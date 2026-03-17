アディッシュプラスが運営するnotteco、2026年5月に全面リニューアル

デジタルエコノミー特化のカスタマーサクセス・プロバイダーであるアディッシュ株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役 江戸 浩樹、証券コード：7093、以下 アディッシュ）の連結子会社であるアディッシュプラス株式会社（本社：茨城県鹿島市、代表取締役 石川琢磨、以下 アディッシュプラス）が運営する相乗りマッチングプラットフォーム「notteco」を、2026年5月中の公開を目途に全面リニューアルを行うことをお知らせします。





















