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「ヨーグルセーキ 塩ヨーグルト風味」を、3月30日（月）に新発売
“塩”がヨーグルトのおいしさを引き立てる！ デザート飲料「ヨーグルセーキ」シリーズから、新たなフレーバーが新登場！
株式会社伊藤園（社長：本庄大介 本社：東京都渋谷区）は、国産ヨーグルトのパイオニアであり、本年6月に創業140周年を迎えるチチヤス株式会社（社長：久保貴義 本社：広島県廿日市市）と共同開発した、ヨーグルトのまろやかな味わいとなめらかな食感を楽しむ乳酸菌入りのデザート飲料「ヨーグルセーキ 塩ヨーグルト風味」を3月30日（月）に新発売します。
「ヨーグルセーキ 塩ヨーグルト風味」は、酸味の少ないやさしい味わいのチチヤスのヨーグルトに、沖縄県産の塩である宮古島の雪塩を加えることで、まろやかなコクと後味の良さを引き出した乳酸菌入りデザート飲料です。そのままでも凍らせても楽しめるパウチタイプを採用しており、凍らせることでソフトクリームのような食感が味わえるため、おやつやリフレッシュタイムなど、さまざまなシーンでお楽しみいただけます。
当社は、2025年3月に展開を開始した本シリーズ「ヨーグルセーキ」（※2）をはじめ、今後もお客様の健康で豊かな生活を応援する製品を提案するとともに、食後や休憩時の楽しいひと時をお届けしてまいります。
（※1）伊藤園調べ
（※2）「ヨーグルセーキ ヨーグルトソフトクリーム風味」、「同 ヨーグルトぶどう風味」「同 バナナヨーグルト風味」を発売
≪製品概要≫
製品名：ヨーグルセーキ 塩ヨーグルト風味
品名：清涼飲料水
容量・容器：150gパウチ
希望小売価格 税込（税別）：239円（222円）
発売日：3月30日（月）
販売地域：全国
株式会社伊藤園（社長：本庄大介 本社：東京都渋谷区）は、国産ヨーグルトのパイオニアであり、本年6月に創業140周年を迎えるチチヤス株式会社（社長：久保貴義 本社：広島県廿日市市）と共同開発した、ヨーグルトのまろやかな味わいとなめらかな食感を楽しむ乳酸菌入りのデザート飲料「ヨーグルセーキ 塩ヨーグルト風味」を3月30日（月）に新発売します。
近年、健康意識の高まりから、乳酸菌入り飲料市場は拡大を続けています。特に、乳酸菌入り飲料はおやつ時間の飲用シーンが最も多いことが当社の調査により明らかになっています（※1）。今回、ヨーグルトの発祥の地であるトルコで親しまれている“塩”を加えたヨーグルトに着目し、おやつや小腹満たしの需要に応えるデザート飲料「ヨーグルセーキ 塩ヨーグルト風味」を新発売します。
「ヨーグルセーキ 塩ヨーグルト風味」は、酸味の少ないやさしい味わいのチチヤスのヨーグルトに、沖縄県産の塩である宮古島の雪塩を加えることで、まろやかなコクと後味の良さを引き出した乳酸菌入りデザート飲料です。そのままでも凍らせても楽しめるパウチタイプを採用しており、凍らせることでソフトクリームのような食感が味わえるため、おやつやリフレッシュタイムなど、さまざまなシーンでお楽しみいただけます。
当社は、2025年3月に展開を開始した本シリーズ「ヨーグルセーキ」（※2）をはじめ、今後もお客様の健康で豊かな生活を応援する製品を提案するとともに、食後や休憩時の楽しいひと時をお届けしてまいります。
（※1）伊藤園調べ
（※2）「ヨーグルセーキ ヨーグルトソフトクリーム風味」、「同 ヨーグルトぶどう風味」「同 バナナヨーグルト風味」を発売
≪製品概要≫
製品名：ヨーグルセーキ 塩ヨーグルト風味
品名：清涼飲料水
容量・容器：150gパウチ
希望小売価格 税込（税別）：239円（222円）
発売日：3月30日（月）
販売地域：全国