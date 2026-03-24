「チチヤス ヨーグルト屋さんの濃い乳酸菌ソーダ パイン味」を、3月30日（月）に新発売

昨今のヨーグルト市場は、酸味が控えめのスイーツ感覚で楽しめる商品が伸長しています（※2）。そこで当社は、期間限定のフレーバー製品として、乳のコクにパインの爽やかな酸味が楽しめる炭酸飲料「チチヤス ヨーグルト屋さんの濃い乳酸菌ソーダ パイン味」を新発売します。「チチヤス ヨーグルト屋さんの濃い乳酸菌ソーダ パイン味」は、チチヤス独自の乳酸菌「ST-9618」を含有しており、いつでも乳酸菌をおいしく手軽に摂取いただける濃厚なパイン味の炭酸飲料です。パッケージには愛らしいチー坊が目をひくデザインをあしらいました。当社は、「チチヤス ヨーグルト屋さんの濃い乳酸菌ソーダ パイン味」の販売を通じて、お客様の健康で豊かな生活を応援するとともに、食後や休憩時の楽しいひと時をお届けしてまいります。（※1）本製品の「濃い」は、とろみによる濃厚さを指します。（※2）伊藤園調べ≪製品概要≫製品名：チチヤス ヨーグルト屋さんの濃い乳酸菌ソーダ パイン味品名：炭酸飲料容量・容器：470ml ペットボトル希望小売価格 税込（税別）：226円（210円）発売日：3月30日（月）販売地域：全国