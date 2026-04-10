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【コートヤード・バイ・マリオット 新大阪ステーション】お料理はコースで、デザートはブッフェスタイルで食べ放題「GOLDEN WEEK SPECIAL LUNCH COURSE」を発売
期間：2026年4月29日(水・祝)〜5月6日(水・振休)。場所：ホテル ロビー階レストラン「Dining & Bar LAVAROCK(ダイニング & バー ラヴァロック)」
コートヤード・バイ・マリオット 新大阪ステーション(所在地：大阪府大阪市淀川区、総支配人：上田 哲也)では、2026年4月29日(水・祝)〜5月6日(水・振休)の期間、ロビー階レストラン「Dining & Bar LAVAROCK(ダイニング & バー ラヴァロック)」にて、「GOLDEN WEEK SPECIAL LUNCH COURSE(ゴールデン ウィーク スペシャル ランチ コース)」を発売いたします。
今年のゴールデンウィークはこれまでのファミリーランチとは趣向をかえて、お料理はコーススタイルでご提供し、デザートはブッフェスタイルでお召し上がりいただける内容といたしました。
大人の方には、アメリカン料理を中心としたコースをお楽しみいただきます。前菜にはガーリックシュリンプとロミロミサーモンの盛り合わせ、スープにはチリビーンズ、メインディッシュには、店名の由来にもなっている溶岩石（LAVAROCK）でグリルしたアンガスビーフを、コクのあるバーベキューソースとともにご堪能ください。お子様には、コーンスープ、メインディッシュには、ハンバーグ 目玉焼きのせやケチャップライス、海老フライ、フレンチフライなどをひとつのお皿に盛り合わせてご提供いたします。
デザートブッフェにはパンケーキやドーナツ、フルーツタルトをはじめ、デコレーションできるペンなどをご用意し、パンケーキに絵を描いたり、ドーナツにデコレーションしたりするひとときをお楽しみいただけます。さらに、お子様には、お菓子のつかみ取りもご用意いたします。
ゴールデンウィークは、ホテルのゆったりとした空間でご家族のみなさまとお料理やデザートを楽しむ想い出に残るひとときをお過ごしください。
■「GOLDEN WEEK SPECIAL LUNCH COURSE(ゴールデン ウィーク スペシャル ランチ コース)」について
ゴールデンウィーク期間中は、ご家族でホテルでのランチを気軽にお召し上がりいただけるような内容でお届けいたします。大人の方にはコース料理を、お子様にはワンプレートディッシュをご提供いたします。食後のデザートは、大人の方もお子様もブッフェスタイルでお召し上がりいただけます。ご家族そろって、休日のひとときをゆったりとお過ごしください。
内容：
■大人
●APPETIZER
ガーリックシュリンプとロミロミサーモン
●SOUP
チリビーンズスープ
●MAIN DISH
アンガスビーフのグリル BBQソース
マッシュポテトとグリル野菜添え
●パン
●デザートブッフェ
パンケーキ、ドーナツ、フルーツコンポート、アサイーボウル、フルーツタルト 他
●コーヒー または 紅茶
■お子様料理（小学生以下が対象）
●SOUP
コーンスープ
●ONE PLATE DISH
・ハンバーグ 目玉焼きのせ
・ケチャップライス
・海老フライ、鶏肉のからあげ、フレンチフライ
・ソーセージ
・サラダ
●デザートブッフェ
パンケーキ、ドーナツ、フルーツコンポート、アサイーボウル、フルーツタルト 他
●ジュース
●お子様限定「お菓子のつかみ取り」
https://digitalpr.jp/table_img/2731/132618/132618_web_1.png
GOLDEN WEEK SPECIAL LUNCH COURSE概要
期間：2026年4月29日(水・祝)〜5月6日(水・振休) ※除外日：5月2日(土)
時間：11：30〜13：00 ラストオーダー
場所：ロビー階 「Dining & Bar LAVAROCK」
料金：1名様 大人4,800円、子供（小学生以下） 2,400円
いずれもデザートブッフェ付き
※上記料金は消費税・サービス料込の料金です。
※デザートブッフェのご利用は90分制となります。
※お子様料理は小学生以下が対象となります。
※入荷の都合などにより原産地およびメニュー内容が変更になる場合がございます。
＜本件に関するお客様からのご予約・お問い合わせ先＞
コートヤード・バイ・マリオット 新大阪ステーション Dining & Bar LAVAROCK
TEL：06-6350-5701 URL： https://www.cyosaka.com
コートヤード・バイ・マリオットについて
Courtyard by Marriott（コートヤード・バイ・マリオット）は、「何か素晴らしいことを成し遂げたい」という情熱を持った革新的なゲストのためのホテルブランドです。世界60以上の国と地域に1,340軒以上を展開し、旅の目的を問わず、すべてのトラベラーが自分らしく前進できるようサポートすることに情熱を注いでいます。
快適さと機能性を兼ね備えた客室には、上質なベッドや柔軟に使えるワークスペースを完備し、心身ともにリフレッシュできる滞在を提供。ゲストは、仕事をこなし、おいしく食べ、つながりを楽しみ、自分らしく最高の状態で前に進むことができます。
Courtyardは、マリオット・インターナショナルのグローバルトラベルプログラム「Marriott Bonvoy®（マリオット ボンヴォイ）」に参加しています。同プログラムでは、世界中の魅力的なブランドでの滞在や、「Marriott Bonvoy Moments」での特別な体験、無料宿泊やエリートステータスなどの特典をご用意しています。無料での会員登録や詳細は marriottbonvoy.com をご覧ください。
詳しい情報やご予約は courtyard.marriott.com をご覧いただき、X（旧Twitter）、Instagram、Facebookでも最新情報をご確認ください。
本件に関するお問合わせ先
コートヤード・バイ・マリオット 新大阪ステーション Dining & Bar LAVAROCK
TEL：06-6350-5701
関連リンク
ホテル公式WEBサイト
https://www.cyosaka.com
レストランWEBサイト
https://www.cyosaka.com/restaurant/lavarock.html
コートヤード・バイ・マリオット 新大阪ステーション(所在地：大阪府大阪市淀川区、総支配人：上田 哲也)では、2026年4月29日(水・祝)〜5月6日(水・振休)の期間、ロビー階レストラン「Dining & Bar LAVAROCK(ダイニング & バー ラヴァロック)」にて、「GOLDEN WEEK SPECIAL LUNCH COURSE(ゴールデン ウィーク スペシャル ランチ コース)」を発売いたします。
大人の方には、アメリカン料理を中心としたコースをお楽しみいただきます。前菜にはガーリックシュリンプとロミロミサーモンの盛り合わせ、スープにはチリビーンズ、メインディッシュには、店名の由来にもなっている溶岩石（LAVAROCK）でグリルしたアンガスビーフを、コクのあるバーベキューソースとともにご堪能ください。お子様には、コーンスープ、メインディッシュには、ハンバーグ 目玉焼きのせやケチャップライス、海老フライ、フレンチフライなどをひとつのお皿に盛り合わせてご提供いたします。
デザートブッフェにはパンケーキやドーナツ、フルーツタルトをはじめ、デコレーションできるペンなどをご用意し、パンケーキに絵を描いたり、ドーナツにデコレーションしたりするひとときをお楽しみいただけます。さらに、お子様には、お菓子のつかみ取りもご用意いたします。
ゴールデンウィークは、ホテルのゆったりとした空間でご家族のみなさまとお料理やデザートを楽しむ想い出に残るひとときをお過ごしください。
■「GOLDEN WEEK SPECIAL LUNCH COURSE(ゴールデン ウィーク スペシャル ランチ コース)」について
ゴールデンウィーク期間中は、ご家族でホテルでのランチを気軽にお召し上がりいただけるような内容でお届けいたします。大人の方にはコース料理を、お子様にはワンプレートディッシュをご提供いたします。食後のデザートは、大人の方もお子様もブッフェスタイルでお召し上がりいただけます。ご家族そろって、休日のひとときをゆったりとお過ごしください。
内容：
■大人
●APPETIZER
ガーリックシュリンプとロミロミサーモン
●SOUP
チリビーンズスープ
●MAIN DISH
アンガスビーフのグリル BBQソース
マッシュポテトとグリル野菜添え
●パン
●デザートブッフェ
パンケーキ、ドーナツ、フルーツコンポート、アサイーボウル、フルーツタルト 他
●コーヒー または 紅茶
■お子様料理（小学生以下が対象）
●SOUP
コーンスープ
●ONE PLATE DISH
・ハンバーグ 目玉焼きのせ
・ケチャップライス
・海老フライ、鶏肉のからあげ、フレンチフライ
・ソーセージ
・サラダ
●デザートブッフェ
パンケーキ、ドーナツ、フルーツコンポート、アサイーボウル、フルーツタルト 他
●ジュース
●お子様限定「お菓子のつかみ取り」
https://digitalpr.jp/table_img/2731/132618/132618_web_1.png
GOLDEN WEEK SPECIAL LUNCH COURSE概要
期間：2026年4月29日(水・祝)〜5月6日(水・振休) ※除外日：5月2日(土)
時間：11：30〜13：00 ラストオーダー
場所：ロビー階 「Dining & Bar LAVAROCK」
料金：1名様 大人4,800円、子供（小学生以下） 2,400円
いずれもデザートブッフェ付き
※上記料金は消費税・サービス料込の料金です。
※デザートブッフェのご利用は90分制となります。
※お子様料理は小学生以下が対象となります。
※入荷の都合などにより原産地およびメニュー内容が変更になる場合がございます。
＜本件に関するお客様からのご予約・お問い合わせ先＞
コートヤード・バイ・マリオット 新大阪ステーション Dining & Bar LAVAROCK
TEL：06-6350-5701 URL： https://www.cyosaka.com
コートヤード・バイ・マリオットについて
Courtyard by Marriott（コートヤード・バイ・マリオット）は、「何か素晴らしいことを成し遂げたい」という情熱を持った革新的なゲストのためのホテルブランドです。世界60以上の国と地域に1,340軒以上を展開し、旅の目的を問わず、すべてのトラベラーが自分らしく前進できるようサポートすることに情熱を注いでいます。
快適さと機能性を兼ね備えた客室には、上質なベッドや柔軟に使えるワークスペースを完備し、心身ともにリフレッシュできる滞在を提供。ゲストは、仕事をこなし、おいしく食べ、つながりを楽しみ、自分らしく最高の状態で前に進むことができます。
Courtyardは、マリオット・インターナショナルのグローバルトラベルプログラム「Marriott Bonvoy®（マリオット ボンヴォイ）」に参加しています。同プログラムでは、世界中の魅力的なブランドでの滞在や、「Marriott Bonvoy Moments」での特別な体験、無料宿泊やエリートステータスなどの特典をご用意しています。無料での会員登録や詳細は marriottbonvoy.com をご覧ください。
詳しい情報やご予約は courtyard.marriott.com をご覧いただき、X（旧Twitter）、Instagram、Facebookでも最新情報をご確認ください。
本件に関するお問合わせ先
コートヤード・バイ・マリオット 新大阪ステーション Dining & Bar LAVAROCK
TEL：06-6350-5701
関連リンク
ホテル公式WEBサイト
https://www.cyosaka.com
レストランWEBサイト
https://www.cyosaka.com/restaurant/lavarock.html