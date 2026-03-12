株式会社あじかん(本社：広島県広島市、代表取締役 社長執行役員：足利 直純、以下「あじかん」)は、2026年3月13日(金)より、応援購入サービス「Makuake」にて、国産ごぼうを使用した、1日の食物繊維摂取目標量の1/2が摂れる具沢山の食べるスープ「あじかんごぼう RESET SOUP(リセットスープ)」を先行販売します。





ごろっと野菜のミネストローネ





■ゴボウで手軽に食物繊維を摂取

厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」では、食物繊維の1日あたりの目標摂取量を、成人男性22g以上、成人女性18g以上に設定しています。また、世界保健機関(WHO)の「Carbohydrate intake for adults and children」(2023年)では、成人に対して1日25g以上の摂取が推奨されています。

しかしながら、厚生労働省の健康情報サイト「e-ヘルスネット」によれば、2024年の日本人成人(20歳以上)の食物繊維摂取量は1日13.3gであり、健康的な生活に必要とされる摂取量を満たしていない状況となっています。

食生活においては、共働き世帯や単身世帯の増加を背景に、調理の時短や栄養面を重視した冷凍食品への需要が高まっており、一般社団法人日本冷凍食品協会の統計によると、2024年の冷凍食品の国内消費額は前年比4.4％増の1兆3,017億円で、過去最高を更新しました。

食物繊維は、近年“腸活”という言葉とともに、その重要性が広く認識されるようになっています。あじかんは、ごぼう茶を通じてごぼうの研究を長年続けており、ごぼうが水溶性食物繊維(イヌリン)と不溶性食物繊維をバランスよく豊富に含むこと、またポリフェノールも豊富に含んでいることを明らかにしてきました。研究で培ってきたごぼうの知見と加工技術を活かし、あじかんでは、手軽に食物繊維を摂ることができる食品の開発に取り組みました。









■「あじかんごぼう RESET SOUP」の概要

「あじかんごぼう RESET SOUP」は、ごぼうに含まれる豊富な食物繊維を摂ることにより、からだを内面から整え、中からキレイにリセットすることで、普段の生活での気持ちもリセットしていただきたい思いが込められています。また、開発にあたっては、あじかんの人気製品「国産焙煎ごぼう茶 ごぼうのおかげ」の開発・製造で15年以上にわたり蓄積してきたごぼう加工の知見と技術を活かし、ごぼうの土臭さを抑えながら本来の旨味を引き出すなど、味にとことんこだわった上に、食物繊維を損なわず、しっかりと摂ることができる冷凍スープに仕上げています。主原料には、「ごぼうのおかげ」と同じ契約農家が栽培した国産ごぼうを使用。一部の製品ではスープにあじかんの「焙煎ごぼう茶」を煮出して使用しています。





■主な特徴

(1)豊富な食物繊維量

1食(220g)あたり12.5gの食物繊維を含みます。これは、厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」に基づく成人の1日の目標量の約半分に相当し、生鮮ごぼう約1.4本分に相当します。





(2)ごぼうの食感を活かしたカット方法

あじかん独自のカット方法により、ごぼうの食感を残した設計としています。咀嚼による満足感を重視し、スープでありながら「食べた」実感が得られるよう工夫しています。





(3)国産素材と焙煎ごぼう茶の活用

主役のごぼうは、信頼できる国内契約農家による栽培品を厳選して使用しています。また、「ごぼうまるごと旨辛みそ」「ごぼうまるごとしょうゆ」の2種類には、あじかん焙煎ごぼう茶を調味料として使用し、ごぼうの風味に深みを持たせています。





(4)「あじかんごぼう RESET SOUP」の商品一覧(全5種類)

・商品名と特徴

【濃厚クリーミーチャウダー】

ごぼうの風味とクリーミーな味わいを組み合わせたスープ





【ごろっと野菜のミネストローネ】

トマトベースに野菜を多く使用した食べ応えのあるスープ





【ごぼうまるごと旨辛みそ】

焙煎ごぼう茶仕立ての味噌に辛みを加えた和風スープ





【ごぼうまるごとしょうゆ】

焙煎ごぼう茶仕込みの醤油ベースの和風スープ





【もち麦豆乳生姜】

もち麦と豆乳をベースに生姜を効かせたスープ









(5)商品の仕様

商品名 ： あじかんごぼう RESET SOUP(全5種類)

内容量 ： 220g／袋

保存方法 ： 冷凍保存(-18℃以下)

賞味期限 ： 製造日より冷凍で1年間

調理方法 ： 電子レンジ(600Wで約4分～4分30秒)または湯煎(約5～7分)

価格(税込・送料込)： 下記に記載

・お試し5袋セット(各種1袋)

- Makuake 価格 1,980円、一般販売予定価格 4,400円

・たっぷり10袋セット(各種2袋)

- Makuake 価格 3,920円、一般販売予定価格 8,720円

・大満足15袋セット(各種3袋)

- Makuake 価格 5,650円、一般販売予定価格 12,550円





Makuakeプロジェクトページ： https://www.makuake.com/project/goboresetsoup/









■会社概要

社名 ： 株式会社あじかん(東証スタンダード市場上場：証券コード2907)

代表者 ： 代表取締役 社長執行役員 足利 直純

創業 ： 1962年10月

設立 ： 1965年3月

所在地 ： 広島県広島市西区商工センター七丁目3番9号

事業内容： 鶏卵加工製品・野菜加工製品・水産練製品・

その他食品の製造および販売

URL ： https://www.ahjikan.co.jp/