〈ジャズ・オーケストラ'73〉〈ジャズ・オーケストラ'75〉がジャズディスク大賞3位に輝く。1977年にはNHK委嘱のオペラ〈天守物語〉を発表し、現在に至るまで繰り返し上演される傑作として広く知られる。1991年、オペラ〈ミナモ〉等の功績により千葉県文化功労賞を受賞。1997年には自主企画コンサート「オーケストラ・プロジェクト'97」および〈交響曲第3番〉等に対し、芸術祭優秀賞を再受賞。
スリーシェルズの代表・西耕一が制作に参加しているイベント、音の始源を求めてPresents「水野修孝 電子音楽の個展」が2026年6月7日に開催されることを、同年4月27日に発表しました。
【巨匠・水野修孝 電子音楽の個展】
幻の電子音楽が50年の時を経て覚醒！
初公開・未発表音源を含む必聴のイベントが6月7日開催決定！
日本の電子音楽を未来へ届けるプロジェクト「音の始源を求めて」シリーズ。その最新シリーズとして、日本を代表する作曲家・水野修孝の電子音楽個展を開催いたします。
グループ音楽、NHK、米国ミルズ・カレッジという3つの極点で作られた電子音楽を特集します。■ 50年の時を超えて届く、未来への叫び
水野修孝は、1960年代に「グループ・音楽」で即興やノイズを駆使し、音楽の定義を根底から揺さぶりました。その探求の果てに辿り着いた電子音楽の数々を特集します。
NHK電子音楽スタジオで制作された《電子音楽’71》に加え、米国のミルズ・カレッジで制作され、これまで陽の目を見ることがなかった《メディテーション》《ストレッタ》が、本邦初公開としてついにそのベールを脱ぎます。
■ 「即興」と「構築」と「カオス」が激突する
藝大時代の意欲作《コンクレートのための交響曲》から、モダンダンス用に作られた《魚紋》、そして異端的傑作《怒りの日》へ。水野修孝が音と格闘し、紡ぎ出した「音響の宇宙」を、
電子音楽に特化された西早稲田の最高の空間で、入念にチューニングされたサウンドを体感してください。
【公演概要】
公演名：音の始源を求めてPresents 電子音楽の個展 水野修孝 ３Polar Region
日時：2026年6月7日（日）
【第1回】13:00開演（12:30開場）
【第2回】16:00開演（15:30開場）
会場：Artware hub KAKEHASHI MEMORIAL（新宿区西早稲田3-14-3）
チケット：一般 4,000円 / 学生 2,000円 / プレミアム 5,000円
購入URL：https://otonohajimariwomotomete2026-3.peatix.com/
主催：大阪芸術大学 音楽工学 OB有志の会
協力：株式会社スリーシェルズ
助成：公益財団法人かけはし芸術文化振興財団
■ プログラム（予定）
《コンクレートのための交響曲》（1960）
《魚紋》（1962/1970）
《電子音楽’71》（初公開）
《メディテーション》（ミルズ・カレッジ制作・本邦初公開）
《ストレッタ》（ミルズ・カレッジ制作・本邦初公開）
《怒りの日》（1972）ほか
■作曲者プロフィール
水野修孝（みずの・しゅうこう）
1934年、徳島県生まれ。千葉大学文理学部を経て、1957年に東京藝術大学楽理科に入学、1963年に専攻科を修了。その後、千葉大学教育学部にて教鞭をとる。1973～74年にはロックフェラー財団の招きによりレジデンシャル・アーティストとして渡米、ニューヨーク・サンフランシスコに滞在し、ジャズとロックを深く追求した。
1975年、NHK委嘱の〈混声合唱のための"幻"〉で芸術祭優秀賞を受賞。同年、〈ジャズ・オーケストラ'73〉〈ジャズ・オーケストラ'75〉がジャズディスク大賞3位に輝く。1977年にはNHK委嘱のオペラ〈天守物語〉を発表し、現在に至るまで繰り返し上演される傑作として広く知られる。1991年、オペラ〈ミナモ〉等の功績により千葉県文化功労賞を受賞。1997年には自主企画コンサート「オーケストラ・プロジェクト'97」および〈交響曲第3番〉等に対し、芸術祭優秀賞を再受賞。