株式会社リックテレコムは、運輸・物流業界が直面する事故・人手不足・非効率をDXで解決する専門展示会「運輸安全・物流DX EXPO 2026」を、2026年5月27日(水)～5月29日(金)の3日間、東京ビッグサイトにて開催いたします。





運輸安全・物流DX EXPO 2026





「2024年問題」の余波が続くなか、運輸・物流業界はいま、構造的な人手不足と安全確保という二重の課題に直面しています。ドライバーの高齢化と担い手不足が加速するなかで、これまでのアナログな運行管理や安全対策には限界が見えてきました。





「運輸安全・物流DX EXPO 2026」は、そうした現場の切実な課題に正面から向き合う専門展示会です。AI活用によって進化する配送システムや自動点呼ソリューション、ドラレコ・デジタコなど即戦力のツールはもちろん、バイタルデータを活用したドライバー健康管理や睡眠時無呼吸症候群(SAS)対策支援など、安全を支えるソリューションも勢揃い。今年は「人材不足対策」をテーマに新たに加え、採用支援から人材教育まで幅広い展示とセミナーも充実しています。





60社以上が出展し、業界のキーパーソンが多数登壇する基調講演では、2026年施行の物流関連法改正への対応から外国人労働者の受け入れ実務まで、今まさに現場が必要としているテーマを取り上げます。





運送事業者の経営層・安全管理担当者・運行管理者から、物流DXを推進する情報システム部門の方まで、「次の打ち手」を探しているすべての方に来ていただきたい展示会です。





＜開催概要＞

会期 ： 2026年5月27日(水)～5月29日(金)

10：00～18：00(最終日17：00終了)

会場 ： 東京ビッグサイト 西3・4ホール

参加 ： 無料(事前登録制)

公式サイト ： https://www.truckexpo.jp/

主催・企画・運営： 株式会社リックテレコム

同時開催 ： ワイヤレスジャパン X ワイヤレス・テクノロジー・

パーク 2026( https://wjwtp.jp/ )





※参加登録URLはこちら

https://prd.event-lab.jp/wj2026/registration/visitor/form/TLDX?l=japanese









■運輸・物流業界向け製品／サービス／ソリューションが勢揃い

全60社以上が運輸・物流業界向けソリューションを披露！ 安全運転、事故防止、ドライバーの健康管理、DXによる業務効率化など、幅広いラインナップをお届けします。





＜出展社一覧＞ ※4月20日時点

アセンド／アルコール検知器協議会／インタープラン／イージスワン／ヴァクロン／運輸新聞／運輸デジタルビジネス協議会／アセンド／NSW／EmMatch／オプティマインド／ジャパン・トゥエンティワン／JFE商事エレクトロニクス／Geotab／システムズ／セイリョウライン／タイガー／traevo／古野電気／フルバック／ユーピーアール／ライナロジクス／LocationMind／ロジスティード／NPシステム開発／NTTビジネスソリューションズ／神奈中情報システム／キャブステーション／キーエンス／X Mile／グローリーナスカ／コシダテック／GOドライブ／Sansan／ジミー・IoT／STONKAM／セイノー商事／データ・テック／Tebiki／テクノクラフト／THK／DX研究所／ティーティス／東海電子／トラン・セル／東計電算／ナブアシスト／日本鋭明技術／日本テクトシステムズ／日本旅行／トータルブレインケア／ナンバメイト／NEXT DELIVERY／ネクストリンク／Hacobu／harmo／ハコベル／BIPROGY／BRAVELOGIS／弁護士ドットコム／HOTaTECH／MEDEMIL／矢崎総業／LINE WORKS／









■これからの運輸・物流業界を第一人者たちが語る！ 他では聴けない多彩なセミナーをラインナップ





・法改正を踏まえた 今やるべき自転車事故対策

日本事故防止推進機構 理事長

上西 一美 氏





日本事故防止推進機構 理事長 上西 一美 氏





・物流関連法令改正で求められる荷主・運送事業者の行動変容とその解決策

～ 荷主が変われなければ、国民生活や経済が破綻する ～

運輸デジタルビジネス協議会 代表理事

小島 薫 氏





運輸デジタルビジネス協議会 代表理事 小島 薫 氏





・日本の人手不足の要因と課題～外国人労働者受け入れに必要な3条件～

現ライター／元工場経営者・トラックドライバー・日本語教師

橋本 愛喜 氏





現ライター／元工場経営者・トラックドライバー・日本語教師 橋本 愛喜 氏





▼セミナーの詳細・申込は公式サイトをご確認ください。

https://prd.event-lab.jp/wj2026/seminar/program/index/TLDX?l=japanese