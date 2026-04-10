鹿島アントラーズ 5月のホームゲーム3試合にて、アディッシュプラスが運営する相乗りマッチングサービス「notteco」の実証実験を拡大実施

デジタルエコノミー特化のカスタマーサクセス・プロバイダーであるアディッシュ株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役 江戸 浩樹、証券コード：7093、以下 アディッシュ）の連結子会社であるアディッシュプラス株式会社（本社：茨城県鹿島市、代表取締役 石川琢磨、以下 アディッシュプラス）が運営する相乗りマッチングサービス「notteco（のってこ）」は、2026年5月にメルカリスタジアムで行われる鹿島アントラーズのホームゲーム3試合において、アントラーズのファンクラブ会員を対象に、相乗りによるスタジアム来場を促進する実証実験を実施します。これに先立ち、2026年2月21日（土）に行われた「明治安田Ｊ１百年構想リーグ 地域リーグラウンド EAST 第3節 柏レイソル戦」において、鹿嶋市在住の一部のファンクラブ会員を対象とした初回の実証実験を実施しました。今回はその対象を全国の会員に広げ実施します。「移動するコトがもっと楽しいコトに」というnottecoのコンセプトのもと、試合当日の移動体験をファン・サポーター同士の絆を育てる特別な時間へと変えていくことを目指します。