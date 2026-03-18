国際協力機構(ＪＩＣＡ)は、現地の人々と共に生活しながら活動するという理念の下、JICA海外協力隊を派遣しています。これまで埼玉県からは累計 2,５９０名（2026年２月末時点）の協力隊員が世界中に派遣されてきましたが、今回、新たに6名の埼玉県出身・埼玉県にゆかりのある協力隊員がそれぞれの任国に派遣されます。彼らは出発に先立ち、期待や不安が入り混じったそれぞれの思い、決意を胸に埼玉県および市町村で表敬訪問を行います。また、これまでに帰国した隊員は、現地での活動の報告や今後の抱負を述べます。



埼玉県および市町村の表敬訪問、また、派遣予定者・帰国隊員への個別取材を是非ご検討ください。隊員が国際協力を志した理由や、現地でどのような活動をするのか/したのか、生の声をお届けいたします。



本件に関するお問合わせ先



JICA東京 市民参加協力第一課 ボランティア担当 tictpp1@jica.go.jp

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