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YSP新横浜にてヤマハ バイクレンタル取り扱いスタート
新横浜にレンタル店舗が新規オープン
ヤマハ発動機販売株式会社が手掛ける「ヤマハ バイクレンタル」に、2026年4月17日から新たに「YSP新横浜（神奈川県横浜市）」が加入します。
同店舗は横浜駅から横浜市営地下鉄ブルーラインで約15分の場所に位置しており、公共交通機関でのアクセスにも優れています。
関東有数のツーリングスポットである箱根エリアまで1時間ほどでアクセスできる好立地であるため、日帰りレンタルから手軽にツーリングをお楽しみいただける立地となっております。
「ヤマハ バイクレンタル」は、 “より多くのひとに、バイクツーリングの歓びを”をコンセプトに2018年10月からスタート。会員登録・年会費は無料、より多くの方が利用しやすいレンタル車両や料金を設定するほか、保険・補償を充実させ、ツーリングに便利なアクセサリーを車両に装着するなど、安心してご利用いただける内容が特徴です。サービス開始以来、多くの方に会員登録いただき、グループや個人による「ツーリング」目的でご利用いただいています。
なお、この度の「YSP新横浜」の出店により全国83店舗での展開となります。今後もレンタル車両のラインアップ拡充や各種イベントとの連携、旅先での利用促進を図るなど、「ヤマハ バイクレンタル」を軸により多くのお客様との結びつきを強化していく予定です。
「ヤマハ バイクレンタルYSP新横浜」新店舗概要
https://digitalpr.jp/table_img/1622/133022/133022_web_1.png
本件に関するお問合わせ先
ヤマハ バイクレンタルコールセンター
TEL：0120-819-117
関連リンク
ヤマハ バイクレンタルYSP新横浜店舗詳細
https://bike-rental.yamaha-motor.co.jp/jp/shop/info/detail/shopcd/S1404
ヤマハ発動機販売株式会社が手掛ける「ヤマハ バイクレンタル」に、2026年4月17日から新たに「YSP新横浜（神奈川県横浜市）」が加入します。
同店舗は横浜駅から横浜市営地下鉄ブルーラインで約15分の場所に位置しており、公共交通機関でのアクセスにも優れています。
関東有数のツーリングスポットである箱根エリアまで1時間ほどでアクセスできる好立地であるため、日帰りレンタルから手軽にツーリングをお楽しみいただける立地となっております。
「ヤマハ バイクレンタル」は、 “より多くのひとに、バイクツーリングの歓びを”をコンセプトに2018年10月からスタート。会員登録・年会費は無料、より多くの方が利用しやすいレンタル車両や料金を設定するほか、保険・補償を充実させ、ツーリングに便利なアクセサリーを車両に装着するなど、安心してご利用いただける内容が特徴です。サービス開始以来、多くの方に会員登録いただき、グループや個人による「ツーリング」目的でご利用いただいています。
なお、この度の「YSP新横浜」の出店により全国83店舗での展開となります。今後もレンタル車両のラインアップ拡充や各種イベントとの連携、旅先での利用促進を図るなど、「ヤマハ バイクレンタル」を軸により多くのお客様との結びつきを強化していく予定です。
「ヤマハ バイクレンタルYSP新横浜」新店舗概要
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本件に関するお問合わせ先
ヤマハ バイクレンタルコールセンター
TEL：0120-819-117
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ヤマハ バイクレンタルYSP新横浜店舗詳細
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