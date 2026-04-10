【コートヤード・バイ・マリオット 新大阪ステーション】お料理はコースで、デザートはブッフェスタイルで食べ放題「GOLDEN WEEK SPECIAL LUNCH COURSE」を発売

【コートヤード・バイ・マリオット 新大阪ステーション】お料理はコースで、デザートはブッフェスタイルで食べ放題「GOLDEN WEEK SPECIAL LUNCH COURSE」を発売