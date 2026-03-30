コスモスイニシアのリノベーションマンション事業ZEH水準・省エネ基準目標値30％達成〜YKK AP、u.company、エヌ・シー・エヌと連携が奏功〜

コスモ元住吉コートフォルム（2000年竣工、当社分譲済み）の１室



「住宅省エネルギー性能証明書（省エネ基準）」を取得





■ 2025年度着工の既存マンション工事の「ZEH水準・省エネ基準」取得率は37％



当社既分譲住戸においては、50％を達成。



当社は、マンションリノベーションを通じて、既存住宅の空き家化や老朽化といった課題に対応すべく、既存住宅の再生・有効活用を図るとともに、環境課題への対策として住宅の省エネルギー化を推進しています。リノベーションマンション事業「INITIA & Renovation」においては、2025年度に着工する既存マンションを対象に、「住宅省エネルギー性能証明書（ZEH水準・省エネ基準）」取得率30%を目標値として、リノベーションによる省エネルギー化に取り組んできました。 このたび、当該取得率は37％となり、当社目標の達成に至りました。なお、当社が過去に分譲した住戸においては、50％の取得率になりました。



※1 ZEH水準：建築物の断熱性能及び設備に関する基準を満たした住宅で、断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上の性能を有する住宅



※2 省エネ基準：建築物の断熱性能及び設備に関する基準を満たした住宅で、断熱等性能等級4以上かつ一次エネルギー消費量等級4以上の性能を有する住宅