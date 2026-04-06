【しゃぶしゃぶ温野菜】食べ放題が平日「20%OFF」・休日「10%OFF」の新生活応援キャンペーン実施　〜さらに！小学生「半額」・小学生未満「無料」・60歳以上「500円引き」〜











新生活が始まるこの時期、家族や友人との食事をより気軽に楽しんでいただけるよう、温野菜でご提供している各種食べ放題コースを、対象期間中は平日「20%OFF」、土日祝は「10%OFF」の特別価格でご利用いただけます。最もお手頃なコースは、通常3,380円（税込3,718円）のところ、平日は20%OFFで2,703円（税込 2,973円）となります。また、温野菜では通年で、食べ放題コースを対象に「小学生未満は無料」「小学生は 半額」「60歳以上は500円引き」となる料金設定を設けており、ご家族でもご利用いただきやすい価格設計となっています。温野菜の食べ放題は、厳選したお肉や国産野菜をはじめ、前菜や逸品料理、〆、デザートまで、60種類以上のメニューをお楽しみいただけるのが特長です。おだしは9種類から2種類お選びいただけるほか、銘柄豚や春にぴったりな素材を使用した季節限定メニューもご用意しています。また、野菜は全国各地から仕入れた新鮮な国産野菜を取り揃えており、しゃぶしゃぶならではの“素材の美 味しさ”を引き立てる食体験をご提供しています。お肉と野菜をバランスよく楽しめることも、温野菜ならではの魅力の一つです。 新しい生活が始まるこの季節に、ちょっとしたご褒美や、仲間との集まり、家族での外食など、さまざまなシーンでご利用ください。