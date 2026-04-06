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【しゃぶしゃぶ温野菜】食べ放題が平日「20%OFF」・休日「10%OFF」の新生活応援キャンペーン実施 〜さらに！小学生「半額」・小学生未満「無料」・60歳以上「500円引き」〜
【期間限定】2026年4月6日（月）〜4月24日（金）
コロワイドグループの株式会社レインズインターナショナルが展開する「しゃぶしゃぶ温野菜」（以下、温野菜）では、2026年4月6日（月）から4月24日（金）までの期間限定で、食べ放題が平日「20%OFF」、休日「10%OFF」となる新生活応援キャンペーンを実施します。
・対象期間 ：2026年4月6日（月）〜4月24日（金）
・対象商品 ：食べ放題コース
・ご利用条件：専用ページのQRコードをご注文時とお会計時に提示
※他クーポン券・優待サービスとの併用不可。
※割引き前のご飲食代金が5,500円（税込）以上の場合にご利用いただけます。
※ランチメニューではご利用いただけません。
※利用条件の詳細は専用ページをご確認ください。
▼下記店舗では実施していません
道頓堀店、渋谷1st店、八丁堀店、上野広小路店、上野駅 前店、銀座5丁目店、恵比寿店、蒲田西口店、新橋店
▼キャンペーン「専用ページ」はこちら
https://www.onyasai.com/lp/202604_spring_cp/?utm_source=release&utm_medium=release&utm_campaign=202604_springCP
【会社概要】
株式会社レインズインターナショナル
代表取締役社長：澄川 浩太
しゃぶしゃぶ温野菜、牛角、居酒家 土間土間、とんかつ神楽坂さくら等の飲食店を展開
本件に関するお問合わせ先
株式会社レインズインターナショナル(http://www.reins.co.jp/)
横浜市西区みなとみらい2-2-1 ランドマークタワー12F
広報担当 一柳・太田 E-mail：pr@reins.co.jp TEL：045-224-7200
コロワイドグループの株式会社レインズインターナショナルが展開する「しゃぶしゃぶ温野菜」（以下、温野菜）では、2026年4月6日（月）から4月24日（金）までの期間限定で、食べ放題が平日「20%OFF」、休日「10%OFF」となる新生活応援キャンペーンを実施します。
〜新生活は、お得に“ご褒美しゃぶしゃぶ”を〜
キャンペーン概要
新生活が始まるこの時期、家族や友人との食事をより気軽に楽しんでいただけるよう、温野菜でご提供している各種食べ放題コースを、対象期間中は平日「20%OFF」、土日祝は「10%OFF」の特別価格でご利用いただけます。最もお手頃なコースは、通常3,380円（税込3,718円）のところ、平日は20%OFFで2,703円（税込 2,973円）となります。また、温野菜では通年で、食べ放題コースを対象に「小学生未満は無料」「小学生は 半額」「60歳以上は500円引き」となる料金設定を設けており、ご家族でもご利用いただきやすい価格設計となっています。
温野菜の食べ放題は、厳選したお肉や国産野菜をはじめ、前菜や逸品料理、〆、デザートまで、60種類以上のメニューをお楽しみいただけるのが特長です。おだしは9種類から2種類お選びいただけるほか、銘柄豚や春にぴったりな素材を使用した季節限定メニューもご用意しています。また、野菜は全国各地から仕入れた新鮮な国産野菜を取り揃えており、しゃぶしゃぶならではの“素材の美 味しさ”を引き立てる食体験をご提供しています。お肉と野菜をバランスよく楽しめることも、温野菜ならではの魅力の一つです。 新しい生活が始まるこの季節に、ちょっとしたご褒美や、仲間との集まり、家族での外食など、さまざまなシーンでご利用ください。
温野菜の食べ放題は、厳選したお肉や国産野菜をはじめ、前菜や逸品料理、〆、デザートまで、60種類以上のメニューをお楽しみいただけるのが特長です。おだしは9種類から2種類お選びいただけるほか、銘柄豚や春にぴったりな素材を使用した季節限定メニューもご用意しています。また、野菜は全国各地から仕入れた新鮮な国産野菜を取り揃えており、しゃぶしゃぶならではの“素材の美 味しさ”を引き立てる食体験をご提供しています。お肉と野菜をバランスよく楽しめることも、温野菜ならではの魅力の一つです。 新しい生活が始まるこの季節に、ちょっとしたご褒美や、仲間との集まり、家族での外食など、さまざまなシーンでご利用ください。
キャンペーン概要
・対象期間 ：2026年4月6日（月）〜4月24日（金）
・対象商品 ：食べ放題コース
・ご利用条件：専用ページのQRコードをご注文時とお会計時に提示
※他クーポン券・優待サービスとの併用不可。
※割引き前のご飲食代金が5,500円（税込）以上の場合にご利用いただけます。
※ランチメニューではご利用いただけません。
※利用条件の詳細は専用ページをご確認ください。
▼下記店舗では実施していません
道頓堀店、渋谷1st店、八丁堀店、上野広小路店、上野駅 前店、銀座5丁目店、恵比寿店、蒲田西口店、新橋店
▼キャンペーン「専用ページ」はこちら
https://www.onyasai.com/lp/202604_spring_cp/?utm_source=release&utm_medium=release&utm_campaign=202604_springCP
【会社概要】
株式会社レインズインターナショナル
代表取締役社長：澄川 浩太
しゃぶしゃぶ温野菜、牛角、居酒家 土間土間、とんかつ神楽坂さくら等の飲食店を展開
本件に関するお問合わせ先
株式会社レインズインターナショナル(http://www.reins.co.jp/)
横浜市西区みなとみらい2-2-1 ランドマークタワー12F
広報担当 一柳・太田 E-mail：pr@reins.co.jp TEL：045-224-7200