超有料級！ SNSコンサルの様子を30分間ライブ配信します （3/19 オンラインセミナー）
2026年3月19日（木）12：10 〜12：40 Xの公開コンサルセミナー 〜WACA公式アカウントの運用コンサルを生公開
一般社団法人ウェブ解析士協会（WACA）は3月19日（木）、WACA公式Xアカウントのコンサルティングの様子をライブで配信する形式のセミナーを開催します。講師はチーフSNSマネージャーで、これまで150アカウント以上のコンサルティングを行ってきた幸義一氏（X名：せら課長）です。
参加にはWACA会員登録が必要です。
https://web-mining.doorkeeper.jp/events/195650
■セミナー概要
WACA公式アカウントの“中の人”との1on1コンサルを生配信。WACAの認知拡大に向けて、課題に対してどんなことを考え、何をしようとしているのかご覧になれます。
企業公式アカウントに対しどのようにコンサルティングを行っているのか見られる貴重な機会です。
ご自身の会社のアカウント運用や、コンサルティング現場での実践などに活用してください。
▼このような方におすすめ
会社のSNS担当
これからSNSを使って広報活動したい担当
すでに使ってはいるが次のステップに行きたい方
■講師
幸義一（みゆき・よしかず）
株式会社Omoitsuki 代表取締役
チーフSNSマネージャー
外資系の製薬会社、医療機器会社を経て2021年3月に株式会社Omoitsukiを起業。 自分自身が集客、販売、採用、PRの全てをXで賄ってきた経験から事業展開。 企業や経営者を対象に、事業戦略から逆算したXコンサルティングをサービス提供。戦略設計〜実行支援までを行う。 飲食業・テレビ局・紙メディア・製造業・運送業・介護・看護など40業種以上、150アカウント以上をこれまでに支援した。
他に地方行政、商工会議所、大学などでのスポット講義などに登壇。セミナー講師も行う。2026年3月チーフSNSマネージャー取得。
中の人
渡辺博美（わたなべ・ひろみ）
渡辺事務所 代表
ウェブ解析士、上級SNSマネージャー
AIを使ったピアノの自動演奏研究を経て音響専門メーカーへ入社。交通インフラの案内放送や、スタジアムの音響にて活躍している音響機器の商品開発、ハードウェア設計を主に担当。現場で生産技術を学んだ後、本社プロジェクトリーダー、プロジェクトマネジャーを経て、現在はサービスビジネスモデル開発や商品戦略および新規事業戦略やパートナーとの共創活動などを担当。
JBA公認C級コーチ、第二種電気工事士
バスケと野球と音楽とスヌーピーと 明太子が好き。2児の母。
■主催
一般社団法人ウェブ解析士協会（WACA）東北・関東支部
ウェブマーケティングの知識・スキル習得の基盤となるウェブ解析。体系的に学べる環境、スキルの評価基準を設け、ウェブ解析に必要な知識や技術を身に付けられる資格が「ウェブ解析士」です。ウェブ解析やSNS、ウェブ広告などのデジタルマーケティングを学ぶ機会の創出、研究開発、関心を持つ人たちの交流促進、就業及びビジネスマッチング機会の創造、情報流通促進により、産業振興や社会教育を推進します。
本件に関するお問合わせ先
一般社団法人ウェブ解析士協会
WACA関東支部長 久保田
seminar@waca.or.jp
