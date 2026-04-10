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鹿島アントラーズ 5月のホームゲーム3試合にて、アディッシュプラスが運営する相乗りマッチングサービス「notteco」の実証実験を拡大実施
移動が、もっと楽しくなる。ファン・サポーターがつながる新しい観戦文化へ
初回実証実験（2026年2月）での課題と可能性
初回ということもあり、認知・告知の広がりや登録導線など、運営上の課題も見えてきた一方で、実際に相乗りを体験したファン・サポーターからは、nottecoならではの価値を実感いただける声がありました。
【参加者の声】
「同じアントラーズファンだし、試合を見に行くという目的が同じだから車内の会話が結構弾んで楽しかった」
「ドライバーさんは長い間、鹿島のサッカーを見ているから話を聞いていて楽しかったし、自分より詳しかったので勉強になった」
「帰りの時間を合わせるのに、お互い気をつかった感じがある（試合終了後、結構あわただしく車に向かった）」
「同じクラブを応援しているからこそ、初対面でも自然と会話が生まれる」――この体験はnottecoが目指す移動の姿そのものであり、サービスの可能性を改めて実感しました。
また、観戦後の帰りや使い心地など、利用者のリアルな声を直接聞くことができたことも大きな収穫です。2月の実証実験で得られた知見をもとにブラッシュアップし、5月の3試合では、より多くのファン・サポーターにnottecoでの新しい移動体験を届けていきます。
実証実験の概要
実施試合：
2026年 5月3日（日） 第14節 FC町田ゼルビア戦
2026年 5月6日（水・振休） 第15節 水戸ホーリーホック戦
2026年 5月23日（土） 第18節 FC東京戦
対象者：全国のアントラーズ ファンクラブ会員（18歳以上）
内容：nottecoを利用した相乗りによるスタジアム来場・帰宅
費用：ガソリン代・高速代の実費のみを同乗者と折半
※本実証実験は道路運送法を遵守した形で実施され、営利目的の送迎（いわゆる白タク行為）には該当しません
※本実証実験はnottecoが主体となって実施するものであり、アントラーズは本サービスの運営主体又は契約当事者ではありません
nottecoが目指す移動体験
nottecoが目指しているのは、単なる移動の効率化ではありません。同じチームを応援するファン・サポーター同士だからこそ生まれる「安心感」と「一体感」を、移動という日常の行為の中から育てていくことです。
車内では、お気に入りの選手の話、過去の名勝負の記憶、今日の試合への期待感
――スタジアムに到着する前から、すでに試合は始まっています。
Jリーグが参画するSport Positive Leagues（SPL）(※)が掲げる「環境負荷の少ない移動」への貢献も意識しながら、ファンコミュニティの活性化と持続可能な観戦スタイルの両立を目指します。
(※)Sport Positive Leagues（SPL）は、参画リーグの所属クラブを対象に気候アクションを数値化し、その進捗や目指すべき方向性を一目で把握できる仕組みです。https://www.jleague.jp/climateaction/spl/
今後に向けて
2月の実証実験を経て、nottecoはアントラーズファンのコミュニティの中に、移動を通じた新しいつながりの芽を見つけることができました。「移動するコトがもっと楽しいコトに」――同じ情熱を持つファン・サポーター同士が、スタジアムへ向かう道中からすでに試合を楽しんでいる。nottecoはこの体験をアントラーズから始まる新しい観戦文化になることを目指します。
nottecoについて
「移動するコトがもっと楽しいコトに」をコンセプトに、「地域の足を地域で守る」というシェアリングエコノミーの考え方のもとで運営しています。ドライバーに報酬が発生せず、目的地を同じとする「安く移動したい利用者」と「ガソリン代などの実費を節約したいドライバー」をマッチングさせ相乗りできるサービスです。主に、帰省や旅行、イベント参加などの長距離移動で利用されています。
会社概要
■アディッシュプラス株式会社
設立 ：2012年6月29日
代表者 ：代表取締役 石川 琢磨
本社所在地 ：茨城県鹿嶋市宮中1-9-35
事業内容 ：24時間365日対応のソーシャルメディアに関するモニタリングおよびマーケティング、スクールガーディアン（子どものインターネット利用に関する課題解決）、MaaS・ソーシャルアプリ・Eコマースなどのカスタマ ―サポート代行（電話・メール・チャットなど）、WEBサービスの企画・構築・運用・保守
URL ：https://www.adishplus.co.jp/
■アディッシュ株式会社
設立 ：2014年10月1日（東証グロースコード：7093）
代表者 ：代表取締役 江戸 浩樹
本社所在地：東京都品川区西五反田1-21-8 ヒューリック五反田山手通ビル6階
事業内容 ：
・カスタマーサクセス/カスタマーサポートの設計コンサルティング・運用サービス・常駐サービス、BPaaSの提供
・誹謗中傷および炎上対策
・学校向けネットいじめ対策
URL ：https://www.adish.co.jp
※記載されているサービス・商品名、会社名は各社の商標および登録商標です
本件に関するお問合わせ先
アディッシュプラス株式会社 湧上
TEL：0299-94-8555
E-mail：info@adishplus.co.jp
関連リンク
アディッシュプラス株式
https://www.adishplus.co.jp/
アディッシュ株式会社
https://www.adish.co.jp/
デジタルエコノミー特化のカスタマーサクセス・プロバイダーであるアディッシュ株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役 江戸 浩樹、証券コード：7093、以下 アディッシュ）の連結子会社であるアディッシュプラス株式会社（本社：茨城県鹿島市、代表取締役 石川琢磨、以下 アディッシュプラス）が運営する相乗りマッチングサービス「notteco（のってこ）」は、2026年5月にメルカリスタジアムで行われる鹿島アントラーズのホームゲーム3試合において、アントラーズのファンクラブ会員を対象に、相乗りによるスタジアム来場を促進する実証実験を実施します。
これに先立ち、2026年2月21日（土）に行われた「明治安田Ｊ１百年構想リーグ 地域リーグラウンド EAST 第3節 柏レイソル戦」において、鹿嶋市在住の一部のファンクラブ会員を対象とした初回の実証実験を実施しました。今回はその対象を全国の会員に広げ実施します。「移動するコトがもっと楽しいコトに」というnottecoのコンセプトのもと、試合当日の移動体験をファン・サポーター同士の絆を育てる特別な時間へと変えていくことを目指します。
初回実証実験（2026年2月）での課題と可能性
初回ということもあり、認知・告知の広がりや登録導線など、運営上の課題も見えてきた一方で、実際に相乗りを体験したファン・サポーターからは、nottecoならではの価値を実感いただける声がありました。
【参加者の声】
「同じアントラーズファンだし、試合を見に行くという目的が同じだから車内の会話が結構弾んで楽しかった」
「ドライバーさんは長い間、鹿島のサッカーを見ているから話を聞いていて楽しかったし、自分より詳しかったので勉強になった」
「帰りの時間を合わせるのに、お互い気をつかった感じがある（試合終了後、結構あわただしく車に向かった）」
「同じクラブを応援しているからこそ、初対面でも自然と会話が生まれる」――この体験はnottecoが目指す移動の姿そのものであり、サービスの可能性を改めて実感しました。
また、観戦後の帰りや使い心地など、利用者のリアルな声を直接聞くことができたことも大きな収穫です。2月の実証実験で得られた知見をもとにブラッシュアップし、5月の3試合では、より多くのファン・サポーターにnottecoでの新しい移動体験を届けていきます。
実証実験の概要
実施試合：
2026年 5月3日（日） 第14節 FC町田ゼルビア戦
2026年 5月6日（水・振休） 第15節 水戸ホーリーホック戦
2026年 5月23日（土） 第18節 FC東京戦
対象者：全国のアントラーズ ファンクラブ会員（18歳以上）
内容：nottecoを利用した相乗りによるスタジアム来場・帰宅
費用：ガソリン代・高速代の実費のみを同乗者と折半
※本実証実験は道路運送法を遵守した形で実施され、営利目的の送迎（いわゆる白タク行為）には該当しません
※本実証実験はnottecoが主体となって実施するものであり、アントラーズは本サービスの運営主体又は契約当事者ではありません
nottecoが目指す移動体験
nottecoが目指しているのは、単なる移動の効率化ではありません。同じチームを応援するファン・サポーター同士だからこそ生まれる「安心感」と「一体感」を、移動という日常の行為の中から育てていくことです。
車内では、お気に入りの選手の話、過去の名勝負の記憶、今日の試合への期待感
――スタジアムに到着する前から、すでに試合は始まっています。
Jリーグが参画するSport Positive Leagues（SPL）(※)が掲げる「環境負荷の少ない移動」への貢献も意識しながら、ファンコミュニティの活性化と持続可能な観戦スタイルの両立を目指します。
(※)Sport Positive Leagues（SPL）は、参画リーグの所属クラブを対象に気候アクションを数値化し、その進捗や目指すべき方向性を一目で把握できる仕組みです。https://www.jleague.jp/climateaction/spl/
今後に向けて
2月の実証実験を経て、nottecoはアントラーズファンのコミュニティの中に、移動を通じた新しいつながりの芽を見つけることができました。「移動するコトがもっと楽しいコトに」――同じ情熱を持つファン・サポーター同士が、スタジアムへ向かう道中からすでに試合を楽しんでいる。nottecoはこの体験をアントラーズから始まる新しい観戦文化になることを目指します。
nottecoについて
「移動するコトがもっと楽しいコトに」をコンセプトに、「地域の足を地域で守る」というシェアリングエコノミーの考え方のもとで運営しています。ドライバーに報酬が発生せず、目的地を同じとする「安く移動したい利用者」と「ガソリン代などの実費を節約したいドライバー」をマッチングさせ相乗りできるサービスです。主に、帰省や旅行、イベント参加などの長距離移動で利用されています。
会社概要
■アディッシュプラス株式会社
設立 ：2012年6月29日
代表者 ：代表取締役 石川 琢磨
本社所在地 ：茨城県鹿嶋市宮中1-9-35
事業内容 ：24時間365日対応のソーシャルメディアに関するモニタリングおよびマーケティング、スクールガーディアン（子どものインターネット利用に関する課題解決）、MaaS・ソーシャルアプリ・Eコマースなどのカスタマ ―サポート代行（電話・メール・チャットなど）、WEBサービスの企画・構築・運用・保守
URL ：https://www.adishplus.co.jp/
■アディッシュ株式会社
設立 ：2014年10月1日（東証グロースコード：7093）
代表者 ：代表取締役 江戸 浩樹
本社所在地：東京都品川区西五反田1-21-8 ヒューリック五反田山手通ビル6階
事業内容 ：
・カスタマーサクセス/カスタマーサポートの設計コンサルティング・運用サービス・常駐サービス、BPaaSの提供
・誹謗中傷および炎上対策
・学校向けネットいじめ対策
URL ：https://www.adish.co.jp
※記載されているサービス・商品名、会社名は各社の商標および登録商標です
本件に関するお問合わせ先
アディッシュプラス株式会社 湧上
TEL：0299-94-8555
E-mail：info@adishplus.co.jp
関連リンク
アディッシュプラス株式
https://www.adishplus.co.jp/
アディッシュ株式会社
https://www.adish.co.jp/