びわこ成蹊スポーツ大学が破損球を再生した「リサイクル・ベンチ」を草津市・向日市の体育館に寄贈 ― 2024年度「ビジネスプランコンテスト」での学生のアイデアが実現

びわこ成蹊スポーツ大学が破損球を再生した「リサイクル・ベンチ」を草津市・向日市の体育館に寄贈 ― 2024年度「ビジネスプランコンテスト」での学生のアイデアが実現