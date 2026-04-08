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100年に一人の逸材がニュース界へ殴り込み！？棚橋弘至氏がレギュラーコメンテーター就任
100年に一人の逸材がニュース界へ！
新日本プロレス・棚橋弘至社長が「newsおかえり」新レギュラーに就任！
リングを降りた“エース”が今度は社会を熱く語る
【新日本プロレス・棚橋弘至、「news おかえり」金曜レギュラー決定！】
2026年1月、超満員の東京ドームで惜しまれつつ現役を引退した「100年に一人の逸材」こと、新日本プロレスリング株式会社代表取締役社長・棚橋弘至氏。その次なる“新たな挑戦の場”が、ABCテレビの夕方の顔「news おかえり」に決定しました！
4月10日(金)より、偶数週の金曜日レギュラーコメンテーターとして出演いたします。
リング上で数々の伝説を作り、現在は経営者として団体を牽引する棚橋氏。立命館大学法学部卒業という知性派の一面と、社長としての視点を持ち合わせた彼が、複雑な社会情勢や日々のニュースをどのように斬るのか。プロレスファンの間のみならず、お茶の間に新しい風を吹き込みます。
■プロレス界の「エース」から、ニュース界の「エース」へ
棚橋氏は1999年に新日本プロレスへ入門以来、低迷期と呼ばれた時代から団体を支え続け、現在の隆盛を築いた立役者です。2023年12月からは社長として組織の舵取りを担い、2026年1月4日の東京ドーム大会で現役生活に終止符を打ちました。
今回のレギュラー起用について棚橋氏は、「ニュースに触れ、知見を広めることで、これからの新日本プロレスの舵取りにも、大いに活かせそう」と、経営者としての更なる成長に意欲を燃やしています。
金曜日の夕方、一週間の疲れを癒やす笑顔と共に、情熱あふれるコメントをお届けします。
■棚橋弘至氏 コメント
「新日本プロレスリング株式会社代表取締役社長、棚橋弘至です。
なんと！私が「newsおかえり」の偶数週金曜日レギュラーコメンテーターに決まりました。
とても嬉しいです。ありがとうございます。
ニュースに触れ、知見を広めることで、これからの新日本プロレスの舵取りにも、
大いに活かせそうでワクワクしております。
よろしくお願いいたします。
皆さん、愛してま〜〜す！！
■プロフィール
棚橋 弘至（たなはし ひろし）
1976年11月13日生まれ、岐阜県大垣市出身。
1999年に立命館大学法学部を卒業し、同年に新日本プロレスへ入門 。エースとして団体を牽引。
2023年12月より、新日本プロレスリング株式会社代表取締役社長に就任。
2026年1月4日、東京ドーム大会にて現役を引退。
■斎藤幸平氏もレギュラー出演へ！
これまで不定期で出演していた東京大学大学院の准教授・斎藤幸平氏が、4月23日(木)から月１回レギュラー出演します。斎藤氏の専門は経済思想。2021年に著書「人新世の『資本論』」がベストセラーになりました。哲学や経済学的な見地から現代の大量生産、大量消費といった私たちの社会システム構造への提言をしたことで知られている哲学者・経済思想家です。「newsおかえり」でも私たちの暮らしに直結する“経済”の話を分かりやすく伝えてもらいます。
「news おかえり」
毎週 月曜〜金曜 午後３時40分〜夜７時
（ ※午後５時47分〜午後５時50分「私の幸福時間」を挟む）
（ ※午後５時50分〜午後６時15分「ANNスーパーＪチャンネル」を挟む）
メインMC ：横山太一（ABCテレビアナウンサー）
新日本プロレス・棚橋弘至社長が「newsおかえり」新レギュラーに就任！
リングを降りた“エース”が今度は社会を熱く語る
【新日本プロレス・棚橋弘至、「news おかえり」金曜レギュラー決定！】
2026年1月、超満員の東京ドームで惜しまれつつ現役を引退した「100年に一人の逸材」こと、新日本プロレスリング株式会社代表取締役社長・棚橋弘至氏。その次なる“新たな挑戦の場”が、ABCテレビの夕方の顔「news おかえり」に決定しました！
リング上で数々の伝説を作り、現在は経営者として団体を牽引する棚橋氏。立命館大学法学部卒業という知性派の一面と、社長としての視点を持ち合わせた彼が、複雑な社会情勢や日々のニュースをどのように斬るのか。プロレスファンの間のみならず、お茶の間に新しい風を吹き込みます。
■プロレス界の「エース」から、ニュース界の「エース」へ
棚橋氏は1999年に新日本プロレスへ入門以来、低迷期と呼ばれた時代から団体を支え続け、現在の隆盛を築いた立役者です。2023年12月からは社長として組織の舵取りを担い、2026年1月4日の東京ドーム大会で現役生活に終止符を打ちました。
今回のレギュラー起用について棚橋氏は、「ニュースに触れ、知見を広めることで、これからの新日本プロレスの舵取りにも、大いに活かせそう」と、経営者としての更なる成長に意欲を燃やしています。
金曜日の夕方、一週間の疲れを癒やす笑顔と共に、情熱あふれるコメントをお届けします。
■棚橋弘至氏 コメント
「新日本プロレスリング株式会社代表取締役社長、棚橋弘至です。
なんと！私が「newsおかえり」の偶数週金曜日レギュラーコメンテーターに決まりました。
とても嬉しいです。ありがとうございます。
ニュースに触れ、知見を広めることで、これからの新日本プロレスの舵取りにも、
大いに活かせそうでワクワクしております。
よろしくお願いいたします。
皆さん、愛してま〜〜す！！
■プロフィール
棚橋 弘至（たなはし ひろし）
1976年11月13日生まれ、岐阜県大垣市出身。
1999年に立命館大学法学部を卒業し、同年に新日本プロレスへ入門 。エースとして団体を牽引。
2023年12月より、新日本プロレスリング株式会社代表取締役社長に就任。
2026年1月4日、東京ドーム大会にて現役を引退。
■斎藤幸平氏もレギュラー出演へ！
これまで不定期で出演していた東京大学大学院の准教授・斎藤幸平氏が、4月23日(木)から月１回レギュラー出演します。斎藤氏の専門は経済思想。2021年に著書「人新世の『資本論』」がベストセラーになりました。哲学や経済学的な見地から現代の大量生産、大量消費といった私たちの社会システム構造への提言をしたことで知られている哲学者・経済思想家です。「newsおかえり」でも私たちの暮らしに直結する“経済”の話を分かりやすく伝えてもらいます。
「news おかえり」
毎週 月曜〜金曜 午後３時40分〜夜７時
（ ※午後５時47分〜午後５時50分「私の幸福時間」を挟む）
（ ※午後５時50分〜午後６時15分「ANNスーパーＪチャンネル」を挟む）
メインMC ：横山太一（ABCテレビアナウンサー）