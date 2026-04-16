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帝京科学大学が5月10日にオンラインセミナー「赤ちゃんポストと出自を知る権利」を開催
帝京科学大学は5月10日（日）に帝京科学大学生命学研究所主催のオンラインセミナーを開催する。
本セミナーでは、「赤ちゃんポスト」や「出自を知る権利」をめぐる問題について、ドイツ・ポーランド・日本の比較を通して検討を行う。
生命倫理・医療・福祉・看護・教育に関心のある方にとって、大変意義深い内容となっている。
＜実施概要＞
【日時】
2026年5月10日（日）15:00〜17:00（予定）
【開催形式】
オンライン（Zoom）
【参加費】無料
【主な内容】
●赤ちゃんポストと出自を知る権利
●ドイツ・ポーランド・日本の比較
・現代社会における倫理的課題
【登壇者】
●トビアス・バウアー先生（熊本大学）
●シルヴィア・オレーヤージュ先生（帝京科学大学 客員研究員）
●コメンテータ 冲永隆子（帝京科学大学副学長 生命学研究所副所長）
【申込方法】
こちらからお申し込みください。
▼本件に関する問い合わせ先
gandrasan＠gmail.com
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
本セミナーでは、「赤ちゃんポスト」や「出自を知る権利」をめぐる問題について、ドイツ・ポーランド・日本の比較を通して検討を行う。
生命倫理・医療・福祉・看護・教育に関心のある方にとって、大変意義深い内容となっている。
＜実施概要＞
【日時】
2026年5月10日（日）15:00〜17:00（予定）
オンライン（Zoom）
【参加費】無料
【主な内容】
●赤ちゃんポストと出自を知る権利
●ドイツ・ポーランド・日本の比較
・現代社会における倫理的課題
【登壇者】
●トビアス・バウアー先生（熊本大学）
●シルヴィア・オレーヤージュ先生（帝京科学大学 客員研究員）
●コメンテータ 冲永隆子（帝京科学大学副学長 生命学研究所副所長）
【申込方法】
こちらからお申し込みください。
▼本件に関する問い合わせ先
gandrasan＠gmail.com
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/