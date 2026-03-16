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2025年度あすか勉強会「企業支配権市場拡大下の財務戦略」を開催
2026年3月16日
株式会社あおぞら銀行
株式会社あおぞら銀行
2025年度あすか勉強会「企業支配権市場拡大下の財務戦略」を開催
株式会社あおぞら銀行（代表取締役社長兼最高経営責任者(CEO）：大見 秀人、本店：東京都千代田区）は関係会社である、あすかコーポレイトアドバイザリー株式会社（代表取締役CEO：田中 喜博、本店：東京都港区、以下あすか）とあすか勉強会「企業支配権市場拡大下の財務戦略」を開催いたしました。
あおぞら銀行は2021年からエンゲ―ジメント投資を開始しており、対話を通じて投資先の企業価値向上に貢献すべく、資本政策の提案、IR資料の改善、企業の認知度向上など、多方面でのサポートを継続しています。今後も投資先様をお招きし、実務、学問の両面からコーポレートファイナンスに関わる勉強会を開催予定です。
【勉強会概要】
（資料抜粋）
以 上
本件に関するお問合わせ先
コーポレートコミュニケーション部 広報室 山口、久保 03-6752-1217
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