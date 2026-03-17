関西エリアで結婚式プロデュースを展開する「Partyup!Wedding produce」（大阪市西区）は、2026年3月、大阪・堀江エリアのレストランを活用した新しい結婚式スタイル「堀江ウェディングプロジェクト」を開始しました。

本プロジェクトは「結婚式が出来ない人をゼロにする」という理念のもと「少人数」「低価格」「高品質」をコンセプトにしたレストランウェディング＆会費制1.5次会プロデュースです。

※【公式ページ】 https://partyup.style/osaka-horie-weddingplace/





■背景【結婚式の平均費用は300万円以上】 ～「結婚式を諦めるカップル」が増加～

近年、結婚式の平均費用は300万円～400万円と言われています。

その結果「費用が高い」「準備が大変」「大規模な披露宴は必要ない」といった理由から「結婚式をしないカップル」が増えていると言われています。

一方で「友人とお祝いしたい」「けじめとして結婚式はしたい」「写真だけでは物足りない」という声も多く、“ちょうどいい結婚式”

が求められています。

■解決策【レストラン × 少人数 × 会費制】

そこでPartyup！Wedding Produceは堀江のレストランを活用した結婚式という新しいスタイルを提案しました。

形式ばった披露宴ではなく「挙式」「レストランパーティー」「会費制」を組み合わせたカジュアルで自由なウェディングです。

■堀江ウェディングプロジェクトの特徴

1.少人数でも「ちゃんと結婚式」

本プロジェクトでは「挙式」「ドレス」「写真」「パーティー」など結婚式として必要な要素をしっかり備えたウェディングを提供します。





2.人気エリア「堀江」のレストラン

会場は大阪でも人気の街堀江エリアのレストランを中心に展開。

おしゃれな街並みとレストランならではの「本格料理」「アットホームな雰囲気」が魅力です。





3.会費制でゲストも参加しやすい

従来の披露宴ではなく会費制パーティーを採用。

これにより「新郎新婦の費用負担を軽減」「ゲストも気軽に参加」できる新しい結婚式スタイルを実現しています。

■ 提携レストラン（一例）

堀江ウェディングプロジェクトでは堀江エリアの個性的なレストランと連携しています。

『trattoria ALBERO』

温かみのあるイタリアンレストラン。少人数ウェディングに適したアットホームな空間。10名から利用可能。

『JAZZ BERRY』

音楽と食事を楽しめるライブレストラン。自由度の高いカジュアルウェディングが可能。

今後も堀江エリアのレストランと連携し新しいウェディングの形を提案していきます。









■ コンセプト「結婚式が出来ない人をゼロにする」

Partyup！Wedding Produceが目指すのは誰にでも手が届く結婚式です。

高額で大規模な結婚式だけではなく「小さくても」「自分たちらしく」「大切な人と祝う」そんな新しいウェディング文化を広げていきたいと考えています。





■ サービス概要

サービス名：「堀江ウェディングプロジェクト」

内容：「レストランウェディング」「会費制1.5次会プロデュース」

対応人数：「少人数～中規模」

エリア：「大阪・堀江」

公式サイト：https://partyup.style/osaka-horie-weddingplace/

■Partyup!の想い～結婚式が出来ない人をゼロにする～

「結婚式を諦める理由をなくす」

Partyup!Weddingは、費用・場所・人数の制約に左右されない自由で思い出深い結婚式を提供。少人数や低価格でもゲスト全員に気持ちが届く結婚式をプロデュースします。





■取材用写真素材・現地イメージ多数あり/取材撮影歓迎

取材や撮影希望のメディア様には、フォトウェディングや挙式・披露宴イメージなどの写真・動画素材を提供可能です。実際のレストランでの取材・撮影にも対応しています。