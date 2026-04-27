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【京王百貨店 聖蹟桜ヶ丘店】にて、今年も「にっぽんカレー博 in せいせき」を開催します
百貨店催事初登場店舗が7店舗 ！話題の「ビリヤニ」も含め、実演では21のカレー店が各地から集結
京王百貨店 聖蹟桜ヶ丘店では、5月1日(金)〜13日(水)の期間、7階催場にて「にっぽんカレー博 in せいせき」を開催します。昨年5月開催時にご好評をいただいた全国の人気店に加え、百貨店催事には初登場となる注目の７店舗、そして今話題のビリヤニも実演で6店舗が出店するほか冷凍ビリヤニで2店舗が出品し、実演21店舗と冷凍販売の5店舗、計26店舗のカレーに出会うことができます。昨年に引き続き、国内外5,000軒以上のカレー店を渡り歩きテレビ番組でも活躍する“カレー細胞”こと松 宏彰氏が代表を務める「ポケットカレー株式会社」がプロデュースする本イベントはカレー好きには見逃せないイベントとなっています。会場では実演カレーのほか、アジアンテイストあふれる雑貨や50種類を超えるレトルトカレーも販売します。※前半の5月6日（水・振休）までと7日（木）からの後半で一部の実演店舗が入れ替わります。
https://digitalpr.jp/table_img/2943/133385/133385_web_1.png
■通期展開の実演販売店舗の一例
●石川／ジョニーのビリヤニ
「チキンビリヤニ」（1人前）1,512円
ビリヤニの火付け役ともいわれる日本三大ビリヤニの一角である同店。有名グルメ口コミサイトの「アジア・エスニック」部門にて、2年連続選出されています。インド産香り米「バスマティライス」とスパイスが香る炊き込みご飯 「ビリヤニ」は、インド人のお客様にも好評。
●大阪／SPICECURRY FANFARE（スパイスカレー ファンファーレ)
「おすすめ！2種類あいがけスパイスカレー」（1人前）1,800円から
西日本最大級のカレーの祭典『カレーEXPO』にて総合優勝3回の実力派カレー店。複数種のスパイスが奏でるハーモニーは目が覚めるような味わいとスパイスの香りが特徴。見た目も鮮やかで印象的です。
＜百貨店催事初登場＞
●東京／欧風カレー Repun Kamuy (レプンカムイ)
「欧風ビーフカレー」（1人前）1,620円
神保町の「ガヴィアル」初代料理長を務め、欧風カレーの歴史を紡いだレジェンドシェフの下で修行した料理人が作る本格正統派欧風カレー。2025年にオープンしたばかりの新進気鋭の注目店舗です。
■〈前半〉5月1日（金）〜6日（水・振休）限定の実演店舗一例
＜せいせき40周年記念限定販売メニュー＞
●東京／スパイス欧風カレー PAIKAJI (パイカジ)
「フレンチシーフードカレー」（1人前）1,500円
神田カレーグランプリ2025にてマイスター賞を受賞した同店。出汁の旨味を軸に仕立てるスパイス欧風カレー店。重すぎず、奥深く、素材の旨味が広がる一皿を提供しています。
＜せいせき40周年記念限定販売メニュー＞
●東京／新宿エピタフカレー
「鰹出汁香るチキンカレー＆濃厚無水ビーフカレー2種あいがけ」（1人前）1,680円
2023年、2024年と2年連続で有名グルメ口コミサイトの名店に選出された同店。インド現地の味を日本人好みにアレンジして作られた同店のカレーはゴールデン街で間借り出店していた時から多くのファンを魅了し続けています。
＜百貨店催事初登場＞
●東京／biryani(ビリヤニ) tokyo(トウキョウ)
「チキンビリヤニ」（1人前）1,500円
2025年1月に開店したばかりの注目のビリヤニ店。南インド出身のオーナーシェフによる本格ビリヤニを提供しています。香ばしく焼き上げた鶏、バスマティライスとスパイスで薫り高く、ふっくら蒸しあげたチキンビリヤニです。
■〈後半〉5月7日（木）〜13日（水）限定の実演店舗一例
●千葉／地産地消 café&bar Cluster (カフェアンドバー クラスター)
「千葉県産房総ジビエのスパイスカレー」（１人前）1,600円
房総ジビエコンテスト2026にて最優秀賞を受賞した同店。ジビエをオリジナルスパイスで仕上げたカレーをクラフトビールと共にお楽しみいただけます。
●石川／金澤インド料理シャルマ
「加賀蓮根キーマ」（１人前）1,300円
北陸カレー選手権で2010年から3連覇の実績を持つ同店。シャキシャキとした食感の加賀蓮根と、スパイスの効いたキーマが特徴です。
＜百貨店催事初登場＞
●東京／MOMO Stand Tokyo (モモ スタンド トーキョー)
「進化系ネパール餃子MOMO」（２個入り）500円
ネパール人シェフの独創性が溢れるもちもち食感の進化系ネパール餃子です。
●宮城／FLOR GELATO ITALIANO MIYAGI (フロア ジェラート イタリアーノ ミヤギ)
「ジェラートドッピオ」（２種盛）750円
イタリアローマに本店を構えるジェラート店。
※5月1日（金）〜6日（水・振休）の期間は物販コーナーで販売します。
■限定展開の実演店舗一例
＜5月1日（金）〜3日（日・祝）限定＞
●新潟／インドカレー カーマ
「チキンカレー」（1人前）1,300円
かつては東京・神保町で人気を博し、2023年より新潟で営業する同店。昨年の「にっぽんカレー博 in せいせき」では3日間限定出店し連日長蛇の列ができ、昼には完売してしまうほどの人気でした。厳選されたスパイスを使い、香り高くさらさらとしたルーが特徴です。
＜5月4日（月・祝）〜6日（水・振休）限定＞
●東京／THECIRCLE(ザサークル)
「スリランカプレート」（1人前）1,600円
全国のカレーイベントで絶対人気を誇る同店。以前は間借り営業していましたが、2026年3月に遂に実店舗を亀有にオープンしました。熱狂的なファンを集めてきた同店の看板メニュー「スリランカプレート」は１つのメニューで多彩な味わいを楽しめる一品です。
＜５月７日（木）〜９日（土）限定＞
＜せいせき40周年記念限定販売メニュー＞
●埼玉／Curry&Noble (カレーアンドノーブル）強い女
「骨付き鶏の旨味凝縮ビリヤニ」（１人前）1,800円
2026年2月に「ビリヤニ専門店」としてリニューアルした同店。スパイスの鮮烈な香りと、お米一粒一粒に染み渡る旨味が自慢のビリヤニです。
＜5月８日（金）・９日（土）限定＞
＜せいせき40周年記念限定販売メニュー＞
●對馬流南インド系辛口料理店 タリカロ3
「蝦夷鹿と豆カレーの辛口プレート」（１人前）1,800円
カレー激戦区といわれる東京・西荻窪に人気店として店を構えていた同店。2025年1月閉店した人気の味が2日間限定で本イベントにて復活します。
＜百貨店催事初登場＞
●東京／東京コロンボ
「東京コロンボ」（１人前）1,400円
店名にもなっている「コロンボ」とはカリブ海で生まれたスパイスを使った煮込み料理。植民地時代にフランス人とインド系の人々が移り住みできた料理で「カリブのカレー」といわれています。
■アジアンテイストあふれる雑貨や●種のレトルトカレーも販売します
（画像左から）
●36チャンバーズ・オブ・スパイス
「一条もんこ監修 カツカレー ゆで卵まるごと」（１人前）1,296円
●アジアハンター
「鍋カラヒ」（カレー皿）2,200円
●Trip Masara
「くるみボタンゴム」各600円
（画像左から）
●セラドン焼き ゆるんふる
「だ円ボウル24」4,950円
●東京カレーカルチャー
「かまわぬてぬぐい各種」1,430円から
●光と音の専門店ハオハオハオ
「ブッダマシーン『佛如意』」4,180円
https://digitalpr.jp/table_img/2943/133385/133385_web_2.png
関連リンク
にっぽんカレー博 in せいせき WEBチラシ
https://www.keionet.com/info/seisekisakuragaoka/topics/cms_img/20260501_flyer.pdf.pdf
ポケットカレー株式会社HP
https://www.pocketcurry.com/
会期：5月1日(金)〜5月13日(水)
会場：京王百貨店 聖蹟桜ヶ丘店7階催場
営業時間：10時〜19時30分 〈5/6（水・振休）・13（水）最終日は16時閉場〉
会場：京王百貨店 聖蹟桜ヶ丘店7階催場
営業時間：10時〜19時30分 〈5/6（水・振休）・13（水）最終日は16時閉場〉
京王百貨店 聖蹟桜ヶ丘店では、5月1日(金)〜13日(水)の期間、7階催場にて「にっぽんカレー博 in せいせき」を開催します。昨年5月開催時にご好評をいただいた全国の人気店に加え、百貨店催事には初登場となる注目の７店舗、そして今話題のビリヤニも実演で6店舗が出店するほか冷凍ビリヤニで2店舗が出品し、実演21店舗と冷凍販売の5店舗、計26店舗のカレーに出会うことができます。昨年に引き続き、国内外5,000軒以上のカレー店を渡り歩きテレビ番組でも活躍する“カレー細胞”こと松 宏彰氏が代表を務める「ポケットカレー株式会社」がプロデュースする本イベントはカレー好きには見逃せないイベントとなっています。会場では実演カレーのほか、アジアンテイストあふれる雑貨や50種類を超えるレトルトカレーも販売します。※前半の5月6日（水・振休）までと7日（木）からの後半で一部の実演店舗が入れ替わります。
■通期展開の実演販売店舗の一例
●石川／ジョニーのビリヤニ
「チキンビリヤニ」（1人前）1,512円
ビリヤニの火付け役ともいわれる日本三大ビリヤニの一角である同店。有名グルメ口コミサイトの「アジア・エスニック」部門にて、2年連続選出されています。インド産香り米「バスマティライス」とスパイスが香る炊き込みご飯 「ビリヤニ」は、インド人のお客様にも好評。
●大阪／SPICECURRY FANFARE（スパイスカレー ファンファーレ)
「おすすめ！2種類あいがけスパイスカレー」（1人前）1,800円から
西日本最大級のカレーの祭典『カレーEXPO』にて総合優勝3回の実力派カレー店。複数種のスパイスが奏でるハーモニーは目が覚めるような味わいとスパイスの香りが特徴。見た目も鮮やかで印象的です。
＜百貨店催事初登場＞
●東京／欧風カレー Repun Kamuy (レプンカムイ)
「欧風ビーフカレー」（1人前）1,620円
神保町の「ガヴィアル」初代料理長を務め、欧風カレーの歴史を紡いだレジェンドシェフの下で修行した料理人が作る本格正統派欧風カレー。2025年にオープンしたばかりの新進気鋭の注目店舗です。
■〈前半〉5月1日（金）〜6日（水・振休）限定の実演店舗一例
＜せいせき40周年記念限定販売メニュー＞
●東京／スパイス欧風カレー PAIKAJI (パイカジ)
「フレンチシーフードカレー」（1人前）1,500円
神田カレーグランプリ2025にてマイスター賞を受賞した同店。出汁の旨味を軸に仕立てるスパイス欧風カレー店。重すぎず、奥深く、素材の旨味が広がる一皿を提供しています。
＜せいせき40周年記念限定販売メニュー＞
●東京／新宿エピタフカレー
「鰹出汁香るチキンカレー＆濃厚無水ビーフカレー2種あいがけ」（1人前）1,680円
2023年、2024年と2年連続で有名グルメ口コミサイトの名店に選出された同店。インド現地の味を日本人好みにアレンジして作られた同店のカレーはゴールデン街で間借り出店していた時から多くのファンを魅了し続けています。
＜百貨店催事初登場＞
●東京／biryani(ビリヤニ) tokyo(トウキョウ)
「チキンビリヤニ」（1人前）1,500円
2025年1月に開店したばかりの注目のビリヤニ店。南インド出身のオーナーシェフによる本格ビリヤニを提供しています。香ばしく焼き上げた鶏、バスマティライスとスパイスで薫り高く、ふっくら蒸しあげたチキンビリヤニです。
■〈後半〉5月7日（木）〜13日（水）限定の実演店舗一例
●千葉／地産地消 café&bar Cluster (カフェアンドバー クラスター)
「千葉県産房総ジビエのスパイスカレー」（１人前）1,600円
房総ジビエコンテスト2026にて最優秀賞を受賞した同店。ジビエをオリジナルスパイスで仕上げたカレーをクラフトビールと共にお楽しみいただけます。
●石川／金澤インド料理シャルマ
「加賀蓮根キーマ」（１人前）1,300円
北陸カレー選手権で2010年から3連覇の実績を持つ同店。シャキシャキとした食感の加賀蓮根と、スパイスの効いたキーマが特徴です。
＜百貨店催事初登場＞
●東京／MOMO Stand Tokyo (モモ スタンド トーキョー)
「進化系ネパール餃子MOMO」（２個入り）500円
ネパール人シェフの独創性が溢れるもちもち食感の進化系ネパール餃子です。
●宮城／FLOR GELATO ITALIANO MIYAGI (フロア ジェラート イタリアーノ ミヤギ)
「ジェラートドッピオ」（２種盛）750円
イタリアローマに本店を構えるジェラート店。
※5月1日（金）〜6日（水・振休）の期間は物販コーナーで販売します。
■限定展開の実演店舗一例
＜5月1日（金）〜3日（日・祝）限定＞
●新潟／インドカレー カーマ
「チキンカレー」（1人前）1,300円
かつては東京・神保町で人気を博し、2023年より新潟で営業する同店。昨年の「にっぽんカレー博 in せいせき」では3日間限定出店し連日長蛇の列ができ、昼には完売してしまうほどの人気でした。厳選されたスパイスを使い、香り高くさらさらとしたルーが特徴です。
＜5月4日（月・祝）〜6日（水・振休）限定＞
●東京／THECIRCLE(ザサークル)
「スリランカプレート」（1人前）1,600円
全国のカレーイベントで絶対人気を誇る同店。以前は間借り営業していましたが、2026年3月に遂に実店舗を亀有にオープンしました。熱狂的なファンを集めてきた同店の看板メニュー「スリランカプレート」は１つのメニューで多彩な味わいを楽しめる一品です。
＜５月７日（木）〜９日（土）限定＞
＜せいせき40周年記念限定販売メニュー＞
●埼玉／Curry&Noble (カレーアンドノーブル）強い女
「骨付き鶏の旨味凝縮ビリヤニ」（１人前）1,800円
2026年2月に「ビリヤニ専門店」としてリニューアルした同店。スパイスの鮮烈な香りと、お米一粒一粒に染み渡る旨味が自慢のビリヤニです。
＜5月８日（金）・９日（土）限定＞
＜せいせき40周年記念限定販売メニュー＞
●對馬流南インド系辛口料理店 タリカロ3
「蝦夷鹿と豆カレーの辛口プレート」（１人前）1,800円
カレー激戦区といわれる東京・西荻窪に人気店として店を構えていた同店。2025年1月閉店した人気の味が2日間限定で本イベントにて復活します。
＜百貨店催事初登場＞
●東京／東京コロンボ
「東京コロンボ」（１人前）1,400円
店名にもなっている「コロンボ」とはカリブ海で生まれたスパイスを使った煮込み料理。植民地時代にフランス人とインド系の人々が移り住みできた料理で「カリブのカレー」といわれています。
■アジアンテイストあふれる雑貨や●種のレトルトカレーも販売します
（画像左から）
●36チャンバーズ・オブ・スパイス
「一条もんこ監修 カツカレー ゆで卵まるごと」（１人前）1,296円
●アジアハンター
「鍋カラヒ」（カレー皿）2,200円
●Trip Masara
「くるみボタンゴム」各600円
（画像左から）
●セラドン焼き ゆるんふる
「だ円ボウル24」4,950円
●東京カレーカルチャー
「かまわぬてぬぐい各種」1,430円から
●光と音の専門店ハオハオハオ
「ブッダマシーン『佛如意』」4,180円
https://digitalpr.jp/table_img/2943/133385/133385_web_2.png
関連リンク
にっぽんカレー博 in せいせき WEBチラシ
https://www.keionet.com/info/seisekisakuragaoka/topics/cms_img/20260501_flyer.pdf.pdf
ポケットカレー株式会社HP
https://www.pocketcurry.com/