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【牛角焼肉食堂】大阪４店舗目！ららぽーと和泉店 4/23 (木) オープン
アツアツの鉄板焼肉定食と焼肉丼をフードコートで！牛角が贈る、手頃で気軽な“焼肉体験”
コロワイドグループの株式会社レインズインターナショナルが運営するフードコート専門店「牛角焼肉食堂」は、2026年4月23日(木)に全国91店舗目、大阪府では4店舗目となる「ららぽーと和泉店」をオープンいたします。
「牛角焼肉食堂」は、国内焼肉チェーン店店舗数No.1の「牛角」がプロデュースするフードコート専門店です。焼きたての焼肉を定食や丼で手頃に楽しめることに加え、お一人様からご家族・ご友人まで、どなたでも気軽に焼肉を楽しめる点が、多くのお客様から支持されています。 店内で丁寧にカットした新鮮なお肉を熱々の鉄板で提供する、ボリューム満点の「鉄板焼肉定食」や、肉汁あふれる「焼肉丼」が看板メニューで、タンやハラミ、ホルモンなど焼肉店ならではの部位も充実。また、牛角の〆の定番メニュー「冷麺」や「梅しそ冷麺」もラインナップしており、“焼肉体験”の幅を広げる一品としてお楽しみいただけます。
ジュージューと音を立てる鉄板から立ち上る香ばしい香りが、焼肉ならではの臨場感を演出します。ショッピングやお仕事の合間、学校帰りなど、日常のひとときに気軽にお立ち寄りください。
・住所 ：大阪府和泉市あゆみ野4-4-7ららぽーと和泉3F
・電話番号：072-592-8929
・営業時間：平日10時〜20時 土日祝10時〜21時※ラストオーダーは、閉店時間の30分前
▼ららぽーと和泉店の詳細はこちら
https://gyukakuyakinikushokudou.ne.jp/store/detail/?id=lalaportizumi
▼各店舗情報の詳細はこちら
https://gyukakuyakinikushokudou.ne.jp/store/
気軽に鉄板焼肉
焼肉店の味を日常で
「鉄板焼肉定食」は、秘伝ダレで焼き上げたをお肉を熱々の鉄板皿でご提供。タレの香ばしい香りとジュージュー鳴る音が食欲をそそります。「焼肉のタレ」「キムチ」「スープ」もセットのため、焼肉店さながらの体験を定食スタイルで満喫していただけます。 牛角で人気の「冷麺」をフードコートで気軽に楽しめるのも魅力。コシのある麺と、コクがありつつも後味がすっきりとしたスープのバランスが特長です。
おすすめメニュー
喉ごしの良いコシのある麺と、すっきりとしながらもコクと甘みを兼ね備えたスープが織りなす、絶妙なバランスが特長。梅干しとしそのさわやかな風味が口いっぱいに広がります。
※店舗によって内容・販売価格が異なることがございます。詳しくは公式ホームページをご覧ください。
【会社概要】
株式会社レインズインターナショナル
代表取締役社長：澄川 浩太
牛角、しゃぶしゃぶ温野菜、居酒家 土間土間、とんかつ神楽坂さくら等の飲食店を展開
本件に関するお問合わせ先
株式会社レインズインターナショナル
横浜市西区みなとみらい2-2-1 ランドマークタワー12F
広報担当 一柳・太田
E-mail：pr@reins.co.jp
TEL：045-224-7200
コロワイドグループの株式会社レインズインターナショナルが運営するフードコート専門店「牛角焼肉食堂」は、2026年4月23日(木)に全国91店舗目、大阪府では4店舗目となる「ららぽーと和泉店」をオープンいたします。
「牛角焼肉食堂」は、国内焼肉チェーン店店舗数No.1の「牛角」がプロデュースするフードコート専門店です。焼きたての焼肉を定食や丼で手頃に楽しめることに加え、お一人様からご家族・ご友人まで、どなたでも気軽に焼肉を楽しめる点が、多くのお客様から支持されています。 店内で丁寧にカットした新鮮なお肉を熱々の鉄板で提供する、ボリューム満点の「鉄板焼肉定食」や、肉汁あふれる「焼肉丼」が看板メニューで、タンやハラミ、ホルモンなど焼肉店ならではの部位も充実。また、牛角の〆の定番メニュー「冷麺」や「梅しそ冷麺」もラインナップしており、“焼肉体験”の幅を広げる一品としてお楽しみいただけます。
■新店情報：牛角焼肉食堂 ららぽーと和泉店
・住所 ：大阪府和泉市あゆみ野4-4-7ららぽーと和泉3F
・電話番号：072-592-8929
・営業時間：平日10時〜20時 土日祝10時〜21時※ラストオーダーは、閉店時間の30分前
▼ららぽーと和泉店の詳細はこちら
https://gyukakuyakinikushokudou.ne.jp/store/detail/?id=lalaportizumi
▼各店舗情報の詳細はこちら
https://gyukakuyakinikushokudou.ne.jp/store/
― 牛角焼肉食堂 のご紹介 ―
気軽に鉄板焼肉
「牛角焼肉食堂」は、店内カットの新鮮なお肉を熱々の鉄板でご提供する「鉄板焼肉定食」と、焼肉の旨みを余すところなく盛り込んだ「焼肉丼」の専門店です。定番のカルビの他、ホルモン・ハラミ・タンなどを使用した焼肉店ならではの定食を多数取り揃えており、気軽にリーズナブルな価格で焼肉気分をお楽しみいただけます。
焼肉店の味を日常で
「鉄板焼肉定食」は、秘伝ダレで焼き上げたをお肉を熱々の鉄板皿でご提供。タレの香ばしい香りとジュージュー鳴る音が食欲をそそります。「焼肉のタレ」「キムチ」「スープ」もセットのため、焼肉店さながらの体験を定食スタイルで満喫していただけます。 牛角で人気の「冷麺」をフードコートで気軽に楽しめるのも魅力。コシのある麺と、コクがありつつも後味がすっきりとしたスープのバランスが特長です。
おすすめメニュー
■牛カルビ焼肉定食
950円（税込1,045円）
単品（ごはん・スープ無し）150円引き！
脂が美味しい焼肉定番のカルビを、ごはんに合う特製ダレで仕上げました。ごはん、キムチ、スープがセットの定食です。
■全部盛り焼肉定食
1,180円（税込1,298円）
単品（ごはん・スープ無し）150円引き！
牛カルビ・豚タン・豚カルビの３種の盛り合わせ。焼肉屋の魅力「色々なお肉が楽しめる」を実現した、ボリューム満点の定食です。
■旨辛ホルモン・ハラミ丼
980円（税込1,078円）
脂の美味しい大ぶりのホルモンと、肉の旨みを感じるハラミに旨辛ダレを絡めて焼き上げた、ヤミツキになる焼肉丼です。
■梅しそ冷麺（3種ナムル付き）
780円（税込858円）
950円（税込1,045円）
単品（ごはん・スープ無し）150円引き！
脂が美味しい焼肉定番のカルビを、ごはんに合う特製ダレで仕上げました。ごはん、キムチ、スープがセットの定食です。
■全部盛り焼肉定食
1,180円（税込1,298円）
単品（ごはん・スープ無し）150円引き！
牛カルビ・豚タン・豚カルビの３種の盛り合わせ。焼肉屋の魅力「色々なお肉が楽しめる」を実現した、ボリューム満点の定食です。
■旨辛ホルモン・ハラミ丼
980円（税込1,078円）
脂の美味しい大ぶりのホルモンと、肉の旨みを感じるハラミに旨辛ダレを絡めて焼き上げた、ヤミツキになる焼肉丼です。
■梅しそ冷麺（3種ナムル付き）
780円（税込858円）
喉ごしの良いコシのある麺と、すっきりとしながらもコクと甘みを兼ね備えたスープが織りなす、絶妙なバランスが特長。梅干しとしそのさわやかな風味が口いっぱいに広がります。
※店舗によって内容・販売価格が異なることがございます。詳しくは公式ホームページをご覧ください。
▼牛角焼肉食堂 公式ホームページ
https://gyukakuyakinikushokudou.ne.jp
【会社概要】
株式会社レインズインターナショナル
代表取締役社長：澄川 浩太
牛角、しゃぶしゃぶ温野菜、居酒家 土間土間、とんかつ神楽坂さくら等の飲食店を展開
本件に関するお問合わせ先
株式会社レインズインターナショナル
横浜市西区みなとみらい2-2-1 ランドマークタワー12F
広報担当 一柳・太田
E-mail：pr@reins.co.jp
TEL：045-224-7200