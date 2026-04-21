【牛角焼肉食堂】大阪４店舗目！ららぽーと和泉店 4/23 (木) オープン

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■新店情報：牛角焼肉食堂 ららぽーと和泉店







・住所 ：大阪府和泉市あゆみ野4-4-7ららぽーと和泉3F



・電話番号：072-592-8929



・営業時間：平日10時〜20時 土日祝10時〜21時※ラストオーダーは、閉店時間の30分前







▼ららぽーと和泉店の詳細はこちら



https://gyukakuyakinikushokudou.ne.jp/store/detail/?id=lalaportizumi



▼各店舗情報の詳細はこちら



https://gyukakuyakinikushokudou.ne.jp/store/



▼ららぽーと和泉店の詳細はこちら▼各店舗情報の詳細はこちらhttps://gyukakuyakinikushokudou.ne.jp/store/



― 牛角焼肉食堂 のご紹介 ―



・住所 ：大阪府和泉市あゆみ野4-4-7ららぽーと和泉3F・電話番号：072-592-8929・営業時間：平日10時〜20時 土日祝10時〜21時※ラストオーダーは、閉店時間の30分前









「牛角焼肉食堂」は、店内カットの新鮮なお肉を熱々の鉄板でご提供する「鉄板焼肉定食」と、焼肉の旨みを余すところなく盛り込んだ「焼肉丼」の専門店です。定番のカルビの他、ホルモン・ハラミ・タンなどを使用した焼肉店ならではの定食を多数取り揃えており、気軽にリーズナブルな価格で焼肉気分をお楽しみいただけます。



















































■牛カルビ焼肉定食



950円（税込1,045円）



単品（ごはん・スープ無し）150円引き！



脂が美味しい焼肉定番のカルビを、ごはんに合う特製ダレで仕上げました。ごはん、キムチ、スープがセットの定食です。















■全部盛り焼肉定食



1,180円（税込1,298円）



単品（ごはん・スープ無し）150円引き！



牛カルビ・豚タン・豚カルビの３種の盛り合わせ。焼肉屋の魅力「色々なお肉が楽しめる」を実現した、ボリューム満点の定食です。



















■旨辛ホルモン・ハラミ丼



980円（税込1,078円）



脂の美味しい大ぶりのホルモンと、肉の旨みを感じるハラミに旨辛ダレを絡めて焼き上げた、ヤミツキになる焼肉丼です。































■梅しそ冷麺（3種ナムル付き） ■梅しそ冷麺（3種ナムル付き）







780円（税込858円） 780円（税込858円）



■牛カルビ焼肉定食950円（税込1,045円）単品（ごはん・スープ無し）150円引き！脂が美味しい焼肉定番のカルビを、ごはんに合う特製ダレで仕上げました。ごはん、キムチ、スープがセットの定食です。■全部盛り焼肉定食1,180円（税込1,298円）単品（ごはん・スープ無し）150円引き！牛カルビ・豚タン・豚カルビの３種の盛り合わせ。焼肉屋の魅力「色々なお肉が楽しめる」を実現した、ボリューム満点の定食です。■旨辛ホルモン・ハラミ丼980円（税込1,078円）脂の美味しい大ぶりのホルモンと、肉の旨みを感じるハラミに旨辛ダレを絡めて焼き上げた、ヤミツキになる焼肉丼です。

ジュージューと音を立てる鉄板から立ち上る香ばしい香りが、焼肉ならではの臨場感を演出します。ショッピングやお仕事の合間、学校帰りなど、日常のひとときに気軽にお立ち寄りください。気軽に鉄板焼肉焼肉店の味を日常で「鉄板焼肉定食」は、秘伝ダレで焼き上げたをお肉を熱々の鉄板皿でご提供。タレの香ばしい香りとジュージュー鳴る音が食欲をそそります。「焼肉のタレ」「キムチ」「スープ」もセットのため、焼肉店さながらの体験を定食スタイルで満喫していただけます。 牛角で人気の「冷麺」をフードコートで気軽に楽しめるのも魅力。コシのある麺と、コクがありつつも後味がすっきりとしたスープのバランスが特長です。おすすめメニュー喉ごしの良いコシのある麺と、すっきりとしながらもコクと甘みを兼ね備えたスープが織りなす、絶妙なバランスが特長。梅干しとしそのさわやかな風味が口いっぱいに広がります。





※店舗によって内容・販売価格が異なることがございます。詳しくは公式ホームページをご覧ください。

▼牛角焼肉食堂 公式ホームページ

https://gyukakuyakinikushokudou.ne.jp

【会社概要】株式会社レインズインターナショナル代表取締役社長：澄川 浩太牛角、しゃぶしゃぶ温野菜、居酒家 土間土間、とんかつ神楽坂さくら等の飲食店を展開本件に関するお問合わせ先株式会社レインズインターナショナル横浜市西区みなとみらい2-2-1 ランドマークタワー12F広報担当 一柳・太田E-mail：pr@reins.co.jpTEL：045-224-7200