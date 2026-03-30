ゲームブランドLicoBiTs（リコビッツ）のリアルイベント「LicoBiTs FESTA -W Vacation-」が2026年7月18日（土）に開催決定！

株式会社ブロッコリー（本社：東京都練馬区 社長：大儀 真士）は、ゲームブランドLicoBiTs（リコビッツ）のリアルイベント「LicoBiTs FESTA -W Vacation-」を2026年7月18日（土）に開催することを発表しました。







イベントテーマは「バケーション」。『泡沫のユークロニア』と『UN:LOGICAL（アンロジカル）』の出演キャストやアーティストを迎え、トークあり朗読劇ありの盛りだくさんな内容でお送りします。ぜひお楽しみください。

本日よりチケット先行抽選販売の申し込みがスタートしています、イベントの詳細は特設サイトをご確認ください。【開催概要】●開催日時 2026年7月18日（土）昼公演 開場12：30 / 開演13：30夜公演 開場17：00 / 開演18：00●会場 練馬文化センター 大ホール〒176-0001 東京都練馬区練馬1丁目17-37●出演 （※敬称略）ＭＣ：岡本信彦（泡沫のユークロニア）小林千晃（泡沫のユークロニア）豊永利行（泡沫のユークロニア/UN:LOGICAL）阿座上洋平（泡沫のユークロニア）大塚剛央（UN:LOGICAL）石川界人（UN:LOGICAL）島粼信長（UN:LOGICAL）未完成ブレイブ（泡沫のユークロニア・ライブ出演）ナツノコエ（UN:LOGICAL・ライブ出演）●お問合せ・チケットに関するお問合せ株式会社ブロッコリー ユーザーサポート https://www.broccoli.co.jp/support/・公演に関するお問合せイベント事務局 03-5214-1020（平日11:00〜15:00）※お問合せの際は「LicoBiTs FESTAに関する問合せ」とお伝えください。【チケット情報】●SS席：B列〜D列まで特典付き 20,800円（税込）通常チケット 16,800円（税込）●S席：E列〜J列まで特典付き 16,800円（税込）通常チケット 12,800円（税込）●A席：1階席〜2階席前方特典付き 15,800円（税込）通常チケット 11,800円（税込）●B席：2階席後方特典付き 13,800円（税込）通常チケット 9,800円（税込）●特典付きチケット購入者限定ノベルティキャラクターメッセージ入りブロマイド 12枚セット（サイズ：L判）※絵柄は後日公開となります。※昼公演と夜公演でデザイン・メッセージ内容が異なります。※本ノベルティは来場者限定の特典で、来場受付時のお渡しとなります。後からのお渡しはできませんので、忘れずにお受け取りください。なお、ご来場されなかった方の特典の後日お渡しや発送、返金対応等はいたしかねます。予めご了承ください。●申込方法・LicoBiTs通信先行抽選販売抽選申込期間：2026年3月30日（月）〜4月12日（日）23:59当落発表 ：2026年4月17日（金）15:00〜※「LicoBiTs通信 第4回」配信ページ内で発表するURLからのお申込みとなります。※ブロッコリーチケットへの会員登録（無料）が必要です。※1アカウントにつき昼夜各公演1回2枚までお申込み可能です。※座席番号は5月中旬に反映予定です。ブロッコリーチケット新規会員登録はこちらhttps://l-tike.com/broccoliticket/LicoBiTs通信 第4回配信ページはこちらhttps://youtu.be/p61ujgDdTRw詳細はイベント特設サイトにてご確認ください。●グッズ情報続報をお待ちください。【リンク先】●「泡沫のユークロニア」公式サイト https://licobits-game.com/uchronia/公式Xアカウント https://x.com/uchronia_jp●「UN:LOGICAL」公式サイト https://licobits-game.com/unlogical/公式Xアカウント https://x.com/unlogical_jp©BROCCOLI ©TIS Creation本件に関するお問合わせ先株式会社ブロッコリーマーケティンググループ 宣伝チームTEL: 03-5946-2811（代）