¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Î©ÀµÂç³Ø¿Þ½ñ´Û´ë²èÅ¸¡ÖÃÎ¤ò¹ï¤à¡§°õºþ¤ÎÎò»Ë¤È½ñÊª¤Î¤«¤¿¤Á¡×³«ºÅ
¡¡Î©ÀµÂç³Ø¤Ï¡¢ÉÊÀî¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¿Þ½ñ´Û¤Ë¤Æ´ë²èÅ¸¡ÖÃÎ¤ò¹ï¤à¡§°õºþ¤ÎÎò»Ë¤È½ñÊª¤Î¤«¤¿¤Á¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£°õºþÊýË¡¤ÎÎò»Ë¤È½ñÊª¤ÎÁõÄûË¡¡¦½ñ·¿¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¡¢ÃÎ¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»Ñ¤Ç¿Í¡¹¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤ò¡¢¸¶ËÜ¤òÄÌ¤¸¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
´ë²è³µÍ×
¡¡½ñÊª¤Ï¡¢ÃÎ¤òµÏ¿¤·¡¢ÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°õºþµ»½Ñ¤ÎÈ¯Å¸¤ÈÉáµÚ¤Ï¡¢ÃÎ¤ÎÎ®ÄÌ¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¡¢¼Ò²ñ¤äÊ¸²½¤Î¤¢¤êÊý¤ËÊÑ²½¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î²áÄø¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°õºþµ»½Ñ¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢½ñÊª¤ÎÁõÄûË¡¤ä½ñ·¿¤â»Ñ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤é¤Ï»þ¤ËÍøÊØÀ¤òÄ¶¤¨¤¿ÉôÊ¬¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢½ñÊª¤½¤Î¤â¤Î¤ÎÊ¸²½Åª¤Ê²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯ÅÙ´ë²èÅ¸Âè°ìÃÆ¤Ç¤Ï¡¢¹¾¸Í»þÂå¤ÎÈÇ¸µ¤ò¼è¤ê¾å¤²¡¢½ÐÈÇ³èÆ°¤ÎÃ´¤¤¼ê¤ËÃåÌÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂèÆóÃÆ¤È¤Ê¤ëËÜÅ¸¼¨¤Ç¤Ï¡¢°õºþÊýË¡¤ÎÎò»Ë¤È½ñÊª¤ÎÁõÄûË¡¡¦½ñ·¿¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¡¢ÃÎ¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»Ñ¤Ç¿Í¡¹¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤ò¡¢¸¶ËÜ¤òÄÌ¤¸¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£°õºþÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢À°ÈÇËÜ¤ä³è»úËÜ¤Ë²Ã¤¨¡¢Æ¼ÈÇËÜ¡¦ÀÐ°õËÜ¡¦¤Á¤ê¤á¤óËÜ¤Ê¤É¡¢¼ç¤ËÆüËÜ¤Î½ñÊª¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¤äÀ¾ÍÎ¤Î»ñÎÁ¤ò¸ò¤¨¤ÆÇ¯Âå½ç¤ËÅ¸¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁõÄûË¡¡¦½ñ·¿¤Ç¤Ï¡¢Ç´ÍÕÁõ¤äÎóÄ¡Áõ¤È¤¤¤Ã¤¿¤Ê¤¸¤ß¤ÎÇö¤¤ÁõÄûË¡¤Î½ñÊª¤ä¡¢¹¾¸Í»þÂå¤Ë°ìÈÌÅª¤À¤Ã¤¿ÂÞÄÖËÜ¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê½ñ·¿¤òÈæ³Ó¤·¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤ËÇÛÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÀìÌçÅª¤Ê³Ø¤Ó¤Ø¤ÎÆþ¸ý¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿ÃÎÅª¹¥´ñ¿´¤ò»É·ã¤¹¤ë¾ì¤È¤·¤Æ¡¢ËÜÅ¸¼¨¤¬½ñÊª¤È¤Î¿·¤¿¤Ê½Ð²ñ¤¤¤È¤Ê¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ÚÅ¸¼¨´ü´Ö¡Û
¡¡2026Ç¯3·î17Æü(²Ð)¡Á4·î25Æü(ÅÚ)
¡ÚÅ¸¼¨¾ì½ê¡Û
¡¡ 8¹æ´Û B1 ¸Å½ñ»ñÎÁ´Û ¡Ê10¡§30¡Á16¡§30¡Ë
¡¡11¹æ´Û 1F Å¸¼¨¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ê10¡§00¡Á18¡§30¡Ë
¡¡13¹æ´Û B2 ÆÃÊÌÅ¸¼¨¼¼ ¡Ê10¡§30¡Á16¡§30¡Ë
¢¨3·î31Æü(²Ð)¤Þ¤Ç½Õ´üµÙ¶È´ü´ÖÃæ¤Î¤¿¤á¡¢4·î1Æü(¿å)°Ê¹ß¤È³«¼¼ÍËÆü¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï³«¼¼¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
ÉÊÀî³Ø½Ñ¾ðÊó²Ý¡ÊÉÊÀî¿Þ½ñ´Û¡Ë
TEL:03-3492-6615
FAX:03-5487-3349
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/
´ë²è³µÍ×
¡¡½ñÊª¤Ï¡¢ÃÎ¤òµÏ¿¤·¡¢ÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°õºþµ»½Ñ¤ÎÈ¯Å¸¤ÈÉáµÚ¤Ï¡¢ÃÎ¤ÎÎ®ÄÌ¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¡¢¼Ò²ñ¤äÊ¸²½¤Î¤¢¤êÊý¤ËÊÑ²½¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î²áÄø¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°õºþµ»½Ñ¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢½ñÊª¤ÎÁõÄûË¡¤ä½ñ·¿¤â»Ñ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤é¤Ï»þ¤ËÍøÊØÀ¤òÄ¶¤¨¤¿ÉôÊ¬¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢½ñÊª¤½¤Î¤â¤Î¤ÎÊ¸²½Åª¤Ê²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯ÅÙ´ë²èÅ¸Âè°ìÃÆ¤Ç¤Ï¡¢¹¾¸Í»þÂå¤ÎÈÇ¸µ¤ò¼è¤ê¾å¤²¡¢½ÐÈÇ³èÆ°¤ÎÃ´¤¤¼ê¤ËÃåÌÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂèÆóÃÆ¤È¤Ê¤ëËÜÅ¸¼¨¤Ç¤Ï¡¢°õºþÊýË¡¤ÎÎò»Ë¤È½ñÊª¤ÎÁõÄûË¡¡¦½ñ·¿¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¡¢ÃÎ¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»Ñ¤Ç¿Í¡¹¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤ò¡¢¸¶ËÜ¤òÄÌ¤¸¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£°õºþÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢À°ÈÇËÜ¤ä³è»úËÜ¤Ë²Ã¤¨¡¢Æ¼ÈÇËÜ¡¦ÀÐ°õËÜ¡¦¤Á¤ê¤á¤óËÜ¤Ê¤É¡¢¼ç¤ËÆüËÜ¤Î½ñÊª¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¤äÀ¾ÍÎ¤Î»ñÎÁ¤ò¸ò¤¨¤ÆÇ¯Âå½ç¤ËÅ¸¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁõÄûË¡¡¦½ñ·¿¤Ç¤Ï¡¢Ç´ÍÕÁõ¤äÎóÄ¡Áõ¤È¤¤¤Ã¤¿¤Ê¤¸¤ß¤ÎÇö¤¤ÁõÄûË¡¤Î½ñÊª¤ä¡¢¹¾¸Í»þÂå¤Ë°ìÈÌÅª¤À¤Ã¤¿ÂÞÄÖËÜ¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê½ñ·¿¤òÈæ³Ó¤·¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤ËÇÛÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅ¸¼¨´ü´Ö¡Û
¡¡2026Ç¯3·î17Æü(²Ð)¡Á4·î25Æü(ÅÚ)
¡ÚÅ¸¼¨¾ì½ê¡Û
¡¡ 8¹æ´Û B1 ¸Å½ñ»ñÎÁ´Û ¡Ê10¡§30¡Á16¡§30¡Ë
¡¡11¹æ´Û 1F Å¸¼¨¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ê10¡§00¡Á18¡§30¡Ë
¡¡13¹æ´Û B2 ÆÃÊÌÅ¸¼¨¼¼ ¡Ê10¡§30¡Á16¡§30¡Ë
¢¨3·î31Æü(²Ð)¤Þ¤Ç½Õ´üµÙ¶È´ü´ÖÃæ¤Î¤¿¤á¡¢4·î1Æü(¿å)°Ê¹ß¤È³«¼¼ÍËÆü¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï³«¼¼¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
ÉÊÀî³Ø½Ñ¾ðÊó²Ý¡ÊÉÊÀî¿Þ½ñ´Û¡Ë
TEL:03-3492-6615
FAX:03-5487-3349
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/