2025年度あすか勉強会「企業支配権市場拡大下の財務戦略」を開催

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2026年3月16日

株式会社あおぞら銀行




2025年度あすか勉強会「企業支配権市場拡大下の財務戦略」を開催


　株式会社あおぞら銀行（代表取締役社長兼最高経営責任者(CEO）：大見　秀人、本店：東京都千代田区）は関係会社である、あすかコーポレイトアドバイザリー株式会社（代表取締役CEO：田中　喜博、本店：東京都港区、以下あすか）とあすか勉強会「企業支配権市場拡大下の財務戦略」を開催いたしました。

　当日は上場企業の財務・IR担当者様を中心に約50名に参加いただきました。1時間半に渡り、TOBマーケットおよびCBマーケットの専門家による直近の状況分析、あすかによる財務戦略と事業戦略を繋ぐ学術論的アプローチ、最後のパネルディスカッションではいちごアセットマネジメント株式会社のフォンレンツェル賢氏、中央大学の宮永特任教授、あすか田中社長により様々なテーマを実務面、学術面から議論を交わし大いに盛り上がりました。

　あおぞら銀行は2021年からエンゲ―ジメント投資を開始しており、対話を通じて投資先の企業価値向上に貢献すべく、資本政策の提案、IR資料の改善、企業の認知度向上など、多方面でのサポートを継続しています。今後も投資先様をお招きし、実務、学問の両面からコーポレートファイナンスに関わる勉強会を開催予定です。

【勉強会概要】











（資料抜粋）

















以　上




本件に関するお問合わせ先

コーポレートコミュニケーション部 広報室　山口、久保　03-6752-1217

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