【東京工科大学】ヒトラクトフェリン/ヒト血清アルブミン融合タンパク質はがん細胞のゴルジ体pH恒常性を破綻させることでがん転移に関係する細胞遊走を強力に抑制する

【東京工科大学】ヒトラクトフェリン/ヒト血清アルブミン融合タンパク質はがん細胞のゴルジ体pH恒常性を破綻させることでがん転移に関係する細胞遊走を強力に抑制する