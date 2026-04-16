帝京科学大学は5月10日（日）に帝京科学大学生命学研究所主催のオンラインセミナーを開催する。

本セミナーでは、「赤ちゃんポスト」や「出自を知る権利」をめぐる問題について、ドイツ・ポーランド・日本の比較を通して検討を行う。

生命倫理・医療・福祉・看護・教育に関心のある方にとって、大変意義深い内容となっている。

＜実施概要＞

【日時】

2026年5月10日（日）15:00〜17:00（予定）

【開催形式】

オンライン（Zoom）

【参加費】無料

【主な内容】

●赤ちゃんポストと出自を知る権利

●ドイツ・ポーランド・日本の比較

・現代社会における倫理的課題

【登壇者】

●トビアス・バウアー先生（熊本大学）

●シルヴィア・オレーヤージュ先生（帝京科学大学 客員研究員）

●コメンテータ　冲永隆子（帝京科学大学副学長　生命学研究所副所長）

【申込方法】

　こちらからお申し込みください。

▼本件に関する問い合わせ先

gandrasan＠gmail.com

【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/