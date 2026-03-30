お風呂の「舞台裏」へ、オンライン社会科見学！巡って学べる特設サイト「リクシルのバスツアー」を公開

「入浴文化を豊かにすること」その使命の先に私たちが描くのは、サーキュラーエコノミーによる持続可能な社会の姿です。しかし、理想とする資源循環の形は、まだ完成の途上にあります。素材の再資源化やエネルギー効率の向上など、技術や社会の常識が激しく変化する中で、私たちは昨日までの正解に安住することなく、果敢に挑戦し続けます。