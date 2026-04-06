ニュートロ（TM） ブランド誕生100周年記念　ニュートロ（TM）「ジャパンわんこエキスポin 駒沢公園」に出展

〜 ペットフードに関する相談会、製品の試食会、1,500個以上の製品サンプリングを実施 〜マース ジャパン リミテッド（本社：東京都港区、社長：後藤 真一、以下、マース ジャパン）が展開する高品質な自然素材（*1）にこだわったペットフードブランド「ニュートロ（TM）」は、3月20日〜22日に駒沢オリンピック公園（東京都世田谷区）で開催された「ジャパンわんこエキスポin 駒沢公園」に出展しました。









































来場者からペットフードに関する悩みや選び方の相談に応えるとともに、愛犬用のニュートロ（TM）製品試食会、ペットペアレンツ（飼い主）の方への1,500個以上の製品のサンプリングを実施し、愛犬・愛猫の健康に寄り添ったニュートロ（TM）のブランドの理解促進を図りました。株式会社FLAFFYが主催する「ジャパンわんこエキスポin 駒沢公園」は、ペットも人も一緒に楽しめる国内最大級の屋外イベントです。開催期間の3日間で、約70,000名の参加者を駒沢オリンピック公園 中央広場に誘致し、愛犬と楽しめるステージイベント、一緒に食事や買い物を楽しめる新しい体験を多数展開しました。ニュートロ（TM）は、今年初めてブランドブースを設けました。「ニュートロ（TM）」は2026年にブランド誕生100周年を迎え、1926年の誕生以来厳選した自然素材（*1）の力を生かした最適な栄養バランス（*2）により、体の内側から健康を支え、愛犬・愛猫が健やかな毎日を過ごせる食事作りを目指してきました。「ジャパンわんこエキスポin 駒沢公園」では、より多くのペットペアレンツの方にニュートロ（TM）について紹介するとともに、おいしさと最適な栄養バランス（*2）を両立したナチュラルペットフード（*1）について知って、体験することで、愛犬の健康に関する知識を深めて欲しいという願いから出展しました。■ニュートロ（TM） ブースのイベント実施概要ペットフードのお悩みカウンセリングニュートロ（TM）のブースでは、ペットフードに関する相談会を展開しました。愛犬・愛猫の悩みに合ったニュートロ（TM）の製品などについて、ニュートロ（TM）のカウンセラーが栄養の観点からアドバイスをしました。「ニュートロ（TM） フローズン 日本の恵み（*3）」の試食会冷凍タイプのドッグフード「ニュートロ（TM） フローズン 日本の恵み（*3）」の試食会を実施しました。解凍して温めた「海 真鯛（*4）」、「大地 はかた地どり（*5）」、「山 鹿肉」の3種のラインアップの中から、愛犬の好みに合った製品を実際に食べてもらいました。試食する愛犬の姿を見たペットペアレンツの方々からは、「試食品をよく食べた。よほどおいしいのかな」、「すぐに食べちゃって気に入ったみたい」など高評価をいただきました。「ニュートロ（TM）」製品のサンプリングニュートロ（TM）のブースに来場いただいたお客様に、愛犬・愛猫用の製品サンプルを提供しました。愛犬用には子犬・成犬用の「ニュートロ（TM） ナチュラル チョイス（TM）」のドライ製品と、「ニュートロ（TM） フローズン 日本の恵み（*3）」の製品を用意し、合計1,500個以上の製品をペットペアレンツにお渡ししました。猫のペットペアレンツの方も多数来場し、子猫・成猫用の「ニュートロ（TM） シュプレモ（TM）」のドライ製品、「ニュートロ（TM） デイリーディッシュ（TM）」のウエットパウチ製品をプレゼントしました。ニュートロ（TM）のブースに来場された方からは、「今後もニュートロ（TM）の製品の使用を継続したい」、「冷凍タイプのドックフードの試食を愛犬が喜んだので、今後製品を使ってみたい」など多数のコメントをいただき、多くの方にブランドをより理解していただく機会となりました。ニュートロ（TM）はブランド誕生から2026年で100周年を迎えることを記念し、今後もさまざまな企画を展開していきます。自然素材（*1）にこだわり愛犬・愛猫の幸せと健康を考えたフードをより多くの方に知っていただき、試していただくことで、「ペットのためのより良い世界（A BETTER WORLD FOR PETS）」の実現を目指します。「ジャパンわんこエキスポin 駒沢公園」出展概要名称： 「ジャパンわんこエキスポin 駒沢公園」開催日程： 2026年3月20日（金・祝）〜22日（日）10:00-17:00会場： 駒沢オリンピック公園 中央広場（東京都世田谷区駒沢公園1-1）マース ジャパン 「ニュートロ（TM）」ブース W78主催： 株式会社FLAFFY公式サイト： https://japan-wanko-festa.com/wanko-expo

*1 合成ビタミンなどの添加物を除くすべての原料に化学的合成物を使用しておりません。



*2 栄養強化のため、合成ビタミン、ミネラル、アミノ酸使用。



*3 国産食材を63〜90%以上使用（大地：81%以上、海：63%以上、山：90%以上）。



*4 国産真鯛を魚類原材料中37.5%使用、スケソウダラは米国産原料を使用。



*5 鶏肉中15%はかた地どり使用。

ニュートロ（TM）についてニュートロ（TM）は、100年にわたり自然素材（*a）でワンちゃん・ネコちゃんの健康を実現することにこだわり続けてきたナチュラルペットフード（*b）のブランドです。栄養学と素材への深い知識、そして素材をうまく組み合わせる高いブレンド力で、自然素材（*a）の力を引き出し、ワンちゃん・ネコちゃんが「おいしい！」と感じる味わいと、体の内側から健康を支える最適な栄養バランス（*b）を実現しています。ワンちゃん・ネコちゃんのニーズに合わせて選べる「ニュートロ（TM） ナチュラル チョイス（TM）」、人が食事を楽しむように、ペットにも素材を生かした食事を楽しんでもらえるよう、厳選自然素材（*a）をたっぷり使った、抜群のおいしさを誇るワンランク上のナチュラルフード（*b）「ニュートロ（TM） シュプレモ（TM）」、ワンちゃん・ネコちゃんの本能が求める、高タンパク（*c）で穀物を使用しない（*d）「ニュートロ（TM） ワイルド レシピ（TM）」など、個々のニーズに合わせて豊富なラインアップを展開しています。これからもワンちゃん・ネコちゃんが健やかな毎日を過ごせるよう、自然素材（*a）を生かす食事でサポートしてまいります。ニュートロ（TM）のホームページは、http://www.nutro.jp/

*a 合成ビタミンなどの添加物を除く全ての原料に化学的合成物を使用しておりません。



*b 栄養強化のため、合成ビタミン、ミネラル、アミノ酸使用。



*c ドライフードの場合、当社ナチュラル チョイス（TM） 小型犬 成犬用製品比25-34%アップ、当社ナチュラル チョイス（TM） 室内猫用 アダルト チキン製品比約21%アップ、バラエティによりタンパク質の値は異なります。



*d 原材料として穀物不使用。

マース ジャパン リミテッドについてマース ジャパン リミテッドは1975年に設立し、ペットフード事業とスナック菓子事業（スニッカーズ（R）やM&M’S（R）、BE-KIND（R）（ビーカインド（TM）など））を展開しています。ペットフード事業では、「ペットのためのより良い世界（A BETTER WORLD FOR PETS）」の実現を目指し、カルカン/ウィスカス（R）、シーザー（R）、シーバ（R）、プロマネージ（TM）、アイムス（TM）、ペディグリー（R）等のトップブランドや、ニュートロ（TM）、グリニーズ（TM）などの主にペット専門店で扱われているブランドを展開しています。ホームページは、http://www.marsjapan.co.jp親会社のマース インコーポレイテッドは、世界70以上の国と地域で事業を展開。世界における年間総売上高は 約650億米ドルで、その製品は世界中で販売されています。総従業員数は約17万名。ホームページは、http://www.mars.com本件に関するお問合わせ先マース ジャパン お客様相談室TEL：0800-800-5874（土日祝日を除く9:30〜16:00）