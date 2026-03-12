¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Æü·úÀß·×¤¬¹½ÁÛ¡¦Àß·×¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¥À¥¤¥¥ó¥Ù¥È¥Ê¥à¿·ËÜ¼Ò¥Ó¥ë¡¢À¤³¦½é¤È¤Ê¤ë´Ä¶¡¦·ò¹¯Ç§¾Ú¤Î3´§¥×¥é¥Á¥Ê¤òÃ£À®
¡ÖLEED¡×¡ÖWELL¡×¡ÖLOTUS¡×¤ÇºÇ¹â¥é¥ó¥¯¼èÆÀ¡£¶õµ¤¼Á¤Î²ÝÂê°Õ¼±¤¬¹â¤Þ¤ë¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ç¡¢´Ä¶ÀÇ½¤È¥¦¥§¥ë¥Ó¡¼¥¤¥ó¥°¤òÎ¾Î©¤¹¤ë·úÃÛ¤ò¼Ò²ñ¼ÂÁõ
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒÆü·úÀß·×¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Âç¾¾ÆØ¡¢°Ê²¼¡ÖÆü·úÀß·×¡×¡Ë¤¬¹½ÁÛ¡¦Àß·×¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¥Ù¥È¥Ê¥à¡¦¥Û¡¼¥Á¥ß¥ó»Ô¤Î¥À¥¤¥¥ó¥Ù¥È¥Ê¥à¿·ËÜ¼Ò¥Ó¥ë¡ÖDaikin Air Tower¡Ê¥À¥¤¥¥ó¥¨¥¢¥¿¥ï¡¼¡Ë¡×¤¬¡¢¹ñºÝÅª¤Ê´Ä¶Ç§¾Ú¡ÖLEED¡×¡¦·ò¹¯Ç§¾Ú¡ÖWELL¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ë¤ª¤±¤ë´Ä¶Ç§¾Ú¡ÖLOTUS¡×¤Ç¤âºÇ¹â¥é¥ó¥¯¡¦¥×¥é¥Á¥Ê¤ò¼èÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£3Ç§¾Ú¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¥×¥é¥Á¥Ê¤ò¼èÆÀ¤·¤¿·úÃÛ¤ÏÀ¤³¦½é¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥À¥¤¥¥ó¥Ù¥È¥Ê¥à¿·ËÜ¼Ò¥Ó¥ë¡ÖDaikin Air Tower¡Ê¥À¥¤¥¥ó¥¨¥¢¥¿¥ï¡¼¡Ë¡×¡ÊÄó¶¡¡§À¶¿å·úÀß¡Ë
¢£ÇØ·Ê¡§¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ë¤ª¤±¤ë¶õµ¤¼Á²ÝÂê¤Ø¤ÎÄ©Àï
¡¡µÞÂ®¤Ê·ÐºÑÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤ë¥Ù¥È¥Ê¥à¡¦¥Û¡¼¥Á¥ß¥ó»Ô¤Ç¤Ï¡¢¸òÄÌÎÌ¤ÎÁý²Ã¤ä·úÀß¹©»ö¤ËÈ¼¤¦PM2.5¤Ê¤É¡¢Èù¾®Î³»Ò¾õÊª¼Á¤Ë¤è¤ë¶õµ¤¼Á¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢ÅÔ»Ô¤ÇÆ¯¤¯¿Í¡¹¤Î·ò¹¯¤ò¼é¤ê¡¢°Â¿´¡¦²÷Å¬¤Ê²°Æâ´Ä¶¤ò¤¤¤«¤ËÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤«¤Ï¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤Î·úÃÛÀß·×¤Ë¤ª¤±¤ëºÇ½ÅÍ×¥Æ¡¼¥Þ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£
¢£Ç§¾Ú³µÍ×¡§¡ÖLEED¡×¡ÖWELL¡×¡ÖLOTUS¡×¤Î3¤Ä¤Ç¥×¥é¥Á¥Ê¡ÊÀ¤³¦½é¤Î»öÎã¡Ë
¡¡ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¥Û¡¼¥Á¥ß¥ó»Ô¤Ç¹â¤Þ¤ë¶õµ¤¼Á¤Î²ÝÂê¤âÆ§¤Þ¤¨¡¢¡Ö¥Ù¥È¥Ê¥à¤Î¶õµ¤¤Ë¥À¥¤¥¥ó¤Îµ»½Ñ¤Ç±þ¤¨¤ë¡×¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥À¥¤¥¥ó¤ÎÀè¿Ê¶õÄ´µ»½Ñ¤ò·úÊªÁ´ÂÎ¤ËºÎÍÑ¤·¡¢¹â¼×Ç®¥¬¥é¥¹¥Õ¥¡¥µ¡¼¥É¤ä±«¿å¤ÎºÆÍøÍÑ¤Ê¤É¤Î·úÃÛÅª¹©É×¡¢¼«Á³ºÎ¸÷Ë¤«¤Ê¥ï¡¼¥¯¥¹¥Ú¡¼¥¹¤äÀ¶¾ô¤Ê¼¼Æâ¶õµ¤´Ä¶¤È¤¤¤Ã¤¿µï¼¼´Ä¶¤Î¼ÁÅª¸þ¾å¤ÈÂçÉý¤Ê¾Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼²½¤òÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¾ÃÈñÎÌ¤È¼¼Æâ´Ä¶ÉÊ¼Á¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÇÄ°®¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òÆ³Æþ¤·¡¢¥Ï¡¼¥É¡¦¥½¥Õ¥ÈÎ¾ÌÌ¤«¤é»ýÂ³²ÄÇ½¤Ç²÷Å¬¤Ê¥ª¥Õ¥£¥¹´Ä¶¤òÄÉµá¤·¤¿·ë²Ì¡¢·úÃÛ¤äÅÔ»Ô¤Î¹ñºÝ´Ä¶Ç§¾Ú¡ÖLEED¡Êv4 BD+C ¨¡ Building Design and Construction / ·úÃÛÀß·×¤ª¤è¤Ó·úÀß¡Ë¡×¡¢¿Í¡¹¤Î·ò¹¯¤È¥¦¥§¥ë¥Ó¡¼¥¤¥ó¥°¤Ë¾ÇÅÀ¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¹ñºÝÇ§¾Ú¡ÖWELL¡Êv2 pilot¡Ë¡×¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¡¦¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¶¨²ñ¤Ë¤è¤ë´Ä¶Ç§¾Ú¡ÖLOTUS¡ÊNew Construction v3¡Ë¡×¤Î3¤Ä¤¹¤Ù¤Æ¤ÇºÇ¹â¥é¥ó¥¯¤È¤Ê¤ë¥×¥é¥Á¥Ê¤ò¼èÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£3Ç§¾Ú¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥×¥é¥Á¥Ê¼èÆÀ¤ÏÀ¤³¦½é¤Î»öÎã¤Ç¤¹¡£
¢£Ç§¾Úµ¡´Ø´Ø·¸¼Ô¥³¥á¥ó¥È
https://digitalpr.jp/table_img/2213/130422/130422_web_1.png
https://digitalpr.jp/table_img/2213/130422/130422_web_2.png
https://digitalpr.jp/table_img/2213/130422/130422_web_3.png
¡Ú¼èÆÀ¤·¤¿Ç§¾Ú/»þ´ü¡Û
¡¦LEED v4 BD+C¡ÖPlatinum¡×¡§2025Ç¯10·î9Æü¼èÆÀ
¡¡¢¨LEEDÇ§¾Ú¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§https://www.gbj.or.jp/leed/about_leed/
¡¦LOTUS New Construction v3¡ÖPlatinum¡×¡§2025Ç¯10·î27Æü¼èÆÀ
¡¡¢¨LOTUSÇ§¾Ú¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§https://vgbc.vn/en/rating-systems/
¡¦WELL v2 pilot¡ÖPlatinum¡×¡§2026Ç¯1·î5Æü¼èÆÀ
¡¡¢¨WELLÇ§¾Ú¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§https://www.gbj.or.jp/well/about_well/
¢£·úÃÛ³µÍ×
Ì¾¾Î¡§¥À¥¤¥¥ó¥Ù¥È¥Ê¥à¿·ËÜ¼Ò¡¡Daikin Air Tower¡Ê¥À¥¤¥¥ó¥¨¥¢¥¿¥ï¡¼¡Ë
½êºßÃÏ¡§10 Cong Truong Quac Te, Xuan Hoa Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam
·úÃÛ¼ç¡§¥À¥¤¥¥ó ¥Ù¥È¥Ê¥à¼Ò / Daikin Air Conditioning (Vietnam) Joint Stock Company
´ðËÜ¹½ÁÛ¡¦´ðËÜÀß·×¡¦¼Â»ÜÀß·×´Æ½¤¡¦¹©»öÃÊ³¬´Æ½¤¡¦Ç§¾Ú¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡§Æü·úÀß·×
¼Â»ÜÀß·×¡§À¶¿å·úÀß¡¢¥·¥ß¥º¥Ù¥È¥Ê¥à¼Ò
±ä¾²ÌÌÀÑ¡§14,234.64Ö
¹½Â¤¡¦µ¬ÌÏ¡§RCÂ¤¡Ê°ìÉô¥×¥ì¥¹¥È¥ì¥¹¥È¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈÂ¤¡Ë¡¢ÃÏ²¼2³¬¡¢ÃÏ¾å12³¬
½×¹©¡§2025Ç¯5·î
¢£ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÃ´Åö¼Ô
ÅÄÃæ¹¨¾»
¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°ÉôÌç µ¡³£ÀßÈ÷¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¥°¥ë¡¼¥×¡¡ÉôÄ¹
1997Ç¯¡¢Æü·úÀß·×Æþ¼Ò¡£¥°¥é¥ó¥Õ¥í¥ó¥ÈÂçºå¡¢¥À¥¤¥¥ó¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¡¢COOL TREE ¤Î·úÃÛÀßÈ÷¡¦´Ä¶¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÃ´Åö¡£·úÊªÃ±ÂÎ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ä¼þÊÕ´Ä¶¤â´Þ¤á¤¿¡¢·ò¹¯¤Ç²÷Å¬¤Ê¶õ´Ö¤Å¤¯¤ê¤È´Ä¶Éé²ÙÄã¸º¤ÎÎ¾Î©¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀß·×¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¾Ê¥¨¥ÍÂç¾Þ¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë·úÃÛ¾Þ¡¢¶õµ¤Ä´ÏÂ±ÒÀ¸¹©³Ø²ñ¡¦ÏÀÊ¸¾Þ¡¢µ»½Ñ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£ÂçºåÂç³Ø¡¢Î©Ì¿´ÛÂç³ØÈó¾ï¶Ð¹Ö»Õ¡£µ»½Ñ»Î(±ÒÀ¸¹©³Ø)¡£
Â¼ÅÄÍ´»Ò
Àß·×ÉôÌç¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¥°¥ë¡¼¥×¡¡¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥È
¹Åç¸©¹Åç»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£ÊÆ¹ñ¥¯¥ì¥à¥½¥óÂç³Ø¤Ç·úÃÛ³Ø¤ò½¤Î»¸å¡¢¥¢¥È¥é¥ó¥¿¤ÎÀß·×»öÌ³½ê¤Ë¶ÐÌ³¡£2013Ç¯¤è¤êÆü·úÀß·×¤Ë¤Æ¡¢³¤³°¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î»ÅÍÍ½ñ¶ÈÌ³¤Ë²Ã¤¨¡¢¹ñÆâ³°¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎLEED¡¿WELL¤Ê¤É´Ä¶Ç§¾Ú¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¶ÈÌ³¤Ë½¾»ö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£³¤³°¶ÈÌ³¤Î·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¡¢Àß·×¼Ô¡¢»Ü¹©¼Ô¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê´Ø·¸¼Ô¤È¤Î¶¨Æ¯¤ò¶¯¤ß¤Ë¡¢ÉÊ¼Á´ÉÍý¤È¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é¡¢·×²è½é´ü¤«¤é»Ü¹©ÃÊ³¬¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤Æ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°æ¾å°êÈþ
Æü·úÀß·×¥Ù¥È¥Ê¥à¡¡¼ÒÄ¹
1991Ç¯Æþ¼Ò¡£¹ñºÝ¼¼¡¢ÅÔ»Ô·×²è»öÌ³½ê¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢Æü·úÀß·×¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥º¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ê¤êÅ¾ÀÒ¡£¼ç¤Ë³°»ñ·Ï´ë¶È¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ë·È¤ï¤ë¡£2013Ç¯¤ËÆü·úÀß·×¤ËÉü¿¦¡£2016Ç¯¤«¤é£µÇ¯´Ö¡¢¶ÈÌ³Äó·ÈÀè¤Î¹ë½£¤Î·úÃÛÀß·×»öÌ³½êBuchan¡Ê¥Ð¥«¥ó¡Ë¤Ë½Ð¸þ¤·¡¢Î¾¼Ò´Ö¤Î¶¨Æ¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¼õÂ÷³ÈÂç¤ËÅØ¤á¤ë¡£2021Ç¯¤Ëµ¢¹ñ¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢³¤³°¤Î¸½ÃÏË¡¿Í¤Î¿·ÀßµÚ¤Ó³¤³°¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¹Êó¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Æü·úÀß·×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡Æü·úÀß·×¤Ï¡¢·úÃÛ¡¦ÅÚÌÚ¤ÎÀß·×´ÆÍý¡¢ÅÔ»Ô¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ª¤è¤Ó¤³¤ì¤é¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëÄ´ºº¡¦´ë²è¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¶ÈÌ³¤ò⾏¤¦¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¦¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç¤¹¡£1900Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè125Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢¼Ò²ñ¤ÎÍ×ÀÁ¤È¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î³§ÍÍ¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¤´Í×Ë¾¤Ë¤ª±þ¤¨¤¹¤Ù¤¯¡¢¸²ºßÅª¡¦ÀøºßÅª¤Ê¼Ò²ñ²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ²ò·è¤ò¿Þ¤ë¡Ö¼Ò²ñ´Ä¶¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤òÄÌ¤¸¤¿²ÁÃÍÁÏÂ¤¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç⽇ËÜ¡¢Ãæ¹ñ¡¢ASEAN¡¢ÃæÅì¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë·È¤ï¤ê¡¢¶áÇ¯¤Ï¥¤¥ó¥É¡¢²¤½£¤Ë¤âÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
URL¡§https://www.nikken.jp/ja/
