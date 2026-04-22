阪神園芸株式会社（本社：兵庫県西宮市、社長：植村弘）は、5月31日（日）に、中央公園1階（兵庫県尼崎市神田中通1丁目4番地）で、ファミリー層向けコンテンツ満載のマルシェイベント『あまピク by amagasaki picnic』を開催します。

今回で3回目の開催となる当イベントは、『みんなの「たのしい」を公園×ピクニックでかなえる』をコンセプトに、2025年3月にリニューアルした中央公園をより身近に感じていただき、日常的な利用につなげることを目的としています。

当日は、芝生広場や並木道など緑あふれる空間に、たべもの、おかいものといったブースをはじめ、ヨガや絵本の読み聞かせなど多彩なコンテンツが登場し、中央公園ならではの“ピクニック”をお楽しみいただけます。新たに整備されたのびのびとくつろげる天然芝の「芝生広場」などで、老若男女問わず憩いのひとときをお過ごしください。

イベントの詳細は次のとおりです。

当社は、阪神電気鉄道株式会社（本社：大阪市福島区、社長：久須勇介）を代表企業とするグループ「阪神尼崎駅周辺まちづくり共同企業体」の構成企業として、2023年4月から阪神尼崎駅周辺の公共施設において、指定管理者制度と管理委託を組み合わせた包括管理を行っており、今回の取組みはその一環です。





＜イベント概要＞





あまピク by amagasaki picnic





【日時】2026年5月31日（日） 10時～16時 ※雨天中止

【場所】中央公園1階（阪神・尼崎駅下車 北側すぐ）

【料金】無料 ※物販、ワークショップは有料

【主催】阪神尼崎駅周辺まちづくり共同企業体





＜イベント詳細＞





◆出店ブース





並木道に、テントブースや屋台、パラソルブースなど、合計18ブースが登場します。是非ご利用いただき、それぞれの“ピクニック”を、心ゆくまでお楽しみください。なお、企業ブースでは、ござや芝生広場で遊べるおもちゃのレンタルも行っていますので、お気軽にお問合せください。

【時間】10時～16時 ※販売商品はなくなり次第終了

【場所】並木道





●たべものブース

・ガサキックス ラボ（お弁当、キッシュ、バスクチーズケーキ）

・cadode cafe（※1）（コーヒー、焼き菓子）

・Cafe Holo i Mua（ランチボックス、スイーツ、ドリンク）

・バルバルキッチンアメリ（お弁当、スイーツ）

・SANO MA BUONO（米粉のお菓子）

・日新天ぷら店（天ぷら弁当）

・sukutacoffee（コーヒー）

・グランドセントラル（カレー・スイーツ）





●おかいものブース

・たおやか（カゴ、雑貨）

・BANANA（布小物）

・mano 6（ブリザーブドフラワー、ドライフラワー、アクセサリー、布小物）

・tayutayu family（手形アートワークショップ、ハンドメイド雑貨、ヘアアクセサリー）

・floket shuga shuga（リース、スワッグ、花苗、観葉植物、ワークショップ）





●パラソルブース

・Pilina（小児がん支援レモネードスタンド）

・Narrak（お花、アクセサリー、ヨーヨー）

・majestic majic（ハンドメイド雑貨、ワークショップ）





●屋台

・さんとしょ（コーヒー、本、アクセサリー、ワークショップ）





●企業ブース

・阪神電気鉄道株式会社（公式LINE登録者にノベルティプレゼント）

・阪神園芸株式会社（芝生広場グッズの貸出・ラグマット販売）





◆パークステージ





ミニコンサートやヨガをはじめ、芝生広場でくつろぎながら楽しめる多彩なプログラムをご用意しています。

【場所】ステージ、芝生広場

【開催時間】

〇11：00～ パラグアイハープ＆ギターコンサート〔増田雅子＆山田恵範〕

〇12：30～ ウクレレコンサート〔ティーチャー〕

〇13：30～ デトックスヨガ〔花咲くヨガ〕

〇14：30～ キッズフラダンス＆ウクレレ〔‘Amahana〕

〇15：10～ 紙芝居〔ははは劇場〕





◆芝生あそび場





芝生の上で自由に楽しめるコンテンツをご用意。お子さまから大人まで、どなたでもお気軽に参加いただけます。

【時間】10時～16時

【場所】芝生広場

【内容】

・絵本屋台・絵本読み聞かせ会〔さんとしょ〕

・つみき遊び〔ネイチャークラブ〕

・日本茶を飲みながら懐かしいレコード談義〔ストリートレコードカフェ研究会〕





イベント公式HP https://amagasaki-area.jp/event/amapic-by-amagasaki-picnic2026/

※イベント内容は、天候等により予告なく変更となる場合があります。





阪神尼崎駅周辺エリア「はんあま」公式HP https://amagasaki-area.jp/





阪神グループは、「“たいせつ”がギュッと。」のブランドスローガンの下、これからも一人ひとりのお客様の“たいせつ”と向き合い、グループ一丸となって阪神らしいブランド体験を提供し続けることで、その信頼と期待に応えてまいります。









（※1）eはアクセント記号









阪神園芸株式会社 https://www.hanshinengei.co.jp/





リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/2026/04/7b514ac0cd1aba4b15ffdff7ed2ec4e1e4d49e6e.pdf





発行元：阪急阪神ホールディングス

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