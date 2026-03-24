「ヨーグルセーキ 塩ヨーグルト風味」を、3月30日（月）に新発売

近年、健康意識の高まりから、乳酸菌入り飲料市場は拡大を続けています。特に、乳酸菌入り飲料はおやつ時間の飲用シーンが最も多いことが当社の調査により明らかになっています（※1）。今回、ヨーグルトの発祥の地であるトルコで親しまれている“塩”を加えたヨーグルトに着目し、おやつや小腹満たしの需要に応えるデザート飲料「ヨーグルセーキ 塩ヨーグルト風味」を新発売します。