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ゲームブランドLicoBiTs（リコビッツ）のリアルイベント「LicoBiTs FESTA -W Vacation-」が2026年7月18日（土）に開催決定！
株式会社ブロッコリー（本社：東京都練馬区 社長：大儀 真士）は、ゲームブランドLicoBiTs（リコビッツ）のリアルイベント「LicoBiTs FESTA -W Vacation-」を2026年7月18日（土）に開催することを発表しました。
イベントテーマは「バケーション」。『泡沫のユークロニア』と『UN:LOGICAL（アンロジカル）』の出演キャストやアーティストを迎え、トークあり朗読劇ありの盛りだくさんな内容でお送りします。ぜひお楽しみください。
https://licobits-game.com/event/festa2026/
【開催概要】
●開催日時 2026年7月18日（土）
昼公演 開場12：30 / 開演13：30
夜公演 開場17：00 / 開演18：00
●会場 練馬文化センター 大ホール
〒176-0001 東京都練馬区練馬1丁目17-37
●出演 （※敬称略）
ＭＣ：岡本信彦（泡沫のユークロニア）
小林千晃（泡沫のユークロニア）
豊永利行（泡沫のユークロニア/UN:LOGICAL）
阿座上洋平（泡沫のユークロニア）
大塚剛央（UN:LOGICAL）
石川界人（UN:LOGICAL）
島粼信長（UN:LOGICAL）
未完成ブレイブ（泡沫のユークロニア・ライブ出演）
ナツノコエ（UN:LOGICAL・ライブ出演）
●お問合せ
・チケットに関するお問合せ
株式会社ブロッコリー ユーザーサポート https://www.broccoli.co.jp/support/
・公演に関するお問合せ
イベント事務局 03-5214-1020（平日11:00〜15:00）
※お問合せの際は「LicoBiTs FESTAに関する問合せ」とお伝えください。
【チケット情報】
●SS席：B列〜D列まで
特典付き 20,800円（税込）
通常チケット 16,800円（税込）
●S席：E列〜J列まで
特典付き 16,800円（税込）
通常チケット 12,800円（税込）
●A席：1階席〜2階席前方
特典付き 15,800円（税込）
通常チケット 11,800円（税込）
●B席：2階席後方
特典付き 13,800円（税込）
通常チケット 9,800円（税込）
●特典付きチケット購入者限定ノベルティ
キャラクターメッセージ入りブロマイド 12枚セット（サイズ：L判）
※絵柄は後日公開となります。
※昼公演と夜公演でデザイン・メッセージ内容が異なります。
※本ノベルティは来場者限定の特典で、来場受付時のお渡しとなります。後からのお渡しはできませんので、忘れずにお受け取りください。
なお、ご来場されなかった方の特典の後日お渡しや発送、返金対応等はいたしかねます。予めご了承ください。
●申込方法
・LicoBiTs通信先行抽選販売
抽選申込期間：2026年3月30日（月）〜4月12日（日）23:59
当落発表 ：2026年4月17日（金）15:00〜
※「LicoBiTs通信 第4回」配信ページ内で発表するURLからのお申込みとなります。
※ブロッコリーチケットへの会員登録（無料）が必要です。
※1アカウントにつき昼夜各公演1回2枚までお申込み可能です。
※座席番号は5月中旬に反映予定です。
ブロッコリーチケット新規会員登録はこちら
https://l-tike.com/broccoliticket/
LicoBiTs通信 第4回配信ページはこちら
https://youtu.be/p61ujgDdTRw
詳細はイベント特設サイトにてご確認ください。
●グッズ情報
続報をお待ちください。
【リンク先】
●「泡沫のユークロニア」
公式サイト https://licobits-game.com/uchronia/
公式Xアカウント https://x.com/uchronia_jp
●「UN:LOGICAL」
公式サイト https://licobits-game.com/unlogical/
公式Xアカウント https://x.com/unlogical_jp
©BROCCOLI ©TIS Creation
本件に関するお問合わせ先
株式会社ブロッコリー
マーケティンググループ 宣伝チーム
TEL: 03-5946-2811（代）