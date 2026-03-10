¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
£Á£É¤Ë¤è¤ë¾èÌ³°÷¤Î°Û¾ï»þÂÐ±þÎÏ¶¯²½¤ò»Ù±ç
¡ÁÀ¸À®£Á£É¤È¾ðÊó¶¦Í¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖBuddycom¡×¤ÎAPIÏ¢·È¤Ç¡¢µ¬ÄøÎà¡¦¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¸¡º÷¤ò¸úÎ¨²½¡Á
¢ãËÜµ¡Ç½¼ÂÁõ¥¤¥á¡¼¥¸¢ä
¡¡µþ²¦ÅÅÅ´³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂ¿Ëà»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÅÔÂ¼ ÃÒ»Ë¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢Å´Æ»»ö¶È¤Ë¤ª¤±¤ë°Û¾ï»þÂÐ±þÎÏ¤Î¹¹¤Ê¤ë¶¯²½¤ª¤è¤Ó¿Íºâ°éÀ®¤Î¹âÅÙ²½¤Ê¤É¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥¢¡¼¥Ä¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ê¿²¬ ÎµÂÀÏ¯¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¾ðÊó¶¦Í¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖBuddycom¡Ê¥Ð¥Ç¥£¥³¥à¡Ë¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢£²£°£²£³Ç¯ÅÙ¤è¤êµþ²¦¥°¥ë¡¼¥×¤Î´¶À£Á£É³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÄ´ÉÛ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§½©»³ ÀµÀ²¡¢°Ê²¼¡Ö´¶À£Á£É¡×¡Ë¤È¶¦Æ±¤Ç³«È¯¡¦±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¸À®£Á£É¥Ä¡¼¥ë¡ÖKEIO AI-Hub¡×¤òAPIÏ¢·È¤µ¤»¤¿¿·µ¡Ç½¡Ê°Ê²¼¡¢ËÜµ¡Ç½¡Ë¤ò£³·î£±£°Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é±¿ÍÑ³«»Ï¤·¡¢£Á£É¤ò³èÍÑ¤·¤¿¾èÌ³°÷¤Î¶ÈÌ³»Ù±ç¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜµ¡Ç½¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Î³Æ¼ïµ¬ÄøÎà¤ò»²¾È¤µ¤»¤¿¡ÖKEIO AI-Hub¡×¤È¾èÌ³°÷¤ä»ØÎá°÷Åù¤¬»ÈÍÑ¤¹¤ë¡ÖBuddycom¡×¥¢¥×¥ê¤òAPIÏ¢·È¤µ¤»¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¡ÖBuddycom¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ²»À¼¤Þ¤¿¤Ï¥Æ¥¥¹¥È¤Ç¼ÁÌä¤òÆþÎÏ¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖKEIO AI-Hub¡×¤¬¼ÒÆâ¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ëÅù¤Î¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ò¸¡º÷¡¦Í×Ìó¤·¡¢¡ÖBuddycom¡×¾å¤ÇÆÉ¤ß¾å¤²¡¦¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ç²óÅú¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Ê¬¸ü¤¤»æ¤Î¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤äÅÅ»Ò¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÃæ¤«¤éÉ¬Í×¤Ê¾ðÊó¤ò¡ÖÃµ¤¹¡×»þ´Ö¤òÂçÉý¤ËÃ»½Ì¤·¡¢¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡¦µ¬ÄøÎà¤Î¸¡º÷»þ´Ö¤ò¡¢¼«È¯Åª¤«¤Ä·«¤êÊÖ¤·³Ø½¬¤ØÃÖ¤´¹¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢¸Ä¡¹¤Î¾èÌ³°÷¤¬°Û¾ï»þÂÐ±þÎÏ¤ò¶¯²½¤Ç¤¤ë´Ä¶¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢º£¸å¤â¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Å´Æ»»ö¶È¤Îº¬´´¤Ç¤¢¤ë¡Ö°ÂÁ´¡¦°Â¿´¡×¤ò¤è¤ê¶¯¸Ç¤Ë¤·¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ø¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¸þ¾å¤ª¤è¤Ó½¾¶È°÷¤ÎÆ¯¤¤¬¤¤¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨APIÏ¢·È¡ÊApplication Programming Interface¡Ë¡§°Û¤Ê¤ë¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ä¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥óÆ±»Î¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢µ¡Ç½¤ò¶¦Í¡¦³ÈÄ¥¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¡£
¡ÚËÜ·ï¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
¡µþ²¦ÆÈ¼«¤ÎÀ¸À®£Á£É¥Ä¡¼¥ë¤È¾ðÊó¶¦Í¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖBuddycom¡×¤òÏ¢·È¤µ¤»¤¿Å´Æ»¸½¾ì£Ä£Ø»Üºö
¢ËÄÂç¤Ê¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤äµ¬ÄøÎà¤ò¡Ö²»À¼¡×¤Ç¸¡º÷¡¦Í×Ìó¤·¡¢°Û¾ï»þ¤Î½éÆ°ÂÐ±þ¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÈÈ½ÃÇ¤ÎÀµ³ÎÀ¤ò¸þ¾å
£¿´ÍýÅªÉéÃ´¤Î·Ú¸º¤ÈÂÐÏÃ·Á¼°¤Ë¤è¤ë¼«¸Ê³Ø½¬¤ÎÂ¥¿Ê¤Ë¤è¤ê¡¢¾èÌ³°÷¡¦»ØÎá°÷¤Î¿Íºâ°éÀ®¤ª¤è¤Ó¶ÈÌ³¤ÎÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤ò¿Þ¤ë
£±¡¥À¸À®£Á£É¥Ä¡¼¥ë¡ÖKEIO AI-Hub¡×¤È¾ðÊó¶¦Í¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖBuddycom¡×¤ÎAPIÏ¢·È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ê£±¡ËÇØ·Ê¤ÈÌÜÅª
¡¡Å´Æ»¤Î±¿¹Ô¶ÈÌ³¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢±¿Å¾¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ë¤ª¤±¤ë¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ä¾èÌ³°÷¼ÂÌ³¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤Ê¤É¡¢ËÄÂç¤Êµ¬ÄøÎà¤Î½¬½Ï¤È¡¢¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤¿¿×Â®¤ÊÂÐ±þ¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆÃ¤Ë°Û¾ï»þ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢Àµ³Î¤Ê¾ðÊó¤òÁÇÁá¤¯Æþ¼ê¤·¡¢Åª³Î¤ÊÈ½ÃÇ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÃ¼Ëö¤Ë¤è¤ë¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë±ÜÍ÷Åù¤Î£Ä£Ø»Üºö¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹¹¤Ê¤ë¡Ö°Û¾ï»þÂÐ±þÎÏ¤Î¶¯²½¡×¤È¡Ö¾ðÊóÃµº÷¤ÎÀ¸»ºÀ¸þ¾å¡×¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¸½¾ì¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥Ä¡¼¥ë¤ÈºÇ¿·¤ÎÀ¸À®£Á£Éµ»½Ñ¤òÏ¢·È¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê£²¡Ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³µÍ×
¡¡ËÜ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Î³Æ¼ïµ¬ÄøÎà¤ò»²¾È¤µ¤»¤¿¡ÖKEIO AI-Hub¡×¤È¡¢¾èÌ³°÷¤ä»ØÎá°÷Åù¤¬»ÈÍÑ¤¹¤ë¡ÖBuddycom¡×¤òAPIÏ¢·È¤µ¤»¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¡ÖBuddycom¡×¥¢¥×¥ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¶ÈÌ³¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤ò²»À¼¤Þ¤¿¤Ï¥Æ¥¥¹¥È¤ÇÆþÎÏ¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖKEIO AI-Hub¡×¤¬¼ÒÆâ¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤Ê¤É¤Î¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ò¸¡º÷¡¦Í×Ìó¤·¡¢²óÅú¤ò¡ÖBuddycom¡×¾å¤Î¥Á¥ã¥Ã¥È¡Ê¥Æ¥¥¹¥È¡Ë¤ª¤è¤Ó²»À¼ÆÉ¤ß¾å¤²¤ÇÊÖÅú¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Ê¬¸ü¤¤»æ¤Î¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤äÅÅ»Ò¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÃæ¤«¤éÉ¬Í×¤Ê¾ðÊó¤ò¡ÖÃµ¤¹¡×»þ´Ö¤òÂçÉý¤ËÃ»½Ì¤·¡¢¶ÈÌ³¤½¤Î¤â¤Î¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê£³¡Ë±¿ÍÑ³«»ÏÆü
£³·î£±£°Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é±¿ÍÑ³«»Ï
¡Ê£´¡ËÆ³ÆþÈÏ°Ï
Á´Àþ¤Î¾èÌ³°÷¡¦»ØÎá°÷Åù¤òÂÐ¾Ý¤ËÆ³Æþ
¢¨¤½¤ÎÂ¾Å´Æ»ÉôÌç¡Ê¼ÖÎ¾ÅÅµ¤Éô¡¦¹©Ì³Éô¡Ë¤Ï½ç¼¡Å¸³«Í½Äê
¡Ê£µ¡ËÆ³Æþ¤Ë¤è¤ë¸ú²Ì
¡À¸»ºÀ¤Î¸þ¾å
µ¬Äø¡¦¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ëÎà¤Î¸¡º÷¤ËÍ×¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´Ö¤òÃ»½Ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶µ°é¤ä¶ÈÌ³¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë»þ´Ö¤òÁÏ½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¿·¿Í¤ä·Ð¸³¤¬Àõ¤¤¼Ò°÷¤¬¾ðÊóÃµº÷¤ËÈ¼¤¦¿´ÍýÅª¡¦¿ÈÂÎÅªÉé²Ù¤ò·Ú¸º¤·¡¢Æ¯¤¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
¢¿Íºâ°éÀ®¤Î¹âÅÙ²½
ÄÌ¾ï¤Î¶µ°é¡¦¸¦½¤¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¶ÈÌ³Ã¼Ëö¤«¤éÂÐÏÃ·Á¼°¤Çµ¤·Ú¤Ëµ¬ÄøÎà¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ë´Ä¶¤òºî¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾èÌ³°÷¤Î¼«¸Ê³Ø½¬¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢¥¹¥¥ë¤ÎÄì¾å¤²¤Ë´óÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£
£°Û¾ï»þÂÐ±þÎÏ¤Î¶¯²½
¥È¥é¥Ö¥ëÈ¯À¸»þ¡¢É¬Í×¤Ê¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¾ðÊó¤ò²»À¼ÆþÎÏÅù¤Ç¿×Â®¤ËÆþ¼ê²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£½éÆ°ÂÐ±þ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥¢¥Ã¥×¤ÈÈ½ÃÇ¤ÎÀµ³ÎÀ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¡¢¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥¨¥é¡¼¤ÎÍÞÀ©¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú»²¹Í£±¡ÛÀ¸À®£Á£É¥Ä¡¼¥ë¡ÖKEIO AI-Hub¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¡ÖKEIO AI-Hub¡×¤Ï¡¢µþ²¦¥°¥ë¡¼¥×£³£³¼Ò¡¦Ìó£²£·£°£°Ì¾¤Î½¾¶È°÷¤¬Ê¸¾ÏºîÀ®¡¢²èÁüÀ¸À®¡¢Ê¸½ñ¸¡º÷ÅùÉý¹¤¤¶ÈÌ³¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¸½ºß¡¢¶ÈÌ³²ÝÂê²ò·è¤ËÆÃ²½¤·¤¿£Á£É¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥Èµ¡Ç½¤ò³«È¯¡¦±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥»¥¥å¥¢¤Ê´Ä¶²¼¤ÇÊ£¿ô¤ÎºÇ¿·À¸À®£Á£É¥â¥Ç¥ë¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´¶À£Á£É¤¬ÆÈ¼«³«È¯¤·¤¿¡Ö´¶ÀÊ¬ÀÏ¡¦¥Æ¥¥¹¥È¥Þ¥¤¥Ë¥ó¥°µ¡Ç½¡×¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£ÍøÍÑÍÑÅÓ¤Ï¡¢Ê¸¾ÏºîÀ®¡¢ËÝÌõ¡¢²èÁüÀ¸À®¡¢¼ÒÆâ¥É¥¥å¥á¥ó¥È¸¡º÷¡¢¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÊ¬ÀÏÅùÉý¹¤¤¶ÈÌ³¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï²¼µ¥ê¥ó¥¯¤è¤ê¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
URL¡§https://www.keio.co.jp/news/update/announce/announce2025/pdf/20260310_keioai-hub.pdf
¡Ú»²¹Í£²¡Û¾ðÊó¶¦Í¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖBuddycom(¥Ð¥Ç¥£¥³¥à)¡×¤ÎÆ³Æþ¡¦³èÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¡ÖBuddycom¡×¤Ï¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥é¥¤¥ó¥ï¡¼¥«¡¼¤ò¤Ä¤Ê¤°¥é¥¤¥Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄÌ¿®¤òÍøÍÑ¤·¡¢²»À¼ÄÌÏÃ¤ä¥Á¥ã¥Ã¥È¡¢°ÌÃÖ¾ðÊó¶¦Í¤Ê¤É¤¬²ÄÇ½¤Ê¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥ê¤Ç¤¹¡£µþ²¦ÅÅÅ´¤Ç¤Ï£²£°£²£²Ç¯¤è¤ê¡¢±Ø·¸°÷¡¦¾èÌ³°÷Åù¤ÎÏ¢·È¶¯²½¤ª¤è¤Ó¶ÛµÞ»þ¤Î°ÂÁ´³ÎÊÝ¤òÌÜÅª¤Ë¡¢ËÜ¥Ä¡¼¥ë¤òÆ³Æþ¡¦³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥Ä¡¼¥ë¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¡¢¾ì½ê¤òÁª¤Ð¤Ê¤¤Â¨»þÄÌÏÃ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢±ÇÁü¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ë¤è¤ë±ó³Ö¤Ç¤Î¾õ¶·ÇÄ°®¡¢²»À¼¤Î¼«Æ°¥Æ¥¥¹¥È²½¤Ë¤è¤ëÀµ³Î¤Ê¾ðÊóÅÁÃ£¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ê¿»þ¡¦¶ÛµÞ»þ¤òÌä¤ï¤º´Ø·¸¼Ô´Ö¤ÎÏ¢·È¤òÌ©¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢£±ÉÃ¤Ç¤âÁá¤¤Éüµì¡¡¤ª¤è¤ÓÅª³Î¤Ê¤ªµÒ¤µ¤ÞÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
µþ²¦ÅÅÅ´ ¹ÊóÉô
TEL.£°£´£²¡Ý£³£³£·¡Ý£³£±£°£¶¡¡Mail¡§koho.pub@keio.co.jp
