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アディッシュプラスが運営するnotteco、2026年5月に全面リニューアル
「移動するコトが、もっと楽しいコトに」体験価値を再設計
リニューアルの背景
nottecoはこれまで、「移動するコトが、もっと楽しいコトに」というコンセプトのもと、移動を通じて人と人がつながる機会を提供してきました。
近年、移動に対する価値観は多様化しており、利便性や経済性に加え、体験としての楽しさや、環境への配慮といった視点もより重要視されるようになっています。
こうした流れを受け、相乗りマッチングサービスとしての基本的なコンセプトは維持しながら、体験設計およびサービス基盤の見直しを実施します。
リニューアルの主なポイント
本刷新では、以下の実現を目指します。
UI／UXの向上
本人確認および安全対策の強化
将来的な機能拡張を見据えた開発基盤の再構築（オンライン決済システムの導入、およびそれに伴うサービス利用手数料の導入など）
これにより、移動を単なる手段ではなく、「時間や体験を共有する機会」として再定義していきます。
今後のスケジュール（予定）
2026年4月：現行サービスの一部機能の段階的停止
2026年5月：新サービス公開
2026年夏：決済システムの導入
詳細につきましては、決定次第、順次公表します。
今後の展望
アディッシュプラスはnottecoをとおして、移動の楽しさと持続可能性を両立するサービスとして、社会における移動体験の質の向上に貢献していきます。また、本リニューアルを通じた利用者の増加により、相乗りがより身近な選択肢となることで、移動に伴うCO2排出抑制といった環境負荷の低減にも寄与していきます。
nottecoについて
「移動するコトがもっと楽しいコトに」をコンセプトに、「地域の足を地域で守る」というシェアリングエコノミーの考え方のもとで運営しています。
ドライバーに報酬が発生せず、目的地を同じとする「安く移動したい利用者」と「ガソリン代などの実費を節約したいドライバー」をマッチングさせ相乗りできるサービスです。
主に、帰省や旅行、イベント参加などの長距離移動で利用されています。
会社概要
■アディッシュプラス株式会社
設立 ：2012年6月29日
代表者 ：代表取締役 石川 琢磨
本社所在地 ：茨城県鹿嶋市宮中1-9-35
事業内容 ：24時間365日対応のソーシャルメディアに関するモニタリングおよびマーケティング、スクールガーディアン（子どものインターネット利用に関する課題解決）、MaaS・ソーシャルアプリ・Eコマースなどのカスタマ ―サポート代行（電話・メール・チャットなど）、WEBサービスの企画・構築・運用・保守
URL ：https://www.adishplus.co.jp/
■アディッシュ株式会社
設立 ：2014年10月1日（東証グロースコード：7093）
代表者 ：代表取締役 江戸 浩樹
本社所在地：東京都品川区西五反田1-21-8 ヒューリック五反田山手通ビル6階
事業内容 ：
・カスタマーサクセス/カスタマーサポートの設計コンサルティング・運用サービス・常駐サービス、BPaaSの提供
・誹謗中傷および炎上対策
・学校向けネットいじめ対策
URL ：https://www.adish.co.jp
※記載されているサービス・商品名、会社名は各社の商標および登録商標です
本件に関するお問合わせ先
【報道関係者お問い合わせ先】
アディッシュプラス株式会社 湧上
TEL：0299-94-8555
E-mail：info@adishplus.co.jp
【サービスに関するお問い合わせ先】
アディッシュプラス株式会社 notteco運営事務局
E-mail：info@notteco.jp
関連リンク
アディッシュプラス株式
https://www.adishplus.co.jp/
アディッシュ株式会社
https://www.adish.co.jp/
デジタルエコノミー特化のカスタマーサクセス・プロバイダーであるアディッシュ株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役 江戸 浩樹、証券コード：7093、以下 アディッシュ）の連結子会社であるアディッシュプラス株式会社（本社：茨城県鹿島市、代表取締役 石川琢磨、以下 アディッシュプラス）が運営する相乗りマッチングプラットフォーム「notteco」を、2026年5月中の公開を目途に全面リニューアルを行うことをお知らせします。
リニューアルの背景
nottecoはこれまで、「移動するコトが、もっと楽しいコトに」というコンセプトのもと、移動を通じて人と人がつながる機会を提供してきました。
近年、移動に対する価値観は多様化しており、利便性や経済性に加え、体験としての楽しさや、環境への配慮といった視点もより重要視されるようになっています。
こうした流れを受け、相乗りマッチングサービスとしての基本的なコンセプトは維持しながら、体験設計およびサービス基盤の見直しを実施します。
リニューアルの主なポイント
本刷新では、以下の実現を目指します。
UI／UXの向上
本人確認および安全対策の強化
将来的な機能拡張を見据えた開発基盤の再構築（オンライン決済システムの導入、およびそれに伴うサービス利用手数料の導入など）
これにより、移動を単なる手段ではなく、「時間や体験を共有する機会」として再定義していきます。
今後のスケジュール（予定）
2026年4月：現行サービスの一部機能の段階的停止
2026年5月：新サービス公開
2026年夏：決済システムの導入
詳細につきましては、決定次第、順次公表します。
今後の展望
アディッシュプラスはnottecoをとおして、移動の楽しさと持続可能性を両立するサービスとして、社会における移動体験の質の向上に貢献していきます。また、本リニューアルを通じた利用者の増加により、相乗りがより身近な選択肢となることで、移動に伴うCO2排出抑制といった環境負荷の低減にも寄与していきます。
nottecoについて
「移動するコトがもっと楽しいコトに」をコンセプトに、「地域の足を地域で守る」というシェアリングエコノミーの考え方のもとで運営しています。
ドライバーに報酬が発生せず、目的地を同じとする「安く移動したい利用者」と「ガソリン代などの実費を節約したいドライバー」をマッチングさせ相乗りできるサービスです。
主に、帰省や旅行、イベント参加などの長距離移動で利用されています。
会社概要
■アディッシュプラス株式会社
設立 ：2012年6月29日
代表者 ：代表取締役 石川 琢磨
本社所在地 ：茨城県鹿嶋市宮中1-9-35
事業内容 ：24時間365日対応のソーシャルメディアに関するモニタリングおよびマーケティング、スクールガーディアン（子どものインターネット利用に関する課題解決）、MaaS・ソーシャルアプリ・Eコマースなどのカスタマ ―サポート代行（電話・メール・チャットなど）、WEBサービスの企画・構築・運用・保守
URL ：https://www.adishplus.co.jp/
■アディッシュ株式会社
設立 ：2014年10月1日（東証グロースコード：7093）
代表者 ：代表取締役 江戸 浩樹
本社所在地：東京都品川区西五反田1-21-8 ヒューリック五反田山手通ビル6階
事業内容 ：
・カスタマーサクセス/カスタマーサポートの設計コンサルティング・運用サービス・常駐サービス、BPaaSの提供
・誹謗中傷および炎上対策
・学校向けネットいじめ対策
URL ：https://www.adish.co.jp
※記載されているサービス・商品名、会社名は各社の商標および登録商標です
本件に関するお問合わせ先
【報道関係者お問い合わせ先】
アディッシュプラス株式会社 湧上
TEL：0299-94-8555
E-mail：info@adishplus.co.jp
【サービスに関するお問い合わせ先】
アディッシュプラス株式会社 notteco運営事務局
E-mail：info@notteco.jp
関連リンク
アディッシュプラス株式
https://www.adishplus.co.jp/
アディッシュ株式会社
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