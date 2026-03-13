¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú·ê¿á¹©Ì³Å¹¡Û¡Ö¹â¾¾¡×±Ø¤«¤éÅÌÊâ9Ê¬¡¢Îò»Ë¤¢¤ë¶ÓÄ®¤ËÃÂÀ¸¡Ö¥¶¡¦¥µ¡¼¥Ñ¥¹¹â¾¾¶ÓÄ®¡×3·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÈÎÇä³«»Ï
¹áÀî¸©½é¤ÎºÇ¾å°Ì¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¶¡¦¥µ¡¼¥Ñ¥¹¡×
³ô¼°²ñ¼Ò·ê¿á¹©Ì³Å¹¡ÊËÜ¼Ò¡§¹áÀî¸©¹â¾¾»Ô¡¢¼ÒÄ¹¡§ÃÝËÜ ¾¡¡Ë¤Ï¡¢¹áÀî¸©¹â¾¾»Ô¤Ç·úÃÛÃæ¤ÎÊ¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ö¥¶¡¦¥µ¡¼¥Ñ¥¹¹â¾¾¶ÓÄ®¡×¡ÊÃÏ¾å14³¬·ú¤Æ¡¢Áí¸Í¿ô113¸Í¡Ë¤ÎÈÎÇä¤ò2026Ç¯3·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê³«»Ï¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÊª·ï¤Ï¡¢JRÍ½»¾Àþ¡¦¹âÆÁÀþ¡Ö¹â¾¾¡×±Ø¤«¤éÅÌÊâ9Ê¬¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Þ¤¹¡£¶ÓÄ®¤Ï¹â¾¾¾ë¤Î¾ë²¼Ä®¤È¤·¤ÆÉð²È²°Éß¤¬Î©¤ÁÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿Îò»Ë¤¬¤¢¤ê¡¢¸Å¤³¹ÊÂ¤ß¤È¸½Âå¤ÎÍøÊØÀ¤¬Ä´ÏÂ¤¹¤ë³èµ¤¤¢¤ë¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¹¡£ÅÌÊâ·÷Æâ¤Ë¹áÀîÂç³Ø¤ä¹â¾¾¹â¹»¤Ê¤É¤Î¶µ°éµ¡´Ø¤¬¤¢¤ë¤Û¤«¡¢Ê¼¸ËÄ®¾¦Å¹³¹¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿Ê£¿ô¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤äÃæ»Í¹ñºÇÂçµé¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ö¤¢¤Ê¤Ö¤¥¢¥ê¡¼¥Ê¹áÀî¡×¤Ë¤â¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¹â¾¾¾ëÀ×¤òÀ°È÷¤·¤¿¶ÌÁô¸ø±à¤Ø¤âÅÌÊâ15Ê¬¤Ç¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¡¢ÅÔ»Ô¤ÎÍøÊØÀ¤ÈË¤«¤Ê¼«Á³´Ä¶¤ÎÁÐÊý¤òµý¼õ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
´Ö¼è¤ê¤Ï¡¢1LDK¡Á3LDK¡ÊÀìÍÌÌÀÑ54.59Ö¡Á152.00Ö¡Ë¤Î15¥¿¥¤¥×¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¾å³¬14³¬¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥×¥é¥ó¤Ï¡¢Á´Å¡100Ö°Ê¾å¤È¤·¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¤ä¥æ¥Ë¥Ã¥È¥Ð¥¹¡¢ÀöÌÌ²½¾ÑÂæ¤Ê¤É¾å¼Á¤ÊÀßÈ÷¡¦»ÅÍÍ¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÉßÃÏÆâ¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥¬¡¼¥Ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢»Íµ¨¤Î°Ü¤êÊÑ¤ï¤ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ²½¤¹¤ë·Ê¿§¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ËÜÊª·ï¤Ï¹áÀî¸©¤Ç½é¤á¤ÆÅ¸³«¤¹¤ëÅö¼Ò¤ÎºÇ¾å°Ì¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¶¡¦¥µ¡¼¥Ñ¥¹¡×¤ÎÊª·ï¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤ÀöÎý¤µ¤ì¤¿À¸³è¶õ´Ö¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¹âÃÇÇ®¡¦¹â¸úÎ¨ÀßÈ÷¤Ê¤É¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¡¢½»¸Í¤Î´ð½à°ì¼¡¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¾ÃÈñÎÌ¤ò20¡ó°Ê¾åºï¸º¤¹¤ë¡ÖZEH-M Oriented¡Ê¥¼¥Ã¥Á ¥¨¥à ¥ª¥ê¥¨¥ó¥Æ¥Ã¥É¡Ë¡×¤Î»ÅÍÍ¤òºÎÍÑ¤·¡¢½»ÅïÁ´ÂÎ¤ª¤è¤Ó³Æ½»¸Í¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡ÖBELS¡Ê·úÃÛÊª¾Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÀÇ½É½¼¨À©ÅÙ¡Ë¡×¤Ë¤è¤ëÂè»°¼ÔÇ§¾Ú¤â¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â·ê¿á¹©Ì³Å¹¤Ï¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¤è¤êË¤«¤ÊÊë¤é¤·¤ò¼Â¸½¤¹¤ë½»¤Þ¤¤¤Å¤¯¤ê¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¥¶¡¦¥µ¡¼¥Ñ¥¹¹â¾¾¶ÓÄ®¡×¤Î¼ç¤ÊÆÃÄ§
1. Îò»Ë¤È¸½Âå¤ÎÊØÍøÀ¤òÈ÷¤¨¤¿Î©ÃÏ
ËÜÊª·ï¤Ï¡¢JRÍ½»¾Àþ¡¦¹âÆÁÀþ¡Ö¹â¾¾¡×±Ø¤«¤éÅÌÊâ9Ê¬¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶ÓÄ®¤Ï¹â¾¾¾ë¤Î¾ë²¼Ä®¤È¤·¤ÆÉð²È²°Éß¤¬Î©¤ÁÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿Îò»Ë¤òÍ¤¹¤ëÃÏ¶è¤Ç¡¢ÉÕ¶á¤Ë¤Ï¹â¾¾¾ë¤Î³°ËÙ¤äÊ¼¸ËÄ®¡ÊÉð¶ñ¸Ë¤Î¤¢¤Ã¤¿¾ì½ê¡Ë¤Ê¤É¤ÎÌ¾»Ä¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¤Ï¹â¾¾»ÔÌò½ê¤äÃæ±ûÄÌ¤ê¤Ê¤É¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹³¹¤Ë¤â¶á¤¯¡¢¸Å¤³¹ÊÂ¤ß¤È¸½Âå¤ÎÅÔ»Ôµ¡Ç½¤¬Ä´ÏÂ¤¹¤ë¡¢¸Å¤¯¤«¤é³èµ¤¤¢¤ë¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¹¡£¼þÊÕ¤Ë¤Ï¡¢ÅÌÊâ·÷Æâ¤Ë¹áÀîÂç³Ø¤ä¹â¾¾¹â¹»¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÊ£¿ô¤Î¶µ°éµ¡´Ø¤¬¤¢¤ë¤Û¤«¡¢Ê¼¸ËÄ®¾¦Å¹³¹¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢É´²ßÅ¹¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¾¦¶È»ÜÀß¡¢¤µ¤é¤ËÃæ»Í¹ñºÇÂçµé¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤¢¤Ê¤Ö¤¥¢¥ê¡¼¥Ê¹áÀî¡×¤Ë¤â¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¹â¾¾¾ëÀ×¤òÀ°È÷¤·¤¿¶ÌÁô¸ø±à¤äÁíÌÌÀÑ¤¬3ËüÖ¤òÄ¶¤¨¤ëÃæ±û¸ø±à¤Ø¤âÅÌÊâ15Ê¬·÷Æâ¤Ë¤¢¤ê¡¢ÅÔ»Ô¤ÎÍøÊØÀ¤ÈË¤«¤Ê¼«Á³´Ä¶¤òµý¼õ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
2. ¤æ¤È¤ê¤¢¤ë¶õ´Ö¤È½Å¸ü´¶¤ò°Õ¼±¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó
³°´Ñ¤Ë¤Ï¡¢ÅÔ»Ô¤ËÄ´ÏÂ¤¹¤ëÈþ¤·¤¯¼Á´¶Ë¤«¤Ê¥¿¥¤¥ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢½Å¸ü´¶¤ÈÀöÎý¤µ¤òÆ±»þ¤Ë±é½Ð¤·¡¢Îò»Ë¤¢¤ë¹â¾¾¤ÎÅÔ»ÔÅ¡Âð¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤ÏÆóÁØ¿á¤È´¤±¤Î²òÊü´¶¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¸·Áª¤·¤¿ÁÇºà¤¬Èþ¤·¤¯Ä´ÏÂ¤·¡¢Ë¬¤ì¤ë¿Í¡¹¤ò²¹¤«¤¯·Þ¤¨Æþ¤ì¤ë¶õ´Ö¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
3. ¼«Á³Ë¤«¤ÊÎÐÃÏ¶õ´Ö
ËÜÊª·ï¤Ï¡¢ÉßÃÏÆâ¤òÎÐÃÏ²½¤·¡¢ÅÔ»Ô¶õ´ÖÆâ¤ËÀÅ²º¤Ê¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥¬¡¼¥Ç¥ó¤òÀß¤±¤Þ¤¹¡£ÃÏ°è´Ä¶¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤È¥¨¥³¥í¥¸¡¼¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢ÉßÃÏÆâÎÐ²½Î¨¤ò10¡ó°Ê¾å³ÎÊÝ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸Å¤¯¤«¤éÆüËÜÄí±à¡¦ËßºÏ¤ÎÀ¤³¦¤Ç°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¹õ¾¾¤ä¡¢Á¡ºÙ¤ÊÍÕ»Ñ¤¬Èþ¤·¤¤¥³¥Ï¥¦¥Á¥ï¥«¥¨¥Ç¤Ê¤É¤¬¿¢ºÏ¤µ¤ì¡¢»Íµ¨¤Î°Ü¤êÊÑ¤ï¤ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ²½¤¹¤ë¼«Á³¤Î·Ê¿§¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£½»¤à¤Û¤É¤Ë°¦Ãå¤¬¿¼¤Þ¤ë¡¢ÎÐË¤«¤Ê½»´Ä¶¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
4. ´Ö¼è¤ê
½»¸Í¤Î´Ö¼è¤ê¤Ï¡¢1LDK¡Á3LDK¡ÊÀìÍÌÌÀÑ54.59Ö¡Á152.00Ö¡Ë¤ÎÁ´15¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£Â¿ºÌ¤Ê¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥×¥é¥ó¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ¾å³¬14³¬¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥×¥é¥ó¤ÏÁ´Å¡100Ö°Ê¾å¤Ç¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¤ä¥æ¥Ë¥Ã¥È¥Ð¥¹¡¢ÀöÌÌ²½¾ÑÂæ¤Ê¤É¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤ÎÀßÈ÷¡¦»ÅÍÍ¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
5. ¹áÀî¸©½é¤Î¡Ö¥¶¡¦¥µ¡¼¥Ñ¥¹¡×
ËÜÊª·ï¤Ï¡¢Åö¼Ò¤ÎºÇ¾å°Ì¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¶¡¦¥µ¡¼¥Ñ¥¹¡×¤ò¹áÀî¸©¤Ç½é¤á¤ÆºÎÍÑ¤·¤¿¡¢¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×Êª·ï¤Ç¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï2022Ç¯11·î¤«¤éÁ´¼ÒÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¥Ö¥é¥ó¥É°Ñ°÷²ñ¤òÈ¯Â¤·¡¢¡ÖÁ´¼Ò°ì´Ý¤Ç¥µ¡¼¥Ñ¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¿Ê²½¤µ¤»¤ë¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¥ê¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°³èÆ°¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯11·î¤Ë¤Ï¥Ö¥é¥ó¥É¥Ó¥¸¥ç¥ó¤È¥Ö¥é¥ó¥É¥¹¥Æ¡¼¥È¥á¥ó¥È¤òºöÄê¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥í¥´¤òºþ¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¥ê¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï¡¢Ã±¤Ë¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹ÉÊ¼Á¤Î¸þ¾å¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¼Ò°÷¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¸þ¾å¤ä¿Íºà°éÀ®¤Ê¤ÉÁ´¼Ò²£ÃÇÅª¤Ê²þ³×¤òÌÜ»Ø¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
º£¸å¤â¡Ö¥µ¡¼¥Ñ¥¹¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë´ë¶È²ÁÃÍ¸þ¾å¤È¼Ò°÷¤Î³èÀ²½¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
6. ZEH-M Oriented¡Ê¥¼¥Ã¥Á ¥¨¥à ¥ª¥ê¥¨¥ó¥Æ¥Ã¥É¡Ë»ÅÍÍ¤òºÎÍÑ
ËÜÊª·ï¤Ï¾Ê¥¨¥Í¸úÎ¨¤ò¹â¤á¤¿¡ÖZEH-M Oriented¡×»ÅÍÍ¤È¤·¡¢·úÃÛÊª¾Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÀÇ½É½¼¨À©ÅÙ¡ÖBELS¡×¤Ë¤è¤ëÂè»°¼ÔÇ§¾Ú¤ò¼èÆÀºÑ¤ß¤Ç¤¹¡£ÊÉ¤Ë¹âÃÇÇ®ºà¤òºÎÍÑ¤·¡¢Áë¤ÏLow-EÊ£ÁØ¥¬¥é¥¹¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¼¼²¹¤ÎÊÑ²½¤òÍÞ¤¨¤ë¤Û¤«¡¢¹â¸úÎ¨ÀßÈ÷¤Ê´¹µ¤ÀßÈ÷¤ä¹âÃÇÇ®ÍáÁå¡¢LED¾ÈÌÀ¤ÎºÎÍÑ¤Ë¤è¤ê¡¢ÂçÉý¤Ê¾Ê¥¨¥Í²½¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
Âçµþ¤È·ê¿á¹©Ì³Å¹¤ÎZEH-M¼ÂÀÓ
¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÉÔÆ°»º»ö¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ê¬¾ù½»Âð³«È¯»ö¶È¤òÃ´¤¦³ô¼°²ñ¼ÒÂçµþ¤È³ô¼°²ñ¼Ò·ê¿á¹©Ì³Å¹¤Ï¡¢·×91·ï¡Ê½×¹©¤Ù¡¼¥¹¡¢2026Ç¯2·îËö»þÅÀ¡Ë¤ÎZEH-M»ÅÍÍ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¼ÂÀÓ¤òÍ¤·¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¤Ï¡¢Ê¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖZEH-M Oriented¡×´ð½à¤òËþ¤¿¤¹»ÅÍÍ¤Ç³«È¯¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯9·î¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ½é¢¨1¤È¤Ê¤ëZEH¶èÊ¬ºÇ¹â¥é¥ó¥¯¤Î¡ØZEH-M¡Ê¥¼¥Ã¥Á ¥¨¥à¡Ë¡Ù¤ª¤è¤ÓÁ´½»¸Í¡ØZEH¡Ê¥¼¥Ã¥Á¡Ë¡Ù¤Î´ð½à¤òËþ¤¿¤¹Ê¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥¶¡¦¥é¥¤¥ª¥ó¥ºÀ¤ÅÄÃ«È¬È¨»³¡×¤¬½×¹©¤·¤Þ¤·¤¿¢¨2¡£Åö¼Ò¤Ïº£¸å¤â¡¢´Ä¶ÇÛÎ¸¤È½»À¸³è¤Î¼Á¤Î¸þ¾å¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó³«È¯¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://lions-mansion.jp/sustainability/zeh/
¢¨1 Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈÂ¤¤ÎÊ¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤±¤ëBELSÉ¾²Á½ñ¤Î¼èÆÀÆü½ç¡Ê°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í½»ÂðÀÇ½É¾²Á¡¦É½¼¨¶¨²ñ¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤è¤ê»»½Ð¡Ë¡£
¢¨2 2025Ç¯9·î24ÆüÉÕ¥ê¥ê¡¼¥¹¡§ÆüËÜ½é¤Î¡ØZEH-M¡ÙÇ§ÄêÊ¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ö¥¶¡¦¥é¥¤¥ª¥ó¥ºÀ¤ÅÄÃ«È¬È¨»³¡×½×¹©¡¢9·îËöÆþµï³«»Ï
¡Êhttps://www.anabuki.co.jp/news/2025/pdf/news0924.pdf¡Ë
¢£¡Ö¥¶¡¦¥µ¡¼¥Ñ¥¹¹â¾¾¶ÓÄ®¡×Êª·ï³µÍ×
½êºßÃÏ¡§¹áÀî¸©¹â¾¾»Ô¶ÓÄ®1ÃúÌÜ253-1¡ÊÃÏÈÖ¡Ë
¸òÄÌ¡§JRÍ½»¾Àþ¡¦¹âÆÁÀþ¡Ö¹â¾¾¡×±ØÅÌÊâ9Ê¬
¹½Â¤¡¦µ¬ÌÏ¡§Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈÂ¤¡¢ÃÏ¾å14³¬·ú¤Æ
Áí¸Í¿ô¡§113¸Í
ÉßÃÏÌÌÀÑ¡§2,961.34Ö
ÀìÍÌÌÀÑ¡§54.59Ö¡Á152.00Ö
´Ö¼è¤ê¡§1LDK¡Á3LDK
Ãå¹©Æü¡§2025Ç¯6·î20Æü
½×¹©Æü¡§2027Ç¯10·î¡ÊÍ½Äê¡Ë
Æþµï³«»ÏÆü¡§2027Ç¯12·î¡ÊÍ½Äê¡Ë
Àß·×¡§³ô¼°²ñ¼Ò·ê¿á¹©Ì³Å¹ËÜ¼Ò°ìµé·úÃÛ»Î»öÌ³½ê
»Ü¹©¡§³ô¼°²ñ¼Ò·ê¿á¹©Ì³Å¹
Çä¼ç¡§³ô¼°²ñ¼Ò·ê¿á¹©Ì³Å¹»Í¹ñ»ÙÅ¹
URL¡§https://www.384.co.jp/nishikimachi/
¢£°ÌÃÖ¿Þ
¢¨·ê¿á¹©Ì³Å¹¤Ï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò ¥°¥ë¡¼¥×¹Êó¡¦¾Ä³°Éô TEL¡§03-3435-3167
