株式会社アデッソ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：野中秀一、以下「アデッソ」） は、ボンクラージュ合同会社（本社：東京都渋谷区、代表社員：茺田信介以下「ボンク ラージュ」）と、タレントプロモーション領域における業務提携契約を締結したことをお 知らせいたします。

業務提携の背景

アデッソは、モデル・俳優・タレント・ミュージシャンなど幅広い人材を抱える総合芸能プロダクションとして、キャスティング、映像制作、マーケティングなど多角的な事業を展開しております。 （https://adessonet.co.jp/company/?utm_source=chatgpt.com） 一方、ボンクラージュは、タレントの育成・マネジメントから映像制作、ファンコミュニティ運営までを一貫して行うエンターテインメント企業として、次世代の才能発掘と育成に強みを持っています。 （https://bon-courage.net/creative/?utm_source=chatgpt.com） 両社は、それぞれの強みを融合することで、タレントの価値最大化およびエンターテインメント市場のさらなる発展を目指し、本提携に至りました。

提携内容

本提携により、アデッソはボンクラージュ所属タレントのプロモーション業務を担い、以下の取り組みを推進してまいります。 • 映像・広告・イベント等へのキャスティング強化 • SNS・デジタル領域におけるマーケティング支援 • ブランドコラボレーションおよびタイアップ企画の創出 • 国内外に向けたプロモーション展開 これにより、ボンクラージュ所属タレントの活躍機会を大幅に拡大するとともに、新たなスターの創出を目指します。

今後の展望

本提携を通じて、両社はタレントの可能性を最大限に引き出し、従来の枠にとらわれない新しいエンターテインメント価値の創造に取り組んでまいります。 また、グローバル市場を視野に入れた展開も強化し、日本発のコンテンツと才能を世界へ発信してまいります。

会社概要

株式会社アデッソ ・設立：1990 年 ・事業内容：モデル・タレントマネジメント、原盤制作、イベント企画制作 等 (https://adessonet.co.jp/company/?utm_source=chatgpt.com) ボンクラージュ合同会社 ・事業内容：タレント育成・マネジメント、映像制作、ファンコミュニティ事業 等 (https://cnavi.g-search.or.jp/detail/4010603011851.html?utm_source=chatgpt.com)

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