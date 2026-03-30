ゲームブランドLicoBiTs（リコビッツ）のリアルイベント「LicoBiTs FESTA -W Vacation-」が2026年7月18日（土）に開催決定！

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株式会社ブロッコリー（本社：東京都練馬区　社長：大儀 真士）は、ゲームブランドLicoBiTs（リコビッツ）のリアルイベント「LicoBiTs FESTA -W Vacation-」を2026年7月18日（土）に開催することを発表しました。






イベントテーマは「バケーション」。『泡沫のユークロニア』と『UN:LOGICAL（アンロジカル）』の出演キャストやアーティストを迎え、トークあり朗読劇ありの盛りだくさんな内容でお送りします。ぜひお楽しみください。

本日よりチケット先行抽選販売の申し込みがスタートしています、イベントの詳細は特設サイトをご確認ください。

https://licobits-game.com/event/festa2026/

【開催概要】

●開催日時　2026年7月18日（土）

　　　　　　昼公演　開場12：30 / 開演13：30

　　　　　　夜公演　開場17：00 / 開演18：00

●会場　　　練馬文化センター　大ホール

　　　　　　〒176-0001 東京都練馬区練馬1丁目17-37

●出演 （※敬称略）

　　　　　　ＭＣ：岡本信彦（泡沫のユークロニア）

　　　　　　小林千晃（泡沫のユークロニア）

　　　　　　豊永利行（泡沫のユークロニア/UN:LOGICAL）

　　　　　　阿座上洋平（泡沫のユークロニア）

　　　　　　大塚剛央（UN:LOGICAL）

　　　　　　石川界人（UN:LOGICAL）

　　　　　　島粼信長（UN:LOGICAL）

　　　　　　未完成ブレイブ（泡沫のユークロニア・ライブ出演）

　　　　　　ナツノコエ（UN:LOGICAL・ライブ出演）

●お問合せ

・チケットに関するお問合せ

　株式会社ブロッコリー ユーザーサポート　https://www.broccoli.co.jp/support/

・公演に関するお問合せ

　イベント事務局　03-5214-1020（平日11:00〜15:00）

　※お問合せの際は「LicoBiTs FESTAに関する問合せ」とお伝えください。

【チケット情報】

●SS席：B列〜D列まで

特典付き　　　20,800円（税込）　

通常チケット　16,800円（税込）

●S席：E列〜J列まで

特典付き　　　16,800円（税込）　

通常チケット　12,800円（税込）

●A席：1階席〜2階席前方

特典付き　　　15,800円（税込）　

通常チケット　11,800円（税込）　

●B席：2階席後方

特典付き　　　13,800円（税込）

通常チケット　 9,800円（税込）　

●特典付きチケット購入者限定ノベルティ

キャラクターメッセージ入りブロマイド 12枚セット（サイズ：L判）

※絵柄は後日公開となります。

※昼公演と夜公演でデザイン・メッセージ内容が異なります。

※本ノベルティは来場者限定の特典で、来場受付時のお渡しとなります。後からのお渡しはできませんので、忘れずにお受け取りください。

なお、ご来場されなかった方の特典の後日お渡しや発送、返金対応等はいたしかねます。予めご了承ください。

●申込方法

・LicoBiTs通信先行抽選販売

抽選申込期間：2026年3月30日（月）〜4月12日（日）23:59

当落発表　　：2026年4月17日（金）15:00〜

※「LicoBiTs通信 第4回」配信ページ内で発表するURLからのお申込みとなります。

※ブロッコリーチケットへの会員登録（無料）が必要です。

※1アカウントにつき昼夜各公演1回2枚までお申込み可能です。

※座席番号は5月中旬に反映予定です。

ブロッコリーチケット新規会員登録はこちら

https://l-tike.com/broccoliticket/

LicoBiTs通信 第4回配信ページはこちら

https://youtu.be/p61ujgDdTRw

詳細はイベント特設サイトにてご確認ください。

●グッズ情報

続報をお待ちください。

【リンク先】

●「泡沫のユークロニア」

公式サイト　https://licobits-game.com/uchronia/

公式Xアカウント　https://x.com/uchronia_jp

●「UN:LOGICAL」

公式サイト　https://licobits-game.com/unlogical/

公式Xアカウント　https://x.com/unlogical_jp

©BROCCOLI　©TIS Creation

本件に関するお問合わせ先

株式会社ブロッコリー

マーケティンググループ　宣伝チーム

TEL: 03-5946-2811（代）