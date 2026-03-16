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伊藤園とキリンビバレッジ、北海道・東北エリアでの協働生産を開始
非競争領域における協業を通じて地産地消率（ブロック自給率）の向上を目指す
株式会社伊藤園（代表取締役社長：本庄大介 本社：東京都渋谷区、以下 伊藤園）とキリンビバレッジ株式会社（代表取締役社長 ：井上一弘 本社：東京都中野区、以下 キリンビバレッジ）は、2026年3月より、伊藤園東北エリアの生産委託工場であるティーエムパック株式会社（本社：宮城県仙台市、以下 ティーエムパック）仙台工場と、キリンビバレッジ北海道エリアの生産委託工場であるゴールドパック株式会社（本社：東京都品川区、以下 ゴールドパック）北海道恵庭工場の相互活用による協働生産を開始します。
伊藤園とキリンビバレッジは、2025年より非競争分野における協業として、北海道エリアにあるキリンビバレッジ使用の製造ライン（ゴールドパック 北海道恵庭工場）にて、伊藤園「お〜いお茶」2Lペットボトルの製造を開始しました。そして今回、新たな協業の取組みとして、東北エリアの伊藤園使用の製造ライン（ティーエムパック 仙台工場）にて、伊藤園「お〜いお茶」の2Lペットボトル向け容器を使用した「キリン 生茶」2Lペットボトルの生産を開始します。
伊藤園は従来（協業以前）、北海道エリアで販売する「お〜いお茶」2Lペットボトルを、東北エリア（ティーエムパック 仙台工場）で製造し、その後北海道エリアに輸送していました。協業後、北海道エリア（ゴールドパック 北海道恵庭工場）での生産を開始したことで、物流負荷が2024年比で約47％削減され、地産地消率（ブロック自給率）が約19％向上しました（※1）。今回、キリンビバレッジにおいても、東北エリアでの生産を開始することで物流負荷が2025年比で約65%削減され、ブロック自給率が5％向上することが期待されます（※2）。
伊藤園とキリンビバレッジは、今後も非競争分野における協業領域拡大の可能性を検討し、より大きな環境負荷の低減と持続可能な社会の実現への貢献を目指すとともに、清涼飲料業界の発展に取組みます。
（※1）2024年（取組み開始前）と2025年（取組み開始後）を比較した算定結果（伊藤園調べ）
（※2）2025年と2026年を比較した算定結果（キリンビバレッジ調べ）
協働生産の取組み内容
株式会社伊藤園（代表取締役社長：本庄大介 本社：東京都渋谷区、以下 伊藤園）とキリンビバレッジ株式会社（代表取締役社長 ：井上一弘 本社：東京都中野区、以下 キリンビバレッジ）は、2026年3月より、伊藤園東北エリアの生産委託工場であるティーエムパック株式会社（本社：宮城県仙台市、以下 ティーエムパック）仙台工場と、キリンビバレッジ北海道エリアの生産委託工場であるゴールドパック株式会社（本社：東京都品川区、以下 ゴールドパック）北海道恵庭工場の相互活用による協働生産を開始します。
伊藤園は従来（協業以前）、北海道エリアで販売する「お〜いお茶」2Lペットボトルを、東北エリア（ティーエムパック 仙台工場）で製造し、その後北海道エリアに輸送していました。協業後、北海道エリア（ゴールドパック 北海道恵庭工場）での生産を開始したことで、物流負荷が2024年比で約47％削減され、地産地消率（ブロック自給率）が約19％向上しました（※1）。今回、キリンビバレッジにおいても、東北エリアでの生産を開始することで物流負荷が2025年比で約65%削減され、ブロック自給率が5％向上することが期待されます（※2）。
伊藤園とキリンビバレッジは、今後も非競争分野における協業領域拡大の可能性を検討し、より大きな環境負荷の低減と持続可能な社会の実現への貢献を目指すとともに、清涼飲料業界の発展に取組みます。
（※1）2024年（取組み開始前）と2025年（取組み開始後）を比較した算定結果（伊藤園調べ）
（※2）2025年と2026年を比較した算定結果（キリンビバレッジ調べ）
協働生産の取組み内容