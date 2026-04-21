食のセレクトショップ「こととや」では、各店舗にて展開中の企画「おにぎりを愉しむ」を、好評につきゴールデンウィークまで延長することを決定いたしました。本企画は、春の行楽シーズンに向けて2026年2月中旬より展開しており、多くのお客様にご好評をいただいております。延長決定を受け、引き続きおにぎりの魅力を楽しめる商品ラインナップを展開してまいります。





「おうちでぼんご」シリーズ





話題商品「おうちでぼんご」シリーズ継続展開

本企画の中でも特に人気を集めているのが、おにぎりの名店「おにぎりぼんご」が手がける「おうちでぼんご」シリーズです。ご自宅でも“ぼんごの味”を再現できる瓶詰め具材として全7種類を展開しており、行列店の味を気軽に楽しめる商品として注目を集めています。東京・大塚の本店では2～3時間待ちとなることもある人気店ですが、本シリーズでは並ぶことなく、本格的な味を自宅で楽しむことが可能です。





【おうちでぼんご】全7種 / 862円(税込)

卵黄風ソース/しゃけ/肉そぼろ/ツナマヨネーズ/鳥唐揚げマヨ/スタミナ焼肉/カレー





おうちでぼんごシリーズ全7種





≪イチ推し商品3選≫

シリーズの中でも特に推したい3商品をご紹介。





しゃけ862円(税込)





「しゃけ」

宮城県産のブランド銀鮭を大きめに粗くほぐしました。宮城の地酒と天日塩だけのシンプルな味つけ。

すじこを乗せれば、お店の人気トッピングに！

【おうちでぼんご】しゃけ 862円(税込)





カレー862円(税込)





「カレー」

スパイスを利かせた本格的な味わいに。程よい辛味で中毒者多数。

カレーパンのようなおにぎりを作りたくて誕生しました。

【おうちでぼんご】カレー 862円(税込)





鳥唐揚げマヨ862円(税込)





「鳥唐揚げマヨ」

カリッと揚げた鳥の唐揚げをカットしてマヨネーズで和えました。止まらなくなる危険な味わいです。

瓶詰めとは思えないほどの唐揚げの風味を是非ご堪能あれ。

【おうちでぼんご】鳥唐揚げマヨ 862円(税込)









≪こととやについて≫

こととやは、日本のおいしいものを集めた食のセレクトショップです。

小規模生産者の商品の発掘や、地方の市町村と連携し日本各地の名産品の魅力を活かした商品開発や商品改良を行っています。





■私たちの使命

日本全国にあるおいしい食を発掘し、その商品にこめられた思いやこだわりを伝えることでつくり手とお客さまをつなぎます。





■店舗：全国 18店舗

HP ： https://www.kototoya.jp/

Instagram： https://www.instagram.com/kototoya_official/

Youtube ： https://www.youtube.com/@kototoya_official









≪運営会社について≫

社名 ： エステールホールディングス株式会社

本社 ： 〒104-0061 東京都中央区銀座1-19-7 JRE 銀座一丁目イーストビル 6F

設立 ： 1959年3月

代表者 ： 代表取締役社長 丸山雅史

事業内容 ： 宝飾品事業／眼鏡事業/食品販売・飲食店事業

公式サイト： https://www.estelle.co.jp/