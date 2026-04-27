日本の建設用プラスチック市場規模、シェアレポート、成長要因および予測（2026年～2036年）
KDマーケットインサイトは、『日本の建設用プラスチック市場の将来動向および機会分析 - 2025年から2035年』と題した市場調査レポートの発表を喜んでお知らせします。本レポートの市場範囲は、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報を網羅しており、読者が十分な情報に基づいたビジネス判断を行えるよう支援します。本調査レポートでは、KDマーケットインサイトの研究者が一次および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合他社のベンチマーク、ならびにそれらのGo-to-Market（GTM）戦略の理解を行っています。
日本の建設用プラスチック市場：持続可能な未来の構築
日本の建設用プラスチック市場は、安定的かつ強靭な成長期にあります。厳格な環境規制と高齢化社会という背景の中で、業界は従来の材料から、軽量で耐久性がありエネルギー効率に優れたポリマーソリューションへと移行しています。日本がインフラの近代化や災害に強い住宅への投資を進める中、PVC、ポリウレタン、ポリプロピレンといった建設用プラスチックは、配管、断熱材、外装材において不可欠な材料となっています。
無料のサンプルレポートをリクエストする@ https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/892
市場規模と成長動向
日本の建設分野におけるプラスチック市場は、より大きく堅牢な産業エコシステムの一部を構成しています。「建設用プラスチック」というニッチ分野の具体的なデータは、より広範な化学関連レポートに含まれることが多いものの、明確なトレンドが確認されています。
日本の建設用プラスチック市場に関する調査レポートによると、同市場は2026年から2036年の間に年平均成長率（CAGR）7.1％で成長し、2036年末までに市場規模は59億米ドルに達すると予測されています。なお、2025年の市場規模は27億米ドルでした。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348047/images/bodyimage1】
市場セグメンテーション
市場のセグメンテーションは、現代建築におけるプラスチック材料の多様性を反映しています。
種類別：市場は主にPVC（ポリ塩化ビニル）が支配的であり、配管や窓枠における耐久性と低コストが評価されています。これに加え、断熱材やコーティングに不可欠なポリウレタン、ポリプロピレン（PP）、ポリエチレン（PE）があります。
用途別：最大の用途セグメントは配管および継手であり、錆びない給水ラインの需要によるものです。その他の重要なセグメントには、断熱材（エネルギー効率規制により促進）、屋根材、床材、窓・ドアパネルがあります。
技術別：市場は熱可塑性プラスチック（再加熱・再成形が可能で市場の大部分を占める）と、熱硬化性樹脂（特定の構造接着やコーティング用途に使用）に分かれます。
成長の主な推進要因
災害耐性とインフラ更新
日本は地震が多発する国です。粘土やコンクリートのような脆い材料とは異なり、プラスチック材料（特にガス・水道管用の架橋ポリエチレン）は柔軟性と耐震性を備えており、地震時の破損リスクを低減します。災害に強い建設を促進する政府政策により、古いインフラの先進的なプラスチック複合材料への置き換えが進んでいます。
エネルギー効率と「ネットゼロ」住宅
カーボンニュートラル目標を達成するため、日本では建物の断熱基準が強化されています。ポリウレタンフォームや押出法ポリスチレンフォーム（XPS）は、高性能な「ネットゼロエネルギーハウス」を実現するために重要です。これらのプラスチックは優れた断熱性能を提供し、より薄い壁構造でも厳しいエネルギー基準を満たすことを可能にします。
日本の建設用プラスチック市場：持続可能な未来の構築
日本の建設用プラスチック市場は、安定的かつ強靭な成長期にあります。厳格な環境規制と高齢化社会という背景の中で、業界は従来の材料から、軽量で耐久性がありエネルギー効率に優れたポリマーソリューションへと移行しています。日本がインフラの近代化や災害に強い住宅への投資を進める中、PVC、ポリウレタン、ポリプロピレンといった建設用プラスチックは、配管、断熱材、外装材において不可欠な材料となっています。
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市場規模と成長動向
日本の建設分野におけるプラスチック市場は、より大きく堅牢な産業エコシステムの一部を構成しています。「建設用プラスチック」というニッチ分野の具体的なデータは、より広範な化学関連レポートに含まれることが多いものの、明確なトレンドが確認されています。
日本の建設用プラスチック市場に関する調査レポートによると、同市場は2026年から2036年の間に年平均成長率（CAGR）7.1％で成長し、2036年末までに市場規模は59億米ドルに達すると予測されています。なお、2025年の市場規模は27億米ドルでした。
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市場セグメンテーション
市場のセグメンテーションは、現代建築におけるプラスチック材料の多様性を反映しています。
種類別：市場は主にPVC（ポリ塩化ビニル）が支配的であり、配管や窓枠における耐久性と低コストが評価されています。これに加え、断熱材やコーティングに不可欠なポリウレタン、ポリプロピレン（PP）、ポリエチレン（PE）があります。
用途別：最大の用途セグメントは配管および継手であり、錆びない給水ラインの需要によるものです。その他の重要なセグメントには、断熱材（エネルギー効率規制により促進）、屋根材、床材、窓・ドアパネルがあります。
技術別：市場は熱可塑性プラスチック（再加熱・再成形が可能で市場の大部分を占める）と、熱硬化性樹脂（特定の構造接着やコーティング用途に使用）に分かれます。
成長の主な推進要因
災害耐性とインフラ更新
日本は地震が多発する国です。粘土やコンクリートのような脆い材料とは異なり、プラスチック材料（特にガス・水道管用の架橋ポリエチレン）は柔軟性と耐震性を備えており、地震時の破損リスクを低減します。災害に強い建設を促進する政府政策により、古いインフラの先進的なプラスチック複合材料への置き換えが進んでいます。
エネルギー効率と「ネットゼロ」住宅
カーボンニュートラル目標を達成するため、日本では建物の断熱基準が強化されています。ポリウレタンフォームや押出法ポリスチレンフォーム（XPS）は、高性能な「ネットゼロエネルギーハウス」を実現するために重要です。これらのプラスチックは優れた断熱性能を提供し、より薄い壁構造でも厳しいエネルギー基準を満たすことを可能にします。